Si le style d’un vêtement attire, le confort et la qualité retiennent. Le choix des matériaux de fabrication constitue un critère crucial pour avoir des habits de bonne qualité. Depuis quelques années, le Gore-Tex gagne de plus en plus de notoriété. Il s’impose dans l’univers techwear et commence peu à peu à s’immiscer dans les autres styles. Découvrez ce que vaut ce matériau innovant et pourquoi vous s’intéresser.

Le Gore-Tex est un tissu imperméable et respirant, idéal pour les activités de plein air

Fini de transpirer lors de randonnées ou à vélo. Lorsque l’on transpire, la chaleur émanant du corps se transforme en vapeur d’eau. Cette vapeur se condense à l’intérieur des vêtements et devient étouffante, réduisant le confort. Les vêtements en Gore-Tex comme ceux d’Arc’teryx ont l’avantage d’être respirants. Grâce à la taille des pores qu’il possède, cette matière ne retient pas l’eau. Elle la laisse passer grâce à ses pores 700 fois plus grands que la molécule de vapeur d’eau. Cette propriété précieuse de passage de l’eau sous forme gazeuse et non liquide facilite l’évacuation de la transpiration vers l’extérieur.

La sensation de moiteur sous les habits au moindre effort ne sera plus qu’un lointain souvenir. Avec un vêtement conçu à partir de cette membrane, la température du corps ne limite plus le confort. Il est possible de réaliser des activités sportives en toute liberté. Le Gore-Tex est parfaitement adapté aux activités en extérieur. Les séances de courses en montagne, de gymnastique, de trek, de trail, d’alpinisme et tous les sports en extérieur sont beaucoup plus agréables à réaliser. Le porteur reste parfaitement au sec même pendant les activités à haute intensité.

Une matière qui garde au sec sous la pluie

Si le Gore-Tex permet à l’eau de s’échapper vers l’extérieur, il ne la laisse pas pénétrer. Il en devient presque étanche. L’imperméabilité d’un tissu se mesure avec une colonne millimétrée, ouverte aux extrémités, remplie d’eau et placée sur le tissu. L’objectif est de déterminer la hauteur à laquelle l’eau pénètre dans le tissu. Avec le tissu Gore-Tex, l’imperméabilité va jusqu’à 28 m de hauteur soit une résistance de 28 000 mm au cm².

Sous la pluie, l’utilisateur n’a rien à craindre, car les pores à la surface de ce textile sont 20 000 fois plus petits qu’une goutte d’eau. Aucun passage ne permet à l’eau de pénétrer à l’intérieur. De plus, des bandes Gore-Tex scellent les coutures et protègent les fermetures pour optimiser l’imperméabilité. En période de pluie, ce tissu est un allié pour se vêtir convenablement sans s’encombrer.

La protection contre l’humidité est également valable pour la neige même en cas de haute exposition lors d’une activité comme le ski. Lorsqu’il fait beau, ce textile réaffirme son utilité si l’utilisateur se fait surprendre par la pluie. Un vêtement en Gore-Tex est idéal pour limiter les dégâts de la pluie en toute circonstance. On n’hésitera surtout pas à y glisser des objets sensibles à l’eau comme des documents importants ou des appareils électroniques. Un tel habit peut parfaitement servir d’imperméable.

Les vêtements en Gore-Tex sont également coupe-vent

Parfaitement résistant aux températures extrêmes, le vêtement Gore-Tex est adapté à toutes les activités de plein air, notamment en hiver. Il présente par ailleurs une forte imperméabilité au vent. Un grand volume d’air est passé à travers le tissu pour déterminer quel volume en ressort en une seconde. Plus ce volume est bas, plus l’imperméabilité est haute. Avec une veste, un pantalon ou encore une combinaison en Gore-Tex, le porteur n’a aucun mal à supporter le froid.

Par les temps froids, la structure du tissu Gore-Tex permet de rester bien au chaud, quelle que soit l’activité pratiquée. Ce textile bloque tout d’abord l’arrivée de l’air froid. Un tel vêtement n’apporte ensuite pas de la chaleur comme c’est le cas des doudounes. Il répond à la nécessité de conserver la température corporelle. Sa capacité à empêcher le refroidissement éolien favorise un confort inégalable et une protection fiable contre les intempéries. Avec ces propriétés, l’utilisateur bénéficie d’une température idéale.

Gore-Tex : un tissu est léger et confortable

Outre le fait d’être respirant et imperméable à l’air et à l’eau, ce tissu est pensé pour faciliter le port des vêtements grâce à sa légèreté. La membrane du textile Gore-Tex est une fine couche qui s’enfile rapidement sans donner de sensation de lourdeur. C’est pour cela qu’il est très utilisé pour la conception de vêtements de sport. Souples et compacts, ces habits n’opposent aucune résistance aux mouvements. Porter des gants en Gore-Tex, par exemple, n’empêche pas de bouger facilement les doigts. Le tissu adhère bien aux surfaces et permet de saisir correctement les objets. Le Gore-Tex offre par ailleurs un haut niveau de confort. Le porteur ne ressent aucune sensation d’oppression ou de gêne.

Les vêtements Gore-Tex sont résistants et durables

De nombreux tests sont effectués sur les matières pour s’assurer que les technologies utilisées sont efficaces. Le vêtement en Gore-Tex est doté d’une résistance à toute épreuve. Il offre une excellente protection dans toutes les activités. On peut l’utiliser tant au travail que pour faire du sport. Il est résistant aux déchirures, aux taches et tout autre type de détérioration. Lorsqu’il est bien entretenu, le tissu en Gore-Tex peut s’utiliser pendant des années en gardant ses couleurs, son efficacité et sa robustesse.

De plus, ce textile ne nécessite pas un entretien intensif. Il suffit d’effectuer un nettoyage régulier et de le sécher correctement pour optimiser sa durabilité. Avant le nettoyage, il faut au préalable remonter toutes les fermetures et attacher les lanières. Une lessive liquide en petite quantité suffit pour le nettoyer. Il est conseillé de ne pas laver un vêtement en Gore-Tex avec d’autres habits trop sales.

Pour le séchage, une température modérée est plus adaptée à la conservation de la qualité du textile. Il est par ailleurs possible de renouveler la déperlance en utilisant un produit déperlant de longue durée. Cela n’est toutefois conseillé que si l’eau ne glisse plus à la surface. Déclinés en une variété de modèles et de couleurs, les vêtements en Gore-Tex permettent de se protéger avec style contre les intempéries. Les vêtements en Gore-Tex répondent à des normes de performances strictes. Pour combler des besoins élevés en matière de respirabilité, d’imperméabilité, de résistance et de confort, ils valent le détour.