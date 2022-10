Un concepteur de cuisine a pour rôle d’identifier, analyser et optimiser la fonctionnalité d’un espace donné (cuisine, salle de bain ou encore salon). En tant que professionnel de l’aménagement intérieur, le concepteur de cuisine conçoit un espace en adéquation avec les besoins des occupants. Lorsque ceux-ci ont une idée précise sur la façon dont ils souhaitent aménager leur lieu de vie, le concepteur définit alors les meilleures possibilités techniques et esthétiques afin que l’espace intégrant ses propositions soit idéal pour son utilisateur.

Définir les besoins et les limites de l’espace

Le concepteur de cuisine doit commencer par évaluer les besoins et les limites de l’espace à aménager. Des paramètres comme la superficie disponible, l’orientation de la pièce, l’accessibilité, le budget alloué à l’aménagement, les contraintes d’utilisation sont à prendre en compte.

Pour les cuisines, il est également important de prendre en compte la situation des lieux d’accès aux équipements (électricité, robinet d’eau, gaz, cheminée…) ainsi que les infrastructures de transport et d’approvisionnement en eau.

L’étude de fonctionnalité

La fonctionnalité constitue le cœur de la démarche de conception d’un concepteur. Elle est appréhendée sous plusieurs angles :

Ergonomie : repos des mouvements, accessibilité, contexte de travail

Matériaux : matériaux employés, finitions…

Fonctionnalité des meubles : mobilier modulable, équipements spécifiques…

Fonctionnalité des équipements : installations électriques, hydrométriques…

Un cuisiniste comme celui-ci peut débuter son étude de fonctionnalité par une analyse des besoins et une définition des contraintes d’utilisation. En fonction de l’objet de l’aménagement, il peut s’appuyer sur un protocole standard d’interrogation permettant d’enregistrer les réponses des occupants sur des diagrammes d’affectation et des tableaux de fonctionnalité.

L’identification des besoins ergonomiques

Les besoins ergonomiques ont pour but d’assurer les conditions de confort et de sécurité dans les lieux d’habitation. Ils se caractérisent par la notation des contraintes d’utilisation de l’espace et des atteintes potentielles.

Le concepteur de cuisine doit définir les besoins ergonomiques liés à la fonctionnalité du lieu d’habitation et des équipements à intégrer dans celui-ci. Il faut notamment identifier les contraintes liées à la hauteur sous plafond, à la distance entre les chaises et la table, au poids des meubles…

La recherche de matériaux

La recherche de matériaux répond au besoin de définir les caractéristiques des matériaux qui composent les objets d’aménagement à intégrer dans l’espace. Le concepteur doit identifier les possibilités et les contraintes liées à la composition des matériaux (qualité, poids, coût…). Il peut se référer à des dossiers de matériaux qui lui permettent de faire des choix en fonction de critères prédéfinis (prix, forme, ergonomie, matériaux…).

Le choix des meubles et équipements

Le choix des meubles et équipements fait partie des étapes finales de la conception. Il s’agit pour le cuisiniste d’identifier les meubles et équipements pouvant répondre aux besoins ergonomiques identifiés. Il peut se référer à des catalogues de produits ou réaliser une recherche spécifique sur des sites marchands spécialisés.

Conclusion

Le concepteur de cuisine permet à son client de définir son espace de vie selon ses besoins et ses contraintes. Il doit commencer par identifier les limites et besoins de l’espace et identifier les meilleures possibilités techniques et esthétiques.

Ensuite, il doit identifier les matériaux, choisir les meubles et équipements qui permettront d’aménager l’espace. Le concepteur est donc un professionnel de l’aménagement intérieur dont le rôle est d’identifier, analyser et optimiser la fonctionnalité d’un espace donné.