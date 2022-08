Nous baignons entièrement dans la période des congés estivaux… À ce propos, savons-nous quel pays détient la première place du classement dans l’univers des congés et des jours fériés ? Cet article vous donne l’opportunité de comparer le nombre de jours de jours fériés et de congés payés en France et aux quatre coins du monde !

Quid des congés payés ?

Concernant les congés payés dans le monde, le Koweït fait partie des pays les plus généreux. Selon WordAtlas, le pays offre à ses travailleurs 43 jours dans l’année. Le Cambodge vient juste derrière lui avec 42 jours de congés payés par an. À la troisième place, la Géorgie offre 39 jours de congés payés aux employés. Viennent ensuite l’Australie et la Syrie avec respectivement 38 et 37 jours. Pour en savoir un peu plus sur ce sujet, n’hésitez pas à faire un petit tour sur le site référence sur les jours feries et dates en france. Quant à la France, celle-ci se trouve en 14ème position avec 5 semaines de congés payés aux salariés.

Quels pays proposent le plus de jours fériés dans le monde ?

Même si la France est généreuse avec ses 25 jours de congés payés et ses 11 jours fériés, elle ne tient pas la première place, selon l’OCDE ou l’Organisation de Coopération et de Développement Économique. Dans l’Hexagone, ces 36 jours peuvent être optimisés. Tous les ans, le calendrier change et il arrive que les vacances soient rallongées ou raccourcies. L’année 2020, par exemple, était bien fournie. Certaines personnes pouvaient disposer de 60 jours de vacances en jouant avec les jours fériés et les ponts. Les jours fériés en France sont : le lundi de Pâques, le jour de l’an, la fête du travail, la fête de la victoire de 1945, le lundi de Pentecôte, le jeudi de l’Ascension…

Le pays le plus généreux reste l’Espagne. Ils sont à 30 jours de congés payés et 14 jours fériés. Les Espagnols obtiennent 44 jours non travaillés dans l’année sans prendre en compte les week-ends. L’Estonie talonne de près l’Espagne avec ses 39 jours non travaillés. L’Autriche est également en lice avec ses 38 jours non travaillés.

La Slovaquie et Chypre proposent 15 jours par an à leurs salariés. La Grande-Bretagne prévoit 37 jours de congés par an pour ses salariés, soit 28 jours de congés payés et 9 jours fériés. Les Américains sont un peu plus avares que leurs voisins Européens. Selon leur loi, les entreprises ne sont pas contraintes d’accorder des congés payés aux salariés. Celles-ci choisissent ou non d’offrir une dizaine de jours, voire plus à leurs employés selon l’ancienneté de chacun d’eux.

En revanche, les lois en Lettonie sont plus pingres, car ses salariés n’ont droit qu’à 27 jours non travaillés. Selon les données reçues par les services européens, à Malte, les chiffres sont plus faibles avec seulement 14 jours fériés.

Que faut-il savoir sur les congés payés ?

Le concept des congés payés a puisé ses origines en Europe au XXe siècle. Depuis, le modèle s’est éparpillé un peu partout dans le monde, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Les États-Unis font partie des rares pays qui ne l’ont pas adopté. Soit les travailleurs Américains peuvent bénéficier de congés payés par leurs employeurs, soit ils se tournent vers les congés sans soldes.

Les salariés de l’Union européenne peuvent aspirer à 33,4 jours non travaillés par an. Cela équivaut à 12 jours fériés et 21,4 congés payés. Les Français sont plus gâtés de ce côté, vu qu’ils bénéficient de 25 congés payés, mais comptent moins de jours fériés (11 au total).