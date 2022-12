La niche est le petit cocon, un lieu de repos privilégié où le chien peut s’isoler au calme et se reposer. Quand elle est installée à l’extérieur, elle permet aussi de s’abriter et de se mettre au chaud ou au frais. Pour que le chien s’y plaise et que la niche soit utile, la taille de la niche doit être choisie avec attention. En effet, c’est l’assurance d’une niche confortable, parfaitement adaptée à son propriétaire. Comment choisir la taille de la niche idéale pour son chien ?

L’importance d’une niche adaptée pour le confort du chien

La niche n’est pas un simple abri pour le chien, c’est une véritable petite maison dans laquelle il doit se sentir à l’aise. C’est pourquoi il faut prendre le temps de choisir la bonne niche avec la taille idéale pour l’animal.

Tout d’abord, il faut qu’elle soit assez spacieuse pour qu’il puisse adopter les positions qu’il souhaite sans difficulté, s’étendre de tout son long ou se mettre assis sans problème, entrer et sortir facilement de sa niche. La hauteur du toit de la niche doit faire deux fois la hauteur du chien. Il faut ainsi se tourner vers une niche pour chien XXL pour un chien de grande taille. Ce type de niche grande taille va éviter que l’animal se sente à l’étroit dans un endroit confit. La taille de la niche lui permet d’adopter tous les mouvements qu’il souhaite et de s’allonger en toute liberté.

Attention, même si la niche doit être spacieuse, il ne faut pas qu’elle soit trop grande pour que le chien s’y sente à l’aise. En effet, si elle est trop spacieuse, elle va perdre ce caractère réconfortant et rassurant pour l’animal. De plus, elle ne va pas conserver la chaleur corporelle et l’animal.

Quelle taille de niche pour quelle race de chien ?

En général, il faut multiplier la longueur du chien par 1,5 ou par 2 pour avoir celle de la niche idéale. Pour la largeur, il faut qu’elle corresponde à un peu plus du double de la largeur de l’animal. Quant à la hauteur, il faut simplement qu’il puisse se tenir debout sans problème.

Il faut ainsi prendre le temps de bien mesurer le chien. Il faut utiliser un centimètre souple pour le mesurer facilement. Il faut qu’il soit en position debout pour prendre des mesures exactes. Pour avoir sa longueur, il faut mesurer tout son long, de la truffe à la queue.

Les niches vendues sur le marché ont des tailles standardisées, ce qui permet de trouver facilement celle adaptée à son compagnon à quatre pattes. Elles sont généralement classées en fonction de chaque race de chien. Les plus petites niches (taille S) sont conçues pour les chiens de petites tailles comme le bichon, le yorkshire, le Jack Russell, l’épagneul, le griffon, le chihuahua ou encore le pékinois. Quant aux niches de taille moyenne, elles sont conçues pour :

les chiens de chasse,

les petits lévriers,

les bassets,

les dalmatiens,

les carlins,

les spitz,

les bouledogues.

Il y a ensuite les niches de taille XXL pour les labradors, les Beaucerons, les boxers, les braques, les chiens de berger ou encore les huskies, le dog allemand, le golden retriever et le Saint-Bernard.

Quel matériau pour la niche ?

Pour une niche qui est placée à l’intérieur, il faut qu’il soit à la fois esthétique et confortable. La résistance aux intempéries n’est pas une priorité, même si la niche doit toujours être assez robuste pour ne pas s’effondrer aux moindres mouvements du chien. Dans ce cas, il est possible d’opter pour une niche en plastique, bien que le bois reste le matériau idéal, tant sur le point de vue esthétique qu’au niveau de la robustesse et de l’isolation.

Si elle est installée dehors, la niche doit être faite avec un matériau bien résistant, qui supporte bien les rayons UV et l’humidité. Il faut qu’elle soit parfaitement isolée pour que le chien n’ait pas trop froid ni trop chaud. Les niches en bois sont ainsi le meilleur choix. En effet, le bois résiste parfaitement aux intempéries. De plus, il offre une isolation optimale, contrairement au plastique. Le chien va profiter d’une chaleur réconfortante en hiver et d’une fraîcheur en été.

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, la niche en plastique a l’avantage d’être légère et facile à nettoyer. Or, elle est assez fragile et ainsi conseillée pour les chiens de petite taille. Pour un gros chien, il faut miser sur une niche en bois qui est bien plus robuste.

Combien coûte une niche de chien ?

Les niches de chien sont proposées à des prix variés, adaptés à tous les budgets. Le prix dépend de la taille, du matériau choisi et du design (avec une terrasse ou non…). La niche en plastique ou PVC est la moins coûteuse. Le prix de ce genre de niche varie entre 50 et 200 €. Quant à la niche en bois, un modèle avec une terrasse et un toit en PVC peut coûter entre 80 et 300 €, voire plus.

Pour un budget limité, il est conseillé de se tourner vers un modèle basique en bois ou en PVC, sans accessoires. Pour avoir une belle niche pour chien XXL de bonne qualité, il faut payer plus cher, mais c’est aussi l’assurance d’avoir une niche robuste et avec une longue durée de vie. En faisant bien les recherches, il est possible d’avoir une niche de luxe en bois autour de 80-90 euros. À ce prix, il est possible d’avoir un modèle doté d’un toit plat et rabattable, pratique pour nettoyer l’intérieur.

Conseils pour aménager confortablement la niche d’un chien

Pour que le chien ait encore plus envie de rester dans sa niche, il faut penser à bien l’aménager. Pour qu’elle soit bien confortable, il faut ajouter un matelas ainsi qu’une couverture bien douillette. Il est aussi conseillé d’ajouter un coussin pour former un joli cocon douillet. La paille est également une très bonne idée pour que le plancher soit beaucoup plus confortable. De plus, son caractère moelleux permet de protéger les articulations de l’animal.

Enfin, il faut aussi penser à placer les gamelles et les jouets du chien près de sa niche. De cette manière, il n’aura pas à se déplacer loin pour y accéder. De plus, retrouver ses jouets va lui permettre de se sentir très vite chez lui.