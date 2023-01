Certains décès ont eu un impact plus important sur nous que d’autres dans une société où la tristesse imprègne toutes les facettes de l’existence. Nous avons été surpris par certains décès, qu’ils soient à la télévision ou au cinéma. Nous allons énumérer les décès qui nous ont le plus marqués ainsi que les raisons pour lesquelles ils continuent de nous déranger aujourd’hui.

Les 25 morts les plus déchirantes du cinéma et des séries

La maman de Bambi – Bambi (1942)

Wolverine / Logan – Logan (2017)

Apollo Creed – Rocky IV (1985)

Jack Dawson – Titanic (1997)

Thomas J. Sennett – My Girl (1991)

Brooks Hatlen – Les évadés (1994)

Johnny Cade – The Outsiders (1983)

Bruno & Shmuel – Le Garçon au pyjama rayé (2008)

Tony Stark / Iron Man – Avengers: Endgame (2019)

John Coffey – La ligne verte (1999)

Georgie Denbrough – It (2017)

Billy Costigan – Les Infiltrés (2006)

Le braqueur – American History X (1998)

Jack Twist – Le Secret de Brokeback Mountain (2005)

Shelby Eatenton-Latcherie – Potins de femmes (1989)

Guido Orefice – La vie est belle (1997)

Trinity – The Matrix Revolutions (2003)

Jenny Curran – Forrest Gump (1994)

Danny – Pearl Harbor (2001)

Obi-Wan – Star Wars, épisode I : La Menace fantôme (1999)

Mufasa – le Roi Lion (1994)

Goose – Top Gun (1986)

Dobby – Harry Potter Les Reliques de La Mort (2010)

Boromir – La Communauté de l’Anneau (2001)

Dick Hallorann – Shining (1980)

Ces décès restent gravés dans nos mémoires car ils nous ont attristés et nous ont causé une douleur permanente. Ils sont tous très poignants et nous rappellent la valeur de la vie et la force de l’amour.

La ligne verte – John Coffey (1994). Pour le meurtre de deux jeunes filles, John Coffey est placé dans le couloir de l’exécution et reçoit le châtiment ultime. Il est dépeint comme un homme doux, innocent et gentil qui se voit refuser la chance de vivre. Son décès est l’un des plus tragiques de l’histoire du cinéma et de la télévision, laissant les acteurs principaux marqués à vie. Jack – Titanic (1997). Jack et Rose du Titanic étaient les protagonistes du film. Le public a été stupéfait par leur terrible histoire d’amour et leur mort inévitable car elle révélait le sort des passagers du navire. Oberyn Martell – Game of Thrones (2011). L’un des personnages principaux de la série télévisée Game of Thrones était Oberyn Martell. Sa terrible disparition lors d’une bataille contre le géant de la maison Lannister a marqué un tournant décisif pour les personnages et les histoires de la série. Logan / Wolverine – Logan (2017). L’un des personnages clés de la série X-Men était Wolverine. La triste conclusion de sa vie met un terme au temps passé par Wolverine avec les X-Men Apollo Creed – Rocky IV (1985). L’adversaire de Rocky Balboa dans le film Rocky IV était Apollo Creed. Un tournant important dans la carrière de boxeur de Rocky a été souligné par sa triste mort pendant un match. Johnny Cade – The Outsiders (1983). L’un des personnages principaux du film The Outsiders était Johnny Cade. Sa terrible disparition est un événement central qui détermine le cours de l’histoire et le thème du film. Iron Man, Tony Stark – Avengers : Endgame (2019). L’un des personnages principaux de la série télévisée Avengers était Tony Stark. Les fans de l’histoire qui l’ont suivi depuis le début ont été émus par sa terrible disparition lors du sauvetage de la planète. Georgie Denbrough – IT (2017). Le jeune Georgie Denbrough était l’une des victimes de Pennywise. Sa terrible disparition a marqué le début du récit glaçant de It. Jack Twist – Le secret de Brokeback Mountain(2005). L’un des personnages principaux du film Brokeback Mountain Secret était Jack Twist. Sa triste disparition a mis fin à une histoire d’amour passionnée et conflictuelle. Shelby Eatenton-Latcherie – Les potins des femmes (1989). L’une des principales protagonistes du film Gossip était Shelby Eatenton-Latcherie. Sa terrible disparition est un événement central qui détermine le cours de l’histoire et le thème du film. Guido Orefice – La vie est belle de Guido (1997). L’un des personnages principaux du film La vie est belle était Guido Orefice. Son décès prématuré a mis fin à une histoire édifiante de bravoure et d’amour. Trinity – The Matrix Revolutions(2003). L’un des personnages principaux de la série Matrix était Trinity. Sa mort prématurée est un tournant qui affecte profondément les personnages et les intrigues de la série. Forrest Gump – Jenny Curran (1994). Jenny Curran était l’amie d’enfance de Forrest Gump. Sa mort est un événement tragique qui change Forrest à jamais. Danny – Pearl Harbor (2001). Dans le film Pearl Harbor, Danny était l’un des principaux protagonistes. Sa disparition tragique laisse une empreinte douloureuse sur les personnes et les incidents historiques de la Seconde Guerre mondiale. Obi-Wan Kenobi – Star Wars : Episode I : La Menace Fantôme (1999). L’un des principaux protagonistes de la saga Star Wars était Obi-Wan Kenobi. Un tournant crucial pour les personnages et les intrigues de la série se produit lorsqu’il est tué dans un duel avec Dark Vador. Mufasa – Le Roi Lion (1994). Dans le film d’animation Le Roi Lion, Mufasa était le père de Simba. Sa mort prématurée laisse à Simba une cicatrice irréparable. Goose – Top Gun (1986). Dans le film Top Gun, Goose était le camarade et coéquipier de Maverick. Sa mort est un événement tragique qui laisse Maverick à jamais changé. Dobby – Harry Potter Les Reliques de la Mort (2010). Dans les livres et les films Harry Potter, Dobby était un elfe de maison. Sa mort est un événement tragique qui définit les personnages clés. Le voleur – American History X (1998). Le voleur est l’un des nombreux délinquants à la petite semaine à qui un jeune bigot a fait sauter la mâchoire. Dans l’un des moments les plus violents du cinéma des années 1990. Thomas J. Sennett – My Girl(1991). Le meilleur ami de Vada était Thomas J. Sennett. Il périt dans un accident bizarre. Son décès est un événement dévastateur pour Vada et les lecteurs/spectateurs qui ont lu l’histoire. Vada gardera toujours ce souvenir de lui. Boromir – La Communauté de l’Anneau (2001). Boromir du Seigneur des anneaux était un personnage important de la série. Sa mort est un événement crucial qui établit les héros et les intrigues de la série. Richard Halloran – Shining (1980). Dick Hallorann a joué le rôle du concierge de l’hôtel Overlook dans le film Shining. Son décès est une tournure d’événements surprenante qui intensifie le ton sombre du film. Billy Costigan – Les Infiltrés (2006). Billy Costigan était l’un des personnages clés du film The Departed. Sa mort est une séquence émouvante qui a un effet sur les protagonistes et les intrigues du film.

Top 25 des morts les plus tragiques des séries à la télévision et en streaming

Nous savons tous à quel point les décès peuvent être puissants et tragiques dans les films et à la télévision. Les dix décès qui nous ont le plus touchés et qui nous font encore mal aujourd’hui sont ceux que nous allons vous montrer.

Opie – Sons of Anarchy (2008) Dr. Mark Green – Urgences (1994) Adriana La Cerva – Les Soprano (1999) Hodor – Game of Thrones (2011) Glenn Rhee – Walking Dead (2010) Wallace – The Wire (2002) Derek Shepard – Grey’s Anatomy (2005) George O’Malley – Grey’s Anatomy (2005) Andrea Cantillo – Breaking Bad (2008) Sarah Lynn – BoJack Horseman (2014) Chidi Anagonye – The Good Place (2016) Ben Sullivan – Scrubs (2001) Maes Hughes – Fullmetal Alchemist (2003) Lady Sybil – Downton Abbey (2010) Bob Newby – Stranger Things (2016) Poussey Washington – Orange Is the New Black (2013) Hershel Greene – The Walking Dead (2010) Paul Hennessy – Touche pas à mes filles (2002) Robb Stark – Game Of Thrones (2011) Shireen Baratheon – Game of Thrones (2011) Eddard Stark – Game Of Thrones (2011) Lady – Game Of Thrones (2011) Bobby Singer – Supernatural (2005) Joyce Summers – Buffy contre les vampires (1997) Lt. Colonel Henry Blake – M*A*S*H (1972)

Les morts qui nous ont le plus profondément affectés

Nous n’aimons pas dire adieu à des êtres chers de manière terrible, mais il y a certaines morts déchirantes dans les films et à la télévision dont nous ne pouvons tout simplement pas nous remettre.

Les décès montrés dans les films, les émissions de télévision et autres médias nous ont tous touchés. Les décès, qu’ils concernent les personnages principaux ou secondaires, sont souvent déchirants et marquent le public. En voici quelques exemples :

Mufasa, le Roi des lions dans le film culte Le Roi Lion de Disney qui nous a fait pleurer tous les enfants.

dans le film culte de Disney qui nous a fait pleurer tous les enfants. Bambi qui a perdu sa mère dans l’un des films les plus tristes de Disney.

qui a perdu sa mère dans l’un des films les plus tristes de Disney. Gus Fring qui s’est fait exploser dans la série Breaking Bad .

qui s’est fait exploser dans la série . Will Gardner dans la série The Good Wife qui a été tué par un ancien client.

dans la série qui a été tué par un ancien client. Joffrey Baratheon dans la série Game of Thrones qui a été empoisonné.

dans la série qui a été empoisonné. Beth Greene dans la série The Walking Dead qui a été tuée par un soldat.

dans la série qui a été tuée par un soldat. Jack Dawson dans le film Titanic qui a sacrifié sa vie pour sauver Rose.

dans le film qui a sacrifié sa vie pour sauver Rose. Ellen Ripley dans le film Alien qui a été victime d’un xénomorphe.

Nous avons tous été très affectés par toutes ces morts, et nous sommes encore attristés chaque fois que nous les voyons. Ces morts nous rappellent que la vie est courte et que nous devons la chérir.

Pourquoi ces tragédies autour de ces morts nous touchent-elles encore ?

Examinons de plus près les raisons pour lesquelles ces décès nous touchent encore aujourd’hui, maintenant que nous connaissons les morts les plus terribles au cinéma, à la télévision, et ceux qui nous ont le plus marqués. Nous examinerons pourquoi ces morts provoquent des sentiments aussi forts et profonds en nous, ainsi que ce que nous pouvons tirer de ces histoires terribles.

Les récits de leurs histoires nous ont émus

Nous avons souvent ressenti de la douleur et des déchirements en regardant ces films et émissions de télévision, en raison de certaines des fins les plus tragiquement inoubliables. Tous les personnages dont les récits nous ont touchés étaient distinctifs, et ils nous ont marqués durablement. Examinons de plus près les raisons pour lesquelles ces décès continuent de nous causer du tort aujourd’hui.

Nous avons développé un fort attachement aux personnages au fil du temps, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ces décès nous font encore mal. Avec eux nous avons vécu tous leurs hauts et leurs bas en même temps. Nous les considérions comme des membres de notre famille et nous nous sentions proches d’eux. C’est pourquoi nous avons ressenti une tristesse intense et un vide inassouvi après leur départ.

Ces décès nous font encore mal parce qu’ils sont terribles et inattendus si fréquemment. Ils nous rappellent constamment que la vie est fragile et imprévisible et que nous devons tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Nous devons vivre chaque jour comme si c’était le dernier, car nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera demain.

Enfin, parce que ces morts sont inévitables, elles nous causent souvent du tort. Même si les personnages se trouvent dans des circonstances difficiles, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer leur cours prédéterminé. Ce film nous rappelle qu’il faut accepter les choses telles qu’elles sont et que l’on ne peut pas toujours changer l’histoire.

Parce qu’elles sont terribles, inattendues et inévitables, les morts les plus déchirantes du cinéma et de la télévision laissent néanmoins une cicatrice émotionnelle. Elles nous rappellent constamment que la vie est fragile et imprévisible et que nous devons tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Nous devons également nous contenter de la situation actuelle et nous rappeler constamment que l’histoire ne peut pas toujours être changée.

Leurs actions ont été inspirantes

Bien que leur départ ait été inévitable, les actes de ces personnages nous ont motivés. Des mots qui continuent de nous inspirer aujourd’hui et nous rappellent leur force d’âme et leur robustesse. La mort de ces guerriers nous a apporté la connaissance, l’amour et le courage. Nous sommes toujours blessés lorsque nous repensons à leur dernier message, mais cela nous rappelle les principes qu’ils nous ont inculqués.

Leurs sacrifices nous ont émus

Tony Stark (Iron Man 3) : Tony est mort en sauvant le monde, sacrifiant sa vie pour sauver des millions d’innocents.

: Tony est mort en sauvant le monde, sacrifiant sa vie pour sauver des millions d’innocents. Mufasa (Le Roi Lion) : Mufasa a été tué par son propre frère, Scar, pour le trône de la terre des lions.

: Mufasa a été tué par son propre frère, Scar, pour le trône de la terre des lions. Jack Dawson (Titanic) : Jack a été piégé sur le Titanic et a refusé ensuite de monter dans le canot de sauvetage pour sauver Rose.

: Jack a été piégé sur le Titanic et a refusé ensuite de monter dans le canot de sauvetage pour sauver Rose. Sam Wheat (Ghost) : Sam a été tué par un inconnu alors qu’il était dans la rue.

: Sam a été tué par un inconnu alors qu’il était dans la rue. Walter White (Breaking Bad) : Walter a été tué par son propre fils pour sauver Jesse Pinkman.

Nous avons tous été émus par leurs sacrifices, et nous pouvons tous encore nous souvenir des situations qui nous ont fait pleurer et ressentir des émotions contradictoires. Ces morts nous ont aidés à comprendre ce que signifient la loyauté, la vie et la mort, et nous avons encore des sentiments forts pour ces moments.

Chacun d’entre nous a été profondément affecté par un personnage de cinéma ou de télévision qui nous a fait du tort à un moment donné. Les morts les plus déchirantes auxquelles nous avons assisté sont celles-là. Elles nous ont émus, nous ont fait pleurer et nous ont laissé un souvenir impérissable. Cet article a pour but de vous aider à comprendre et à apprécier l’impact émotionnel de ces morts, dont certaines peuvent être fictives mais ont néanmoins un impact significatif sur nous. Nous sommes convaincus que ces 25 morts au cinéma et 25 morts dans les séries, qui sont ultra touchantes et fortes resteront à jamais gravés dans votre mémoire.