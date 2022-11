Les chariots élévateurs à roues sont les plus courants et les plus polyvalents. Ils peuvent être utilisés sur une variété de surfaces, y compris les sols en béton, les graviers et les herbes. Ils sont également faciles à manœuvrer et peuvent être équipés de différents types de fourches.

Le chariot élévateur est un appareil de levage et de manutention utilisé pour déplacer des charges lourdes dans les entrepôts et les usines. Il existe différents types de chariots élévateurs, chacun ayant ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Les chariots élévateurs les plus courants sont les chariots élévateurs à fourche , les chariots élévateurs à plateaux et les chariots élévateurs à contrepoids.

Les chariots élévateurs à fourche

Les chariots à fourche sont les chariots élévateurs les plus courants et sont utilisés dans de nombreuses applications et secteurs d’activité. Ils sont idéaux pour le déplacement de charges lourdes et volumineuses, notamment les palettes, les caisses et les conteneurs. Les fourches peuvent être ajustées pour s’adapter à la charge. Les chariots à fourche sont généralement équipés d’un moteur diesel ou électrique.

Les chariots élévateurs à plateaux

Les chariots élévateurs à plateaux sont utilisés pour manipuler des charges plus légères, généralement inférieures à une tonne. Ils sont souvent utilisés dans les entrepôts et les usines, pour manipuler des marchandises et des produits en vrac. Les chariots élévateurs à plateau sont généralement équipés d’un moteur électrique, ce qui leur permet de fonctionner de manière plus silencieuse et plus efficace que les chariots élévateurs à moteur diesel.

Les chariots élévateurs télescopiques

Ils sont souvent utilisés dans les entrepôts et les usines, pour manipuler des marchandises et des produits en vrac qui peut être ajusté pour atteindre des charges situées en hauteur. Les chariots élévateurs télescopiques sont généralement équipés d’un moteur diesel, ce qui leur permet de manipuler des charges très lourdes même en hauteur.

Les chariots élévateurs télescopiques sont les plus polyvalents des trois types, car ils peuvent être utilisés sur une variété de surfaces et peuvent être équipés de différents types de fourches. Ils sont cependant plus lourds et plus encombrants que les autres types de chariots élévateurs.