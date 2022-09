Voilà autant de lieux qui seront adaptés aux balades, aux activités nautiques et aux activités sportives. Les amoureux d’animaux auront l’occasion de prendre en photo des espèces telles que les cigognes noires, le lynx et les chats sauvages.

Le Parc national de Hunsrück est également un lieu que vous pouvez ajouter sur votre liste pour faire du camping en Allemagne. Avec sa végétation et son paysage marqué par des montagnes, vous profiterez d’une véritable atmosphère de vacances. En dehors de ces éléments attrayants, vous aurez l’occasion de découvrir les marais, les forêts de hêtres rouges et les vallées verdoyantes.

Le Parc National de la Suisse Saxonne est situé à la frontière de la République Tchèque. À proximité de Dresde, ce lieu est un véritable paradis pour les amoureux d’activités en plein air telles que l’escalade et les randonnées. Avec les différents chemins praticables en camping-car, mais aussi à pied, vous n’aurez qu’à recharger votre sac pour partir à l’aventure. Notez que le Malewerg qui est un chemin de randonnée au sein du Parc National de la Suisse Saxonne a servi au tournage de plusieurs films.

Plusieurs merveilles sont à apprécier à Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. En effet, vous aurez l’occasion de découvrir la forêt primaire de hêtres d’Allemagne qui rappelons-le est classée au patrimoine de l’UNESCO. Les falaises de craies, les stations balnéaires, le Parc National de Jasmund et l’île de Rügen sont autant d’éléments que vous prendrez du plaisir à contempler. En ce qui concerne les activités à réaliser sur place, vous aurez réellement l’embarras. Entre activités nautiques, sports en plein air et soirées entre campeurs, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

Vous ne devez pas vous fier au nom de cette destination afin de décider si vous devez vous y rendre. Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est un itinéraire que vous devez forcément intégrer dans vos vacances en camping en Allemagne. Si vous êtes à la recherche de destinations qui vous procureront énormément de sensations fortes, c’est l’endroit qu’il vous faut. L’intérêt avec cette ville, c’est qu’elle est peu peuplée. Cependant, la population a su conserver le charme et la beauté de la nature qui entoure cette destination.

Si vous êtes un amoureux d’histoire, consacrez une ou plusieurs journées à la découverte des ruines de la guerre mondiale. Rendez-vous également dans les musées de Berlin pour contempler les objets romains et grecs, les peintures de la période byzantine et quelques pièces archéologiques à grande valeur.

En arrivant dans la capitale d’Allemagne, vous ne manquerez pas la Porte de Brandebourg qui impressionne grâce à ses colonnes imposantes. Durant votre camping, pensez à vous reposer afin de partir à la découverte de cette ville qui restera à jamais dans votre mémoire. Plusieurs endroits sont à visiter, dont les vestiges du Mur de Berlin, le Mémorial de l’Holocauste et l’East Side Gallery. Ce qui fait la particularité de la ville, c’est son aspect complètement décalé.

Si vous désirez mieux visiter la ville, il existe des activités intéressantes que vous pouvez réaliser. Au nombre de celles-ci, il y a la visite du Château de Schwerin, la découverte de Lübeck et de ses maisons en briques rouges et le parc national de la mer des Wadden de Hambourg. À bord de votre camping-car, vous aurez l’occasion de vivre une réelle aventure.

Connue pour être la Venise du nord, elle vous offrira de nombreuses facettes. Située à 100 Km de la mer, cette ville vous permettra de vous nourrir de poissons. Parmi les incontournables que vous découvrirez dans cette destination, il y a le clocher Michaeliskirche et les quartiers alternatifs. Au lieu de rester dans votre camping-car, vous pouvez visiter l’avenue Reeperbahn et Saint Pauli.

Le camping est une option que vous pouvez envisager pour passer vos vacances d’été. Ce qui plait avec ce type d’activité, c’est qu’il vous offre de la liberté. En plus de choisir votre type d’hébergement, vous pourrez sélectionner les lieux que vous souhaitez visiter. Le plus grand avantage du camping, c’est que vous avez la possibilité de choisir votre destination. En Europe, l’Allemagne est un pays qui a énormément à vous offrir. Quels sont les endroits que vous pouvez découvrir en vous y rendant ? Cet article répond à cette question.

