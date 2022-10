La dinde aux marrons est un plat de fête traditionnel français. Cette recette est composée d’une dinde farcie aux marrons et accompagnée de pommes de terre ou pommes duchesse. Ce plat est généralement servi en famille ou entre amis lors des grandes occasions comme Noël ou le Nouvel An.

Ingrédients pour 4 personnes

1,2 kg de dinde

200 g de marrons glacés

1 oignon

1 branche de céleri

1 carotte

1 bouquet garni

30 g de beurre

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 verre de vin blanc sec

1,5 kg de pommes de terre

1 botte de petits pois

1 botte de carottes nouvelles

Sel

Poivre

Ingrédients des pommes duchesse

1,5 kg Pommes de terre

180 g Beurre

3 Œufs

3 Jaunes d’œufs

Sel

Noix de muscade

(ne pas doubler les ingrédients les pommes duchesse viennent en remplacement des pommes de terre de la recette)

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).

Lavez la dinde et séchez-la à l’aide d’un papier absorbant.

Dans une casserole, faites cuire les marrons dans de l’eau bouillante pendant 10 minutes. Egouttez-les et laissez-les refroidir.

Dans un bol, les marrons, l’oignon, le céleri, la carotte et le bouquet garni.

Faites fondre le beurre et l’huile d’olive dans une cocotte.

Ajoutez la dinde et faites-la dorer sur toutes les faces.

Retirez la dinde de la cocotte et ajoutez les légumes. Faites-les revenir pendant 5 minutes.

Remettez la dinde dans la cocotte. Ajoutez le vin blanc et laissez-le s’évaporer.

Couvrez la cocotte et enfournez la dinde pendant 2 heures.

Pendant ce temps, lavez et épluchez les pommes de terre. Coupez-les en gros morceaux.

Faites cuire les pommes de terre dans de l’eau bouillante salée pendant 15 minutes.

Egouttez-les et placez-les dans un plat allant au four.

Arrosez-les d’un peu de jus de cuisson de la dinde et enfournez-les pendant 10 minutes à thermostat 6 (180°C).

Faites cuire les petits pois et les carottes nouvelles dans de l’eau bouillante salée pendant 10 minutes. Egouttez-les.

Avant de servir, retirez la dinde du four, couvrez-la d’un papier aluminium et laissez-la reposer pendant 10 minutes.

Découpez la dinde en tranches et servez-la avec les légumes et les pommes de terre.

Préparation des pommes duchesse (en remplacement des pommes de terre)

Les pommes de terre doivent être épluchées, lavées et coupées en dés avant d’être cuites à la vapeur pendant 35 à 40 minutes.

À l’aide d’un presse-purée les écraser dans un bol ou récipient.

Ajoutez un peu de noix de muscade, du sel et du beurre.

Faire fondre tout le beurre en mélangeant.

Ajouter 2 œufs complets et mélanger. Ajoutez le troisième œuf complet, puis les 3 jaunes d’œuf.

Mettez cette purée dans une poche à douille cannelée.

Déposez les fleurs miniatures sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Faire cuire au four pendant 25 à 30 minutes à 200 °C.

Vins conseillés

Les vins rouges tanniques sont à éviter avec ce plat. Privilégiez plutôt les vins blancs moelleux ou les vins rouges fruités.

Variantes possibles

Vous pouvez remplacer les pruneaux d’Agen par des abricots secs ou des figues. Et plus healthy des choux de Bruxelles légèrement grillés et savoureux.

Les petits conseils du chef

Si vous n’avez pas de vin blanc sec, vous pouvez utiliser de la bière blonde ou de la limonade. Vous pouvez servir ce plat avec de la sauce aux airelles ou de la sauce aux canneberges.