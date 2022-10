La recette de la tortilla de Philippe Etchebest est une recette simple, rapide et moins cher.

Vous pouvez ne pas ajouter d’herbes c’est un petit plus du Chef Philippe Etchebest.

La tortilla est un plat espagnol qui est composé d’une omelette avec des pommes de terre qui est généralement accompagnée d’une salade verte. Elle se compose d’œufs, de pommes de terre et se prépare avec de l’huile d’olive, de l’ail, du persil et du sel, des oignons…

