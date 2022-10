Et un pic à plus de 1 millions de téléspectateur sur Twitch

Et une cinquième place pour l’organisateur Squeezie.

Une présentation avec Doigby, Théodort, AnaOnAir et le pilote Romain Monti avec des commentaires des streamers Kameto et CODJordan.

Ce projet ambitieux est à suivre dans les gradins pour 40 000 spectateurs mais également sur twitch gratuitement et en direct pour cette première édition le 8 octobre 2022.

Créé par Squeezie, et composé d’essais libres, de qualifications en 4 étapes puis le Grand Prix Explorer est une idée originale et novatrice.

Cette course commence à 8h, avec le début du Live puis à 9h les essais libres à 10h les qualifications en 4 temps puis la course à 17h.

Ce grand prix nommée Grand Prix Explorer va réunir des créateurs comme Squeezie donc le plus célèbre d’entre eux et à l’initiative de ce projet fou.

Le circuit Bugatti du mans accueil donc ce 08 octobre 2022 22 créateurs de contenu qu’ils soient sur Youtube ou Twitch et qui s’affront lors d’une course de Formule 4.

Samedi 8 octobre 2022 le célèbre Youtubeur (numéro 1 Français) Squeezie, et 21 autres pilotes étaient au départ du Grand Prix Explorer sur le circuit Bugatti du Mans.

