Voici les dix applications les plus téléchargées en 2022, selon les données de l’App Store et de Google Play.

Top applications les plus téléchargées en 2022

TikTok

Instagram

WhatsApp

CapCut

Snapchat

Télégramme

Subway Surfers

Facebook

Stumble Guys

Spotify

On note quelques changements par rapport à l’année précédente, avec l’arrivée sur le marché de nouvelles applications comme Subway Surfers et Stumble Guys, tandis que d’autres, comme Facebook, ont vu leur popularité baisser. TikTok et Instagram continuent de prendre la tête du classement, tandis que WhatsApp et Spotify restent dans le top 10.

Parmi les nouvelles apps à surveiller figurent ChatGPT et Afterplace, qui pourraient bientôt rejoindre ce classement et figurent déjà dans le classement des nouvelles apps.

Les nouvelles applications qui incluent ChatGPT

ChatGPT Chat GPT AI avec GPT-3

Snake Run Race・3D Jeu de course à pied

SAGA Synth

Pocket GM 3 : Football Manager

Afterplace

Top 10 applications de médias sociaux les plus téléchargées dans le monde en 2022

Instagram

WhatsApp

Telegram

Facebook

Messenger

Twitter

Facebook Lite

Discord

Nous Chat

BeReal

BeReal, une nouvelle application de médias sociaux, s’est hissée dans le top 10 pour la première fois cette année – un record français !

Top 10 applications de divertissement les plus téléchargées dans le monde en 2022

TikTok

Netflix

YouTube

Disney+

Amazon Prime Video

YouTube Kids

HBO Max

MX Player

Hotstar

PlutoTV

Top 10 applications professionnelles les plus téléchargées dans le monde en 2022

Whatapp Business

Zoom

Microsoft Teams

Tencent Chat

Google Meet

Adobe Acrobat Reader

Microsoft Authenticator

Linkedin

Indeed Job Search

DingTalk

Top 10 des jeux les plus téléchargés dans le monde en 2022

Subway Surfers

Stumble Guys

Roblox

Candy Crush Saga

Race Master 3D

8 Ball Pool

Fifa mobile

Merge & Fight

Garena Free Fire

Bridge Race

Il est intéressant de noter qu’en raison de la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de travailler à distance, les applications de communication et de vidéoconférence sont particulièrement populaires cette année.

Quelques faits amusants sur ces applications

TikTok est une appli de partage de vidéos en boucle qui est devenue très populaire ces dernières années grâce à ses nombreux défis et ses fonctions de montage vidéo.

Instagram est une appli de partage de photos et de vidéos qui permet aux utilisateurs de suivre leurs amis et de découvrir de nouveaux comptes en utilisant des hashtags.

WhatsApp est une application de messagerie instantanée qui a été rachetée par Facebook en 2014 et qui est devenue depuis l’une des applis de communication les plus populaires au monde. Elle permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs amis et leur famille en temps réel, ainsi que de partager des photos, des vidéos et des fichiers.

Il convient également de noter que, malgré sa baisse de popularité cette année, Facebook reste l’une des applications les plus téléchargées au monde, grâce à sa large base d’utilisateurs et à ses nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de créer des groupes, de suivre des pages et d’organiser des événements.

Compte tenu de leur popularité croissante ces dernières années, il n’est pas surprenant que TikTok et Netflix soient en tête de liste lorsqu’il s’agit d’applications de divertissement vidéo. TikTok est bien connu pour ses vidéos et ses défis divertissants, tandis que Netflix est la plateforme de streaming la plus populaire au monde, avec une sélection variée de films, de séries et de documentaires originaux.

Enfin, il est clair que les outils de communication et de vidéoconférence sont particulièrement populaires cette année, en raison de la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de travailler à distance. WhatsApp, Skype et Zoom sont les leaders du marché, avec des fonctions de chat, de vidéoconférence et de partage d’écran pour aider les entreprises à communiquer.

Conclusion

En résumé, de nouvelles applications ont fait leur entrée sur le marché cette année, tandis que d’autres ont connu un succès ou un déclin de popularité. Il y a une application pour tout, que ce soit pour se divertir, rester en contact avec ses amis ou travailler.

FAQ – Foire aux questions

Quelle sera l’application la plus téléchargée en 2022 ?

TikTok est l’application la plus téléchargée en 2022, suivie d’Instagram et de WhatsApp.

Quelles sont les différences entre cette année et l’année dernière ?

Il y a eu quelques changements par rapport à l’année précédente, avec l’introduction de nouvelles apps comme Subway Surfers et Stumble Guys, tandis que d’autres, comme Facebook, ont vu leur popularité diminuer et l’arrivée du réseau social Bereal change légèrement le top 10 des apps social.

Quelle est l’application de réseau social la plus populaire au monde ?

Instagram est l’application de réseau social la plus téléchargée dans le monde, suivie de WhatsApp et Telegram.

Quelle est l’application de divertissement vidéo la plus populaire au monde ?

TikTok est l’application de divertissement vidéo la plus téléchargée au monde, suivie de Netflix et YouTube.

Quelle est l’application professionnelle la plus populaire au monde ?

WhatsApp est l’application professionnelle la plus populaire au monde, suivie de Skype et Zoom.