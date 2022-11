Louane Emera est une chanteuse française qui a connu la célébrité après avoir participé à l’émission de télévision The Voice : la plus belle voix en 2013. Elle n’avait que 17 ans à l’époque, et son interprétation de la chanson « Jour 1 » lui a valu les éloges unanimes des juges.

Elle avait perdue en demi-finale mais a sorti son premier album le 2 Mars 2015. L’album Chambre 12 est un énorme succès, atteignant la première place en France et donnant naissance à plusieurs singles à succès, dont « Avenir », « Maman » et « Je vole ».

En mars 2017, elle a sorti son deuxième album Louane, qui a également atteint la première place des charts en France. Depuis 2020 Louane est Maman d’une petite fille qu’elle a eue avec son compagnon Florian Rossi.

Top 10 des choses à savoir sur Louane Emera

Louane a acquis une large reconnaissance après avoir participé à l’émission The Voice : La Plus Belle Voix en 2013.

Louane est une artiste aux multiples talents qui peut à la fois chanter et jouer la comédie. Elle a joué dans plusieurs films, notamment « La Famille Bélier » (2014).

Elle est César du meilleur espoir féminin en 2015.

Son premier album, est sorti le 2 mars 2015 et a atteint la première place des charts français. Le 20 mai 2016 celui-ci est certifié double disque de diamant avec plus de 1 000 000 d’exemplaires vendus !

Le single « Avenir » de son premier album a été en tête du classement des singles français pendant plusieurs semaines consécutives.

En juin 2017, elle a sorti un titre teaser, on était beau, de son second album studio Louane, qui a également atteint la première place du classement français à sa sortie en novembre 2017.

La musique de Louane est un mélange de pop et de folk, combiné à sa voix puissante et envoutante.

En plus de chanter, elle joue également du piano et de la guitare.

Elle a participé à plusieurs albums de compilation , notamment « Les Enfoirés » et NRJ Music Awards.

En 2016, elle a remporté une Victoire de la Musique de l'album révélation de l'année pour Chambre 12.

Elle sort en 2020 la même année que la naissance de sa fille son troisième album Joie de vivre.

Top 10 des différentes récompenses de Louane

Louane sera le meilleur espoir féminin des Lumières 2015 pour La Famille Bélier.

Les Césars 2015 lui décernent le prix du meilleur espoir féminin pour son interprétation dans La Famille Bélier.

En 2015 elle est la révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2015.

La chaîne Gulli lui remet en 2015 le prix Gulli’z 2015 de chanteuse préférée ainsi que celui de chanson préférée pour Jour 1.

La radio France Bleu lui remet le prix des auditeurs et internautes avec Prix Talents France Bleu 2015

Elle reçoit le prix spécial du public de W9 avec le Prix Talents W9 2016.

Aux Victoires de la musique 2016 l’album Chambre 12 est l’album révélation de l’année.

Louane est l’artiste féminine francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2017.

L’album Louane est l’album RTL de l’année 2018.

En 2020 Louane est maman la plus belle récompense de la vie.

Louane Emera vie privée et bébé

Louane a gardé sa vie privée et en parle rarement en public.

Elle est maman d’Esmée née le 24 mars 2020 pendant la période du Covid en 2020.

Le musicien Florian Rossi est son compagnon et papa de sa petite fille.

Anne Peichert est son vrai nom.

Louane Emera est une chanteuse française qui a connu un immense succès en un temps relativement court. Elle s’est fait connaître après avoir participé à l’émission de télévision The Voice : La Plus Belle Voix en 2013, et a depuis sorti 3 albums studio en tête des ventes. Sa musique est un mélange de pop et de folk, et sa voix puissante lui a valu les éloges des fans et des critiques.

En plus de chanter et est une excellente actrice, elle joue également du piano et de la guitare, ce qui fait d’elle une artiste complète. Louane est également très impliquée dans le cinéma comme pour sa participation à la famille Bélier. Elle sera encore cette année marraine de l’inédite extinction des illuminations des Champs-Elysées de Paris.