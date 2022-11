Avec la nouvelle année, viennent de nouvelles séries de tous genres et de tous horizons. Parmi celles-ci, les séries de science-fiction sont nombreuses et promettent déjà beaucoup. Quels sont les titres les plus attendus de cette année ? Voici un top 5 des meilleures séries de science-fiction 2022 qui vont être encore au top en 2023.

La science-fiction est un genre qui a le vent en poupe ces dernières années. Les séries de science-fiction proposent souvent des univers fascinants et captivants, avec des thématiques originales et des concepts novateurs. Les séries de science-fiction ont donc de plus en plus de succès, auprès du public comme auprès des critiques.

Les fans du genre pourront découvrir plusieurs nouvelles productions passionnantes, ainsi que le retour de certaines séries cultes.

2022 est une année riche en nouvelles séries de science-fiction. En voici quelques-unes qui devraient faire encore parler d’elles.

Snowpiercer

La première série que nous vous recommandons est « Snowpiercer ». Cette série est adaptée du film éponyme sorti en 2013, qui lui-même était inspiré du roman « Le Transperceneige » de Jacques Lob. « Snowpiercer » se déroule dans un futur dystopique, où la Terre est ravagée par un new âge glaciaire. Les rares survivants vivent dans un gigantesque train qui fait le tour du globe. La série promet d’être aussi captivante que le film, avec un scénario riche et complexe.

La première saison a été très bien accueillie par le public et la critique, et la quatrième promet d’être tout aussi captivante.

Foundation

Si vous aimez les histoires d’anticipation, vous devriez également jeter un œil à la série « Foundation ». Cette série est basée sur la célèbre saga de science-fiction écrite par Isaac Asimov. Elle suit les aventures d’un groupe de scientifiques et d’ingénieurs qui tentent de sauver l’humanité d’un cataclysme imminent. La série promet d’être riche en action et en rebondissements, et sera certainement très appréciée des amateurs du genre.

The Witcher

Cette série suit les aventures du sorceleur Geralt de Riv, interprété par l’acteur Henry Cavill. La première saison a été très appréciée par les fans et a été l’une des séries les plus regardées de l’année 2019. La seconde saison promet d’être tout aussi captivante et devrait répondre à certaines questions laissées en suspens par la première saison.

Stranger Things

La quatrième saison de Stranger Things diffusée en 2022 est encore un carton. Cette série suit les aventures d’une bande d’amis qui vivent dans une petite ville des États-Unis et qui doivent faire face à des événements surnaturels étranges. La troisième saison promet d’être tout aussi captivante que les deux premières et devrait répondre à certaines questions laissées en suspens par les précédentes saisons.

House of the Dragon

Cette série suit les aventures d’une multitude de personnages dans un monde imaginaire où se disputent différents royaumes.

House of the Dragon, une série dérivée de HBO qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, promet encore plus de feu, de sang et de dragons.

Game of Thrones est l’une des séries télévisées les plus populaires au monde et le spin-off promet d’être un événement mondial.

Westworld

La quatrième de Westworld diffusée en 2022 est un must qui reboost la série après une série 3 en dessous. Cette série suit les aventures d’hôtes androidés vivant dans un parc d’attractions futuriste appelé Westworld, où ils peuvent interagir avec des humains payants pour vivre des expériences extrêmes. La quatrième promet d’explorer de nouveaux territoires et de nouveaux concepts fascinants, après la fin haletante vous allez vouloir une saisons cinq mais cela ne sera pas sur HBO qui vient d’annuler la série.

The Expanse

The Expanse est une nouvelle série SF américaine à venir sur Amazon Prime Video. Elle suit les aventures d’un groupe de scientifiques et d’astronautes qui explorent les confins de l’espace. La série a été créée par Mark Fergus et Hawk Ostby et la saison 6 est disponible sur Amazon Prime Video en 2022. The Expanse Saison 7 arrivera t’elle en streaming ? Pour le moment 9 romans existent et 6 saisons Amazon Prime va prolonger l’aventure The expanse ? Espérons….

Manifest

Un jour d’avril 2013, le vol Montego Air 828 reliant la Jamaïque à New York rencontre des turbulences extrêmes. À leur arrivée, les passagers et l’équipage apprennent de la part des NSA qu’on les croyait morts depuis plus de cinq ans et demi. En se réinsérant dans la société, les passagers apprennent que leur vie et celle de leurs proches a changé. Ils commencent également à entendre des voix directrices et à avoir des hallucinations. La saison 4 (en deux parties) est disponible sur Netflix depuis le 04 novembre 2022.

Love, Death & Robots

Love, Death & Robots est une série télévisée animée d’anthologie pour adultes de Netflix de 2019. produite par Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller et Tim Miller. Une équipe différente anime chaque épisode.

La seconde saison est sortie le 14 mai 2021, et une troisième saison en mai 2022. Un quatrième saisons débarque en 2023.

Halo

Halo est adaptée du jeu vidéo culte du même nom. Le Dr Halsey, un grand scientifique, a créé les Spartans, des super-soldats génétiquement et technologiquement modifiés pour augmenter leurs capacités physiques et mentales, au 26ème siècle, alors que l’humanité est plongée dans une bataille interplanétaire contre une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant. Le commandant de l’une des unités, Spartan John-117, mène ses troupes au combat nous suivons alors ses troupes…

La science-fiction est un genre qui a le vent en poupe en 2022. 2023 s’annonce comme une année riche en nouveautés. Si vous êtes à la recherche de séries originales et captivantes, voici quelques-unes des meilleures séries de science-fiction nouvelles ou renouvelées.

Il y a encore un peu de temps avant la fin de l’année 2022, mais il y a déjà beaucoup de séries de science-fiction qui promettent d’être incroyables. Parmi les séries toujours aussi attendues pour un retour en 2023, on peut citer The Expanse, The Mandalorian, Halo, House of Dragon, Snowpiercer, Love, Death & Robots. Toutes ces séries ont un potentiel énorme et il sera très intéressant de voir ce que les réalisateurs et les scénaristes vont en faire.