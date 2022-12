Si vous êtes à la recherche d’une idée de fête amusante et unique, pourquoi ne pas essayer une fête à thème ? Les possibilités sont infinies en matière de thèmes, vous êtes donc sûr d’en trouver un qui convienne parfaitement à votre groupe d’amis. Voici dix des meilleurs thèmes de fête pour vous aider à démarrer !

Top 11 des soirées à thème

Bal masqué

Fête hollywoodienne

Soirée casino

Soirée Mardi Gras

Luau hawaïen

La fièvre du disco des années 70

Fête pyjama

Soirée jeu

Soirée bowling

Soirée carnaval

Soirée costumée

Soirée d’anniversaire

Les soirées à thèmes des idées parfait pour une soirée costumée

Bal masqué

Un bal masqué est une fête à thème où les invités viennent déguisés et masqués. Ce type de fête est parfait pour une célébration hivernale ou de vacances.

Fête hollywoodienne

Organisez une soirée hollywoodienne pour votre prochaine fête et demandez à vos invités de se déguiser en stars de cinéma. Décorez avec des tapis rouges, des étoiles et d’autres accessoires d’inspiration hollywoodienne.

Soirée casino

Une soirée casino est le thème parfait pour n’importe quelle réunion ! Les invités peuvent venir en tenue de soirée ou dans la peau de leur personnage préféré de Las Vegas. Assurez-vous d’installer une aire de jeu avec des jeux de hasard comme le blackjack, la roulette et le poker.

Soirée Mardi Gras

fêtez le mardi gras avec une soirée Mardi Gras ! Les invités peuvent venir vêtus de costumes et de masques colorés et déguster la cuisine traditionnelle de la Nouvelle-Orléans, comme le gumbo et le king cake

Luau hawaïen

Transportez vos invités sous les tropiques avec une fête sur le thème du luau hawaïen ! Demandez-leur de s’habiller avec des vêtements des îles aux couleurs vives tout en dégustant des boissons servies dans des noix de coco et en mangeant de délicieux amuse-gueules au spam musubi.

La fièvre du disco des années 70

Revivez les jours de disco des années 1970 avec ce thème de fête rétro amusant ! L’atmosphère de la fête est complétée par des décorations et des costumes flashy, alors assurez-vous de fournir beaucoup de plumes et de paillettes pour votre soirée. Mettez votre bande-son préférée des années 70 et commencez à danser !

Fête pyjama

Une fête pyjama est une activité amusante pour les enfants. Demandez aux invités de se présenter en justaucorps ou en tenue décontractée, optez pour un film divertissant et des collations faciles à digérer comme du pop-corn ou des gâteaux secs. Les jeux vidéo sont également un excellent moyen de passer un bon moment entre amis.

Soirée jeu

Les soirées jeu sont une excellente façon de passer un bon moment entre amis. Choisissez votre jeu préféré, des classiques comme Monopoly ou des plus récents tels que Cards Against Humanity ou Battleship. Préparez-vous à vous divertir et à passer du temps avec vos proches !

Soirée bowling

Une fête au bowling est idéale pour attirer les petits et les grands ! Trouvez un bowling local pour accueillir la soirée, puis invitez tous vos invités à se déguiser en tenue sportive et amusante. Après une partie de bowling amusante, offrez des collations à vos invités pour couronner la soirée !

Soirée carnaval

Une fête carnaval est un excellent moyen de divertir vos invités et de leur offrir une nuit pleine d’activités ! Offrez du pop-corn, des bonbons et des glaces pour les délices sucrés tout en créant votre propre carrousel ou jeux forains à la maison. Les costumes colorés sont également obligatoire !!!

Soirée costumée

Une soirée costumée est le thème idéal pour une fête amusante ! Demandez à vos invités d’apporter leurs meilleurs costumes et prévoyez un concours afin que chacun puisse se vanter des plus belles tenues. Vous pouvez même ajouter un prix spécial si une personne a le meilleur costume.

Soirée d’anniversaire

Une soirée d’anniversaire est une fête classique, et peut être décorée sur un thème spécifique si vous le souhaitez. Demandez aux invités de venir en tenue festive et servez des rafraîchissements festifs pour la célébration !

Pour une nuit plus amusante, organisez une fête à thème ! Les options sont nombreuses! Quel que soit le thème de votre fête, assurez-vous de proposer à vos invités de nombreuses activités amusantes et des plats délicieux. Si vous êtes à court d’idées, nous vous proposons une variété de thèmes qui sauront plaire à tous. Alors commencez à planifier et à fêter avec vos amis et votre famille !