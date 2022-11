Saviez-vous qu’il existe des animaux qui hibernent ? En fait, par exemple environ 50 % de tous les mammifères d’Amérique du Nord hibernent.

– L’hibernation se caractérise par une forte baisse de la température corporelle, une diminution importante du rythme cardiaque, et un ralentissement de la circulation sanguine et de la consommation d’oxygène.

– Les ours n’hibernent pas, mais passent plutôt l’hiver c’est de l’hivernation. Lorsque la saison froide arrive, ils se retirent dans leur tanière et se recroquevillent pour limiter les pertes de chaleur. Leur rythme cardiaque ralentit et ils respirent moins souvent. S’ils ne mangent pas pendant cette période, vivant sur leurs réserves de graisse, ils peuvent tout de même quitter leur tanière de temps en temps pour se réchauffer au soleil.

– Parmi les animaux communs qui hibernent, citons les chauves-souris, les marmottes, les tamias, les hamsters, les lémuriens, les hérissons, les mouffettes, les opossums, les écureuils et les grenouilles.

Top 16 des animaux qui hibernent

La fourmi

Le hérisson

Le crapaud

La grenouille

Le loir

La marmotte

La chauve-souris

Le muscardin

Le lérot

La tortue

Le Bourdon

L’engoulevent

Le furet

Le rat musqué

Le lémurien à queue grasse

La moufette

Caractéristiques de l’hibernation

Une hibernation comprend une chute rapide de la température corporelle jusqu’à une température proche de la température ambiante, une réduction très forte du rythme cardiaque et un grand ralentissement de la circulation sanguine ainsi que de la consommation d’oxygène.

Il faut pour cela que la luminosité diminue, la température tombe en dessous de 6°C pendant au moins 48 heures, et que la nourriture se fasse rare.

La différence entre l’hibernation et l’hivernation

L’hibernation se distingue de l’hivernation, en effet l’état de vigilance n’est pas le même et la réduction de la température et plus forte en hibernation.

A titre de comparaison l’animal qui hiberne est dans un état totalement léthargique. Même son cerveau est au ralenti seules les zones qui servent à contrôler les actions dîtes vitales restent alors en activité.

L’animal qui est en hivernation lui ne fait finalement que somnoler et peut donc se réveiller au besoin.

Le top des animaux qui hibernent

Les fourmis

La Fourmi hiberne pendant l’hiver. C’est un très petit animal, il peut donc se recroqueviller et se glisser dans de très petits espaces pour se tenir au chaud. Son rythme cardiaque ralentit et il respire moins souvent, vivant sur ses réserves de graisse s’il ne mange pas pendant cette période.

Le hérisson

Les hérissons peuvent hiberner pendant des semaines ou des mois, au cours desquels leur rythme cardiaque peut chuter jusqu’à 90 %.

La grenouille

Les grenouilles des bois vont plus loin que la plupart des animaux en matière d’hibernation et arrêtent complètement de respirer et de battre leur cœur. En fait, elles ont tellement froid que des cristaux de glace se forment dans leur sang. Elles se couchent dans des rondins, des terriers ou des tas de feuilles pour l’hiver et y restent jusqu’à l’été où elles se réchauffent et recommencent à respirer.

Le loir

Le loir entre en sommeil profond d’octobre à avril chaque année. Il hiberne lorsque la température descend en dessous de 6°C pendant au moins 48 heures.

Le loir établit son nid dans le sol, à une profondeur comprise entre 15 et 60 cm.

La marmotte

Ces créatures duveteuses prennent souvent une longue pause des mois froids de l’hiver en hibernant dans des terriers et des tunnels souterrains qu’elles construisent elles-mêmes.

La chauve-souris

Les chauves-souris entrent souvent dans un état de torpeur la nuit lorsque les températures baissent où que la nourriture se fait rare. Certaines espèces vont plus loin et hibernent pendant l’hiver.

Lorsqu’elles sont en torpeur ou en hibernation, les chauves-souris se blottissent les unes contre les autres au plafond ou sur les parois des grottes et peuvent réduire leur rythme cardiaque à 10 battements par minute.

Le crapaud

Les crapauds hibernent hors de l’eau au sol. Le crapaud commun hiberne pendant 6 mois, en s’enfouissant sous terre pour s’abriter. Il creuse souvent un trou de plus de 50 cm de profondeur pour se protéger du gel.

À son réveil, il se dirige vers un point d’eau pour la reproduction qui a lieu dans l’eau.

La tortue

Les tortues réduisent considérablement leur métabolisme, mais certaines espèces, comme la tortue-boîte, peuvent entrer dans un état de dormance complète où elles ne prennent pas d’oxygène.

Les Bourdons

Les bourdons entrent en hibernation lorsque la température baisse, et seule la reine survit pour fonder une nouvelle colonie au printemps.

L’engoulevent

L’engoulevent est la seule espèce d’oiseaux connue pour son hibernation.

Lorsque les insectes se font rares pendant l’hiver, le petit oiseau s’installe confortablement sous un rocher ou un rondin et dort pendant une centaine de jours en moyenne.

Les furets

Ils disparaissent au milieu de l’automne et réapparaissent vers mars ou avril après une hibernation collective.

Le Lérot

Le lérot entre en hibernation lorsque la température descend en dessous de 12-13 °C pendant plusieurs jours, dès le milieu de l’automne. Le furet préfère effectuer son hibernation en dormant en groupe.

Les rats musqués

Ils construisent également des nids et entrent en hibernation collective pendant environ six mois.

Les lémuriens à queue grasse

Les lémuriens entrent dans un état d’hibernation qui peut durer jusqu’à sept mois, au cours duquel leur température corporelle revient à la normale pendant 6 à 12 jours.

Ce sont les seuls primates connus comme étant capables de réellement hiberner pendant plus de 24 heures.

Les moufettes

Les moufettes sont bien connues pour leur marquage olfactif pendant la saison des amours, mais saviez-vous que les moufettes hibernent également ? Elles passent généralement jusqu’à 6 mois au fond de leur tanière afin de rester au chaud et de conserver leur énergie.

Le muscardin

Le muscardin hiberne dans les buissons ou au creux d’un arbre. Il préfère hiberner en groupe d’une dizaine d’individus pendant six mois, en construisant un nid.

Le cas des ours

Les ours hivernent jusqu’à 8 mois lorsque les températures descendent en dessous de zéro ! Ils ralentissent leur rythme cardiaque, abaissent leur température corporelle et diminuent leur activité métabolique. Ceci leur permet d’économiser de l’énergie mais ils restent en état de vigilance donc ce n’est pas de l’hibernation il est hors catégorie.

L’hibernation est une période pendant laquelle les animaux dorment dans des rondins, des terriers ou des tas de feuilles pour l’hiver et y restent jusqu’à l’été, lorsqu’ils se réchauffent et recommencent à plus respirer. Certains animaux hibernent pendant tout l’hiver, tandis que d’autres n’entrent dans un sommeil profond que pendant quelques mois. La liste du Top des animaux qui hibernent comprend des créatures intéressantes comme les chauves-souris, les tortues, les mouffettes …