La région des Pays de la Loire est une destination parfaite pour ceux qui cherchent à se ressourcer grâce à l’air marin mais également pour les personnes qui souhaitent passer du temps en famille ou encore pour un séjour festif entre amis. Si vous passez un séjour à La Baule, vous pourrez profiter de la plage et des nombreuses activités nautiques qui y sont proposées mais ne manquez pas non plus les paysages à couper le souffle qui se trouvent à proximité. On a sélectionné les 5 plus beaux lieux près de La Baule rien que pour vous !

Les ports de chalands en Brière

La Brière est un grand marais, situé au nord de l’estuaire de la Loire et qui est aujourd’hui protégé par un parc naturel régional en raison de la richesse de sa faune et de sa flore. Dans cette région vous pourrez voir des petits ports traditionnels avec des chalands, de petites embarcations typiques de la région, qui permettent de naviguer dans cet espace unique en son genre. Tentez l’expérience et faîtes une promenade à bord de l’un de ces petits bateaux, vous serez éblouis par la vue !

Le village de Kerhinet

Dans ce petit village situé en plein cœur du parc régional de Brière, vous pourrez déambuler entre les chaumières traditionnelles avec leurs toits très caractéristiques et leurs portes et volets colorés. Pour vous y rendre, privilégiez les jeudis pour pouvoir profiter du marché du terroir lors duquel vous aurez l’occasion de découvrir les spécialités de la Brière, ce serait dommage de râter ça !

Le château de la Bretesche

Ce château du XIVème siècle rénové au XIXème siècle, désormais devenu un hôtel, ne manque pas de charme ! L’hôtel dispose également d’un spa, vous pourrez donc profiter de cette petite escapade pour vous accorder un moment détente. Le domaine du château est aussi très agréable pour une promenade en famille, en empruntant le sentier qui fait le tour du lac et traverse les bois alentours, vous pourrez découvrir le château de la Bretesche sous tous ses angles !

Les falaises de Pen-Bé

Direction le littoral cette fois-ci et plus précisément les falaises de Pen-Bé situées à quelques kilomètres seulement du département du Morbihan. En plus d’une vue imprenable sur l’océan, vous pourrez également vous essayer à la pêche à pied ou simplement ramasser des coquillages. Les plus sportifs et aventureux parmi vous pourront tenter l’expérience du kitesurf, c’est l’endroit parfait pour cette activité nautique, le vent y est très régulièrement au rendez-vous.

Les marais salants

A seulement 15 minutes de route de La Baule, venez découvrir Guérande et ses salines dans lesquelles est produit le célèbre sel de Guérande ! Des visites guidées des marais salants sont régulièrement organisées en été pour faire découvrir cette pratique ancestrale, n’hésitez pas à tenter l’expérience, vous en apprendrez beaucoup et les paysages qui changent selon les reflets du soleil sauront vous séduire à coup sûr ! Le village de Guérande mérite lui aussi le détour, son centre médiéval bien protégé par les remparts est tout à fait charmant.