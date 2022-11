Les bandes dessinées Marvel existent depuis les années 1930 et, pendant cette période, elles ont rassemblé un nombre considérable de fans. Les personnages sont appréciés pour leurs capacités surhumaines, leurs personnalités complexes et leurs scénarios épiques.

Il existe des dizaines de super-héros Marvel, chacun ayant ses propres pouvoirs et sa propre histoire. Parmi les plus populaires, citons Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, Wolverine, Black Widow et Hulk.

Les films Marvel ont été parmi les films les plus rentables de tous les temps. Les fans attendent avec impatience la sortie de chaque nouveau film, sachant qu’ils auront droit à des scènes d’action spectaculaires et à des personnages bien développés qui font partie de l’Univers cinématographique Marvel (Marvel Cinematic Universe) abrégé MCU.

Les principaux personnages Marvel Studios

Captain America

The First Avenger est un film de super-héros américain de 2011 basé sur le personnage de Marvel Comics Captain America, produit par Marvel Studios et distribué par Paramount Pictures. Il s’agit du cinquième film du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le film a été réalisé par Joe Johnston, écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, et met en vedette Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers / Captain America, aux côtés de Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Dominic Cooper, Neal McDonough, Derek Luke et Stanley Tucci. Dans le film, Captain America est capturé par Hydra pendant la Seconde Guerre mondiale et subit un lavage de cerveau pour travailler pour eux. Il finit par s’échapper et rejoint les forces alliées qui envahissent l’Allemagne pour vaincre Hydra.

Iron Man

Iron Man est un super-héros. Il a un costume qui le rend fort et l’aide à voler. Il se bat dans différents films avec d’autres super-héros connus sous le nom de The Avengers.

Tony Stark / Iron Man est un inventeur de génie etPlayé par Robert Downey Jr, Stark est le fondateur et le PDG de Stark Industries, un fabricant d’armes. C’est un playboy arrogant, mais conscient de lui-même, avec une attitude de fonceur. Après avoir été capturé par des terroristes et forcé de leur fabriquer une arme, Stark crée une armure qui le maintient en vie et lui permet de s’échapper. Il utilise cette combinaison pour devenir Iron Man, un super-héros qui se bat contre les forces du mal.

Iron Man sert de mentor à Peter Parker / Spider-Man dans le film du MCU Spider-Man : Homecoming. Après que Stark ait perdu le contrôle de sa société au profit d’un nouveau PDG, il prend Parker sous son aile et commence à le former pour qu’il devienne un meilleur héros.

Thor

Thor est un super-héros qui est né sur Asgard, une planète située dans une autre dimension. Il a le pouvoir de contrôler la météo et de voler. Il se bat souvent aux côtés des autres Avengers contre les forces du mal.

Dans le MCU, Thor est joué par Chris Hemsworth. Dans Thor : The Dark World, il se bat pour protéger la Terre de Loki et Malekith, deux puissants méchants qui cherchent à la détruire. Il apparaît également dans Avengers : Age of Ultron, où il aide les Avengers à combattre Ultron, un robot maléfique qui veut anéantir l’humanité.

Hulk

Hulk est un super-héros qui a été créé par le scientifique Bruce Banner. Lorsque Banner se met en colère, il se transforme en Hulk, un monstre vert géant qui possède une force et une durabilité incroyables.

Dans le MCU, Hulk est joué par Mark Ruffalo. Il apparaît dans The Avengers, où il aide les Avengers à combattre Loki et son armée d’extraterrestres. Il apparaît également dans Avengers : Age of Ultron, où il aide à nouveau les Avengers à combattre Ultron.

Top 50 des personnages principaux Marvel MCU

Captain America

Iron Man

Thor

Hulk

Black Widow

Hawkeye (Œil-de-faucon)

Sorcière rouge (Scarlet Witch)

Vif-Argent (Quicksilver)

Vision

Doctor Strange

Spider-Man

Ant-Man

Black Panther

Captain Marvel

Daredevil

Luke Cage

Jessica Jones

Iron Fist

The Punisher

Ghost Rider

Blade

Moon Knight

Le Soldat de l’hiver (Winter Soldier)

Faucon (Falcon)

Agent Phil Coulson

Pepper Potts

Happy Hogan

Maria Hill

Nick Fury

Thanos

Loki

Hela

Nebula

Gamora

Drax le Destructeur (Drax the Destroyer)

Groot

Rocket Raccoon

Mantis

Okoye

Shuri

Erik Killmonger (N’Jadaka)

Ulysses Klaue

Baron Zemo

Yondu Udonta

Howard the Duck (Howard le canard)

Squirrel Girl (Écureuillette)

She-Hulk

Miss Marvel

Captain Britain

Dragon-lune (Moondragon)

Marvel possède un univers vaste et complexe avec plus de 50 personnages qui sont apparus dans des films, des émissions de télévision et des bandes dessinées. Chacun de ces personnages est unique et intéressant, et ils jouent tous un rôle important dans l’univers Marvel. Parmi nos personnages préférés figurent Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Scarlet Witch, Quicksilver, Vision, Doctor Strange, Spider-Man, Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel.