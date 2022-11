En France, comme dans la plupart des pays du monde, il existe une génération de jeunes qui ont grandi avec l’internet et qui sont incroyablement doués pour l’utiliser.

Une grande partie de leur vie se déroule en ligne, qu’il s’agisse de communiquer avec leurs amis, de regarder des vidéos ou de se balader. Il n’est pas étonnant que nombre d’entre eux se soient tournés vers YouTube pour partager leurs talents et leurs intérêts avec le monde entier.

Il existe de nombreux YouTubeurs français populaires, mais voici cinq des meilleurs, sur la base du nombre de leurs abonnés.

Cyprien

Cyprien Iov est un humoriste français de 33 ans qui a commencé par faire des vidéos, juste pour le plaisir. Mais sa chaîne a décollé et il a maintenant plus de 14,4 millions d’abonnés. Il réalise un mélange de sketches, de vlogs et de court-métrage, dessins animés il est un véritable précurseur. La vidéo de Cyprien qui aura fait le plus gros carton est la vidéo qui suit :

Cyprien n’a que 8 vidéos en dessous du million de vues ! – 208 Vidéos sur sa chaîne Youtube

Natoo

Natoo est une YouTubeuse de 37 ans qui a commencé par faire des vidéos parodiques sur la vie quotidienne ou des émissions comme sa première vidéo sur Confessions Intimes. Mais elle est rapidement devenue populaire pour ses sketches amusants, qui souvent mettre en scène ses amis. Elle compte désormais plus de 5,15 millions d’abonnés. Sa vidéo la plus populaire est celle-ci :

Natoo n’a que 20 vidéos en dessous du million de vues ! – 134 Vidéos sur sa chaîne Youtube

Norman Fait Des Vidéos

Norman Fait Des Videos est un YouTubeur de 35 ans qui a atteint la célébrité grâce à ses sketches drôles et parfois irrévérencieux sur youtube. Il se moque souvent des choses de la vie courantes et de la culture populaire. Il compte plus de 11,9 millions d’abonnés. Sa vidéo ayant le plus de vues et celle-ci :

Norman n’a que 3 vidéos en dessous du million de vues – 209 Vidéos sur sa chaîne Youtube

Squeezie

Squeezie est un gamer français de 26 ans qui est devenu l’un des plus grands YouTubers au monde. Il a commencé par faire des vidéos de lui-même en train de jouer à des jeux vidéo, mais fait maintenant aussi des vlogs, des défis et des vidéos musicales et des vidéos de réaction et ses de plus en plus fameuses vidéos d’histoires terrifiantes basées sur des threads. Il compte plus de 17,5 millions d’abonnés. La vidéo qui aura le plus buzzé pour Squeezie est celle-ci après :

Squeezie n’a aucune vidéo en dessous de 3,5 millions de vues ! – 1485 Vidéos sur sa chaîne Youtube

Tibo InShape

Tibo InShape est un YouTubeur de fitness de 30 ans qui s’est construit un énorme public en partageant ses conseils et astuces pour se mettre en forme. Il publie également des vlogs et des vidéos de défis. Il compte plus de 8,78 millions d’abonnés. La vidéo de Tibo la plus regardé est la suivante :

Tibo InShape a plus de 230 vidéos en dessous de 1 million de vues ! – 1048 Vidéos sur sa chaîne Youtube

Qu’est ce que Youtube ?

YouTube est un site Web de partage de vidéos où les utilisateurs peuvent télécharger, visualiser et partager des vidéos. Le site a été fondé en février 2005 par trois anciens employés de PayPal – Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. YouTube a été racheté par Google en 2006 pour 1,65 milliard de dollars.

Avec désormais plus de 2,2 milliards d’utilisateurs, YouTube est le deuxième plus grand site Web au monde après Google. Les utilisateurs regardent plus de 1 milliard d’heures de vidéos par jour sur le site.

La plupart du contenu sur YouTube est généré par les utilisateurs, ce qui signifie que n’importe qui peut télécharger une vidéo sur le site. Cependant, il existe également des créateurs de contenu professionnels qui réalisent des vidéos spécifiquement pour YouTube : les youtubeurs. Il s’agit notamment de vlogueurs (blogueurs vidéo), de joueurs, de maquilleurs, d’humoriste etc.

Qu’est ce qu’un youtubeur ?

Un YouTubeur est une personne qui crée et télécharge des vidéos sur YouTube. Il existe toutes sortes de YouTubeurs, des gamers aux blogueurs beauté en passant par les chaînes d’information et les créateurs de contenu éducatif.

Certains YouTubeurs ont une audience extrêmement importante et vivent à plein temps de leur chaîne YouTube. D’autres ne téléchargent des vidéos que comme un passe-temps.

La concurrence de TikTok

Cependant, Youtube n’est pas sans concurrence. Il existe de nombreuses autres applications de partage de vidéos qui offrent des fonctionnalités similaires ou novatrices et qui s’adressent à un public similaire. TikTok, par exemple, est une plateforme qui est maintenant bien établie avec une base d’utilisateurs en très forte hausse surtout depuis 2 ans.

Il reste à voir si Youtube sera en mesure de maintenir sa place face à TikTok est une application relativement nouvelle, mais elle est rapidement devenue l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires.

D’ailleurs si ce n’est la plus populaire ! En quelques années seulement, TikTok a rassemblé un nombre considérable de personnes et est devenu une force puissante dans le monde des médias sociaux.

Top 53 des Youtubeurs Français le classement 2023

1- Squeezie

2- Cyprien

3- Norman fait des vidéos

4- Lama Fâché

5- Tibo InShape

6- Les Boys TV

7- Michou

8- Amixem

9- Rémi Gaillard

10- McFly et Carlito

11- Le monde des titounis

12- Bigorneaux & Coquillage

13- Swan & Néo

14- Mister V

15- Inoxtag

16- Kevin Tran

17- Joyca

18- Natoo

19- Anas

20- SEB

21- Mastu

22- CYRILmp4

23- Hugoposé

24- IbraTV

25- FastGoodCuisine

26- Squeezie Gaming

27- Furious Jumper

28- Dr Nozman

29- L’atelier de Roxane

30- Le monde à l’envers

31- Gotaga

32- Greg Guillotin

33- LeBouseuh

34- Pierre Croce

35- TheKairi78

36- Troom Troom FR

37- Joueur du Grenier

38- EnjoyPhoenix

39- LE GRAND JD

40- LaSalle

41- Studio Bagel

42- Cauet

43- Guillaume Pley

44- Les Parodies Bros

45- Poisson Fécond

46- Hassan

47- Sananas

48- Valouzz

49- Juju Fitcats

50- Trash

51- Skyrozz

52- Fuze III

53- Lena Situations