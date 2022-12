Avoir un animal de compagnie fictif, nous en avons tous rêvé un jour. Ces petites boules de poils, de plumes ou d’écailles nous accompagnent dans nos films, séries, jeux vidéo et livres préférés et nous font rêver. Qui n’a jamais eu envie d’avoir un chat comme Pattenrond dans Harry Potter, un dragon comme Krokmou dans Dragons ou le roi des animaux de compagnie fictif Gizmo des Gremlins ? Dans cet article, nous allons vous présenter les 19 animaux de compagnie fictifs les plus populaires.

Top 19 des animaux de compagnie fictifs

Beaucoup d’entre nous ont grandi en regardant des films et des séries télévisées avec des animaux de compagnie fictifs, en jouant à des jeux vidéo avec eux ou en lisant des histoires avec eux. Ces animaux sont devenus des personnages emblématiques et nous avons tous rêvé un jour d’avoir un de ces animaux fantastiques comme animal de compagnie. Voici le top 19 des animaux de compagnie fictifs les plus populaires.

Abu, d’Aladdin

Banana Joe de Ace Ventura

Brian Griffin de Family Guy

Bugs Bunny des Looney Tunes

Dobby dans Harry Potter

Doraemon le chat robotique

Doug le chien de là-haut

Falkor le Luckdragon de l’Histoire sans fin

Garfield le chat

Gizmo des Gremins

Hedwige dans Harry Potter

Krokmou dans Dragons

Le chat potté de Shrek

Les chats de Chester de L’Étrange Noël de Monsieur Jack

Pattenrond de Harry Potter

Pikachu, dans Pokémon

Pongo des 101 Dalmatiens

Scooby-Doo le chien

Totoro, dans Mon voisin Totoro

Les animaux de compagnie fictifs que tout le monde souhaite avoir

Les animaux de compagnie fictifs sont souvent les meilleurs amis des enfants. Ils peuvent être à la fois amusants et aidants, et ils n’existent que dans l’imagination des enfants. Cependant, certains animaux de compagnie fictifs sont si attachants qu’on aimerait presque pouvoir les adopter pour de vrai.

Dans les films, les séries, les jeux vidéo et les livres, on trouve souvent ces animaux de compagnie fictifs qui sont d’ailleurs plus mignons les uns que les autres. Certains d’entre nous aimeraient bien avoir ces animaux à la maison, même s’ils ne sont pas réels. Si vous aussi êtes fans d’animaux, vous avez sans doute déjà imaginé ce que serait votre vie avec un animal de compagnie fantastique.

Quelques chanceux ont déjà eu la chance d’avoir un animal imaginaire comme animal de compagnie, mais pour les autres, nous avons une bonne nouvelle : il existe de nombreux animaux de compagnie fictifs drôles qui pourraient très bien exister dans la réalité !

Les animaux de compagnie fictifs sont souvent plus étonnants que les vrais. Ils peuvent être plus drôles, plus courageux ou simplement plus mignons. Certains ont même des pouvoirs magiques ! Voici donc notre top des animaux de compagnie fictifs les plus drôles que nous aimerions tous avoir à la maison.

Gizmo

Gizmo est un mogwai très mignon qui apparaît dans les Gremlins. Les mogwais sont des créatures très attachantes et Gizmo est un petit être adorable et espiègle qui peut donner vie à des monstres sanguinaires. Gizmo est gentil et affectueux avec son propriétaire Billy, et ne se transforme jamais en monstre mais lorsqu’il est mouillé ou qu’on lui donne à manger après minuit ce n’est plus la même histoire ! Heureusement, Gizmo n’a jamais eu ce problème et il est resté lui un petit animal très attachant tout au long du film.

Falkor de l’Histoire sans fin

Falkor est un fabuleux Luckdragon qui apparaît dans l’histoire sans fin Falkor est extrêmement loyal et peut voler très rapidement grâce à ses ailes gigantesques. Il a aidé le héros à accomplir sa quête et à vaincre le méchant roi !

Doug de Là-haut

Le chien parlant du film là-haut Doug est un chien attachant et fidèle qui est capable de parler grâce à un collier spécial. Il est très attaché à son propriétaire Carl et fera tout pour lui venir en aide. Doug est un chien extrêmement adorable, il est toujours joyeux et aime faire plaisir à son maître M. Frederickson.

Pikachu, dans Pokémon

Pikachu est l’un des personnages principaux de la franchise Pokémon. C’est un petit éléphant électrique très mignon qui est toujours prêt à aider son ami Ash Ketchum dans ses aventures. Pikachu est très courageux et n’a pas peur de se battre, même contre des adversaires beaucoup plus puissants que lui. Il aime jouer et faire des farces et est extrêmement loyal à son maître et il fera tout pour le protéger, ce qui en fait un excellent animal de compagnie.

Dobby, dans Harry Potter

Dobby est un elfe domestique apparaissant dans la saga Harry Potter. Au début il est esclave de la famille Malfoy et il maltraite beaucoup Harry Potter. Mais après avoir été libéré par Harry, il devient son ami et fera tout pour le protéger. Dobby est un elfe fidèle et très courageux et malgré sa petite taille, il est capable de se battre contre des adversaires beaucoup plus puissants que lui grâce à ses pouvoirs magiques.

Le chat potté de Shrek

Le chat potté de Shrek avec regard qui attendrit même un cœur de bois et qui est tiré du Chat chapeauté gris du Dr Seuss, Theodor Geisel est un personnage amusant et attachant qui aime jouer avec son propriétaire et faire des bêtises. Theodor Geisel est un auteur et illustrateur américain célèbre pour ses livres pour enfants drôles et colorés, et ce chat est l’un de ses personnages les plus populaires.

Totoro, dans Mon voisin Totoro

Totoro est un esprit des bois qui apparaît dans le film Mon voisin Totoro, de Hayao Miyazaki. C’est un être très sage et gentil qui aide les enfants à surmonter leur peine. Il a un grand pouvoir et peut se transformer en arbre ou en animal.

Hedwige de Harry Potter

Hedwige la chouette enchantée de Harry Potter. Elle est intelligente et loyale, et peut même parler ! C’est une chouette très utile pour Harry, car elle peut lui livrer des messages et des objets.

Pattenrond de Harry Potter

Pattenrond (Crookshanks) est le chat de Hermione Granger. C’est un chat très intelligent qui a aidé Hermione à trouver le voleur de sa baguette magique. Pattenrond s est aussi très bon pour attraper les rats, ce qui est très utile pour les habitants de Poudlard !

Abu le singe dans Aladdin

Abu est le meilleur ami d’Aladdin et c’est un petit singe très espiègle. Il est toujours prêt à jouer et à faire les 400 coups avec Aladdin, ce qui rend les aventures du jeune garçon encore plus amusantes. Abu est également très malin et il sait comment s’y prendre pour sortir Aladdin des situations difficiles dans lesquelles il se met souvent.

Doraemon le chat robotique

Doraemon est un chat robotique venu du futur qui aide Nobita Nobi, un jeune garçon assez maladroit. Il possède une grande variété d’objets magiques qui lui permettent de résoudre tous les problèmes de Nobita. C’est un excellent ami et un excellent compagnon, toujours prêt à aider Nobita dans ses aventures.

Pongo dans Les 101 Dalmatiens

Pongo est le chien principal du film Les 101 Dalmatiens. C’est un chien très intelligent et courageux qui réussit à sauver sa famille des griffes de la méchante Cruella d’enfer. Pongo est très attaché à sa famille et fera tout pour les protéger.

Scooby-Doo

Scooby-Doo est un chien très courageux qui fait partie de la bande « Mystery Inc. ». Avec ses amis, il résout des enquêtes sur des mystères surnaturels et il n’a pas peur de prendre des risques. Scooby-Doo est toujours prêt à aider et c’est un excellent compagnon, que ce soit pour résoudre des énigmes ou simplement pour jouer.

Il y a beaucoup d’animaux de compagnie fictifs qui sont très populaires auprès des enfants et des adultes. Certains d’entre eux sont très mignons, et certains sont très impressionnants. Certains animaux de compagnie fictifs sont très utiles, et certains sont simplement amusants, comme les crocodiles dans les films d’aventure. Beaucoup d’animaux de compagnie fictifs sont même devenus célèbres, comme Gizmo 🙂 . Quel que soit le type d’animal de compagnie fictif que vous préférez, il y a sûrement un film, une série, un jeu vidéo ou un livre qui le met en vedette.