Noël est une période de l’année où la plupart des familles se réunissent pour faire la fête. Il peut être très amusant de planifier des activités pour toute la famille, et il y a beaucoup de choses festives à faire.

Top 11 des activités amusantes à faire à Noël avec les enfants

Allez voir le Père Noël et visiter le village du Père Noël

Faites des maisons en pain d’épice

Participez à des chants de Noël

Allez voir une pièce ou un concert de Noël

Faites une bataille de boules de neige

Faites des bonshommes de neige ou des anges de neige

Faire du patin à glace

Visitez un marché de Noël

Admirez les lumières de Noël

Lisez des histoires de Noël

Faites des promenades en famille

Top 11 des choses à faire à Noël avec un enfant

Allez voir le Père Noël et visiter le village du Père Noël

La visite du Père Noël est une activité incontournable pour de nombreuses familles pendant la période de Noël. Il y a généralement de nombreux pères Noël sur les marchés de Noël, dans les centres commerciaux et autres attractions festives.

On trouve des villages du Père Noël dans des parcs à thème et des grands magasins Si vous habitez près d’une ville, consultez ces endroits pour voir le Père Noël. Vous pouvez également voir le Père Noël lors d’un voyage en train ou lui rendre visite lors d’une soirée pyjama. Ils sont aussi dans un certain nombre de parcs à thème et de villages de vacances si vous êtes en congés ou en voyage pendant les fêtes.

Faites des maisons en pain d’épice

Il s’agit d’une activité classique de Noël à laquelle toute la famille peut participer. Tout ce dont vous avez besoin est du pain d’épice, du sucre glace et beaucoup d’imagination !

Participez à des chants de Noël

Les chants de Noël sont une façon amusante de se mettre dans l’esprit de Noël et c’est une excellente activité à faire en famille.

Allez voir une pièce ou un concert de Noël

Il y a généralement beaucoup de pièces et de concerts sur le thème de Noël à cette époque de l’année. Emmenez toute la famille en voir un et profitez de l’ambiance festive.

Faites une bataille de boules de neige

Une bonne vieille bataille de boules de neige est toujours amusante, surtout par une froide journée d’hiver. Couvrez-vous bien et allez dehors pour une compétition amicale !

Faites des bonshommes de neige ou des anges de neige

Une autre activité hivernale classique que les enfants adorent est la fabrication de bonshommes de neige ou d’anges de neige. Couvrez-vous bien et faites preuve de créativité dans la neige !

Faire du patin à glace

Le patinage sur glace est une autre activité hivernale classique qui peut être pratiquée par toute la famille. Trouvez une patinoire près de chez vous et mettez-vous sur la glace !

Une activité hivernale classique donc que vous pouvez combiner avec une autre activité de Noël pour une journée complète !

Visitez un marché de Noël

Les marchés de Noël sont une attraction populaire à l’époque de Noël, et ils sont parfaits pour les familles avec enfants. Il y a généralement beaucoup de nourriture, de boissons et de stands festifs à découvrir !

Une autre bonne occasion de faire des achats festifs tout en profitant de l’atmosphère de Noël.

Admirez les lumières de Noël

L’une de nos activités préférées à Noël est de nous promener en voiture pour admirer les superbes illuminations de Noël que les gens installent dans leurs maisons et leurs jardins.

La plupart des villes proposent une forme d’exposition lumineuse pendant la période de Noël – il suffit de chercher « Lumières ou illuminations de Noël près de chez moi ».

Vous pouvez vous y promener ou participer à une visite guidée (des visites privées sont mêmes parfois disponibles). Découvrez par exemple la fête des lumières à Lyon !

Lisez des histoires de Noël

Il existe de nombreuses histoires de Noël classiques que les enfants et les adultes peuvent apprécier. S’asseoir ensemble avec une tasse de chocolat chaud pour lire certaines de ces histoires est un excellent moyen de se mettre dans l’esprit des fêtes !

Faites des promenades en famille

Sortez et explorez la nature avec vos proches pendant les fêtes ! il existe de très belles promenades familiales. Une excellente activité de Noël pour les enfants que les adultes apprécieront également.

Ces activités feront certainement de ce Noël un moment inoubliable ! Amusez-vous et profitez des vacances vous pouvez aussi

Noël est une période de l’année où la plupart des familles se réunissent pour faire la fête. Il peut être très amusant de planifier des activités pour toute la famille, et il existe de nombreuses choses festives à faire. Dans cet article de blog, nous avons dressé la liste de nos 11 meilleures activités amusantes à faire à Noël avec les enfants. Ces activités feront certainement de ce Noël un moment inoubliable ! Amusez-vous et profitez des fêtes.