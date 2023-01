– James Cameron a réalisé le film de science-fiction Avatar en 2009.

Avatar est l’un des films de science-fiction les plus connus de tous les temps. Le film, réalisé par James Cameron en 2009, a captivé des millions de spectateurs dans le monde entier avec son histoire captivante, ses personnages hauts en couleur et sa technologie de pointe. Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur Avatar, de l’histoire aux acteurs en passant par la technologie.

Avatar a été réalisé par James Cameron, un réalisateur connu pour ses films de science-fiction tels que Titanic et Aliens. Avatar a été un véritable défi pour Cameron et son équipe, qui ont mis 12 ans à réaliser le film, un record dans l’histoire du cinéma. Avec une équipe de plus de 1 000 personnes, le film a été tourné en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Une technologie pour capturer les performances

Avatar a été créé à l’aide d’une nouvelle technologie appelée « performance capture », qui enregistre les mouvements et les expressions faciales des acteurs et les recrée ensuite sur les personnages du film.

L’histoire d’Avatar

L’histoire d’Avatar se déroule en 2154 sur la planète fictive Pandora, qui abrite des créatures fantastiques et des paysages à couper le souffle. Les humains ont établi une colonie sur Pandora afin d’extraire l' »unobtanium », un minerai précieux. Pour ce faire, ils ont créé des « avatars », des corps robotisés qu’ils peuvent contrôler à distance. L’ancien Marine Jake Sully est recruté pour contrôler un avatar car il est le seul à pouvoir communiquer avec les Na’vis, les habitants de Pandora.

Jake va alors se lancer dans une incroyable aventure et tomber amoureux d’une Na’vi nommée Neytiri.

Le casting d’Avatar

Le casting du film Avatar comprend des acteurs talentueux tels que Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri) et Sigourney Weaver (Dr Grace Augustine). Pour incarner leurs personnages et donner vie à l’histoire d’Avatar, ces acteurs ont dû apprendre à maîtriser une technologie complexe. Leurs performances ont été saluées par la critique et le public.

Le succès commercial d’Avatar

Avatar a été un énorme succès au box-office, rapportant plus de 2,7 milliards de dollars dans le monde. Le film a été nommé pour neuf Oscars et en a remporté trois : Meilleur réalisateur pour James Cameron, meilleur scénario original et meilleur montage sonore. Outre son succès commercial, Avatar a été salué par la critique pour sa technique innovante et son histoire captivante.

La suite Avatar 2 la voie de l’eau

Avatar 2, également connu sous le nom d’Avatar : La Voie de l’eau, est la suite très attendue du film de science-fiction Avatar, réalisé en 2009 par James Cameron. Lightstorm Entertainment et TSG Entertainment ont produit le film, qui a été distribué par The Walt Disney Company via 20th Century Studios.

Il s’agit du premier film Avatar distribué par Disney suite à l’acquisition de 20th Century Studios en 2019.

Sam Worthington, Zoe Saldaa, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao et Matt Gerald reprennent leurs rôles du film original, tandis que Sigourney Weaver revient dans un rôle différent. Les nouveaux venus au casting sont Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco et Jemaine Clement.

Le Na’vi Jake est de retour dans Avatar 2. Face à une nouvelle menace humaine, le Na’vi Jake Sully et sa famille cherchent refuge auprès du clan Metkayina de Pandora dans Avatar 2.

Budget et dates de sortie

Avatar 2 est l’un des films les plus chers jamais réalisés, avec un budget estimé entre 350 et 460 millions de dollars. Le tournage a commencé en 2017 à Manhattan Beach, en Californie, et s’est terminé en 2020 à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Le 6 décembre 2022, le film a été présenté en première à Londres, et le 16 décembre 2022, il est sorti en salles aux États-Unis. Avatar 2 a reçu des critiques majoritairement positives, avec des éloges pour ses effets visuels et ses réalisations techniques, bien que certains aient critiqué la faiblesse de l’intrigue et la longueur du film. Le film a rapporté 1,401 milliard de dollars dans le monde, ce qui le place au 14e rang de tous les temps. Il est actuellement le deuxième film le plus rentable de 2022.

Déjà des prix pour la suite d’Avatar ? Et un succès critique ?

De nombreuses organisations, dont le National Board of Review et l’American Film Institute, ont fait l’éloge d’Avatar 2 et l’ont inclus dans leur liste des dix meilleurs films de 2022. De nombreuses récompenses ont également été décernées au film, notamment les nominations aux Golden Globes du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur.

Avatar 2 promet encore plus d’aventures épiques et d’effets visuels à couper le souffle pour les fans de la franchise.

Avatar 2 : La voie de l’eau Synopsis

Avatar 2, également connu sous le nom d’Avatar : La voie de l’eau, est la suite du film de science-fiction culte de James Cameron, Avatar. Dans ce film, Jake Sully et sa petite amie Neytiri ont pris la tête des Omaticaya, s’occupant de leurs enfants et de Spider, un garçon humain abandonné sur Pandora.

Les humains, quant à eux, reviennent en force sur la planète afin de la préparer à devenir une nouvelle Terre. Les premiers à s’opposer à eux sont Jake, Neytiri et les Omaticaya, mais les humains disposent également d’une escouade de « recombinants », des avatars Na’vi dotés de la mémoire de soldats morts, dirigée par le colonel Quaritch, qui avait sauvé sa mémoire et sa personnalité avant de perdre la vie.

Quaritch kidnappe les enfants de Jake et Neytiri, mais ceux-ci s’échappent. Jake renonce alors à son rôle de chef afin de protéger sa famille, et ils se réfugient chez les Metkayina, un clan Na’vi sur la côte est de Pandora. Quaritch poursuit Jake pour l’empêcher de mener une rébellion Na’vi et par vengeance personnelle. Simultanément, Lo’ak, le frère de Jake, rencontre Payakan, un tulkun, une sorte de cétacé intelligent, mais les Metkayina mettent Lo’ak en garde contre les dangers de ce compagnon paria.

À la recherche de Jake, Quaritch se rend dans l’archipel où la famille Sully chasse les tulkuns pour l’amrita, une substance présente dans le cerveau des tulkuns qui ralentit le vieillissement humain et dont la valeur marchande est élevée.

La famille Sully doit relever de nombreux défis, notamment combattre Quaritch et ses soldats, s’assimiler à une nouvelle culture et faire face aux membres de Metkayina qui rejettent leur hybride humain-Na’vi. Alors qu’ils continuent d’apprendre les traditions et les croyances de leur nouveau clan, Jake et Neytiri s’allient aux autres Na’vi pour se défendre contre les humains et protéger Pandora. Ils finissent par vaincre Quaritch et ramener la paix sur Pandora avec l’aide de Payakan et de l’esprit de la planète.

Conclusion

En conclusion, Avatar est un film de science-fiction emblématique qui a laissé une impression indélébile grâce à sa technologie de pointe, son histoire captivante et ses acteurs talentueux. Si vous n’avez pas encore vu ce film, nous vous conseillons vivement de le faire !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Avatar 2 a dépassé tous les records précédents, y compris celui du premier Avatar, avec 9 millions d’entrées en France après seulement trois semaines en salles. Où en sera-t-il après 19 semaines, comme Top Gun 2 l’a fait juste avant la fin de l’année en 17 semaines de moins ?

FAQ – Foire aux questions

Quel est le budget d’Avatar ?

Avatar a un budget de 237 millions de dollars.

Quel est le message du film Avatar ?

Le message du film Avatar est la protection de l’environnement et la lutte contre l’exploitation des ressources naturelles.

Quelle est la durée d’Avatar ?

Avatar a une durée de 162 minutes, soit 2 heures et 42 minutes.

Qui a joué dans le film Avatar ?

Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri) et Sigourney Weaver jouent les personnages principaux d’Avatar (Dr. Grace Augustine).

Quels sont les Oscars qu’Avatar a remporté ?

Avatar a remporté trois Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur pour James Cameron, du meilleur scénario original et du meilleur montage sonore.

Quand est sorti Avatar 2 ?

La suite d’Avatar est sortie le 16 décembre 2022.

Qui est le réalisateur d’Avatar et Avatar 2 ?

James Cameron a réalisé Avatar 2.

Quels sont les personnages principaux d’Avatar 2 ?

Sam Worthington, Zoe Saldaa, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao et Matt Gerald reprennent leurs rôles du premier film dans Avatar 2. Les nouveaux venus au casting sont Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco et Jemaine Clement.

Quelle est l’intrigue d’Avatar 2 ?

Avatar 2 suit Jake Sully et sa famille alors qu’ils font face à une nouvelle menace humaine et cherchent refuge auprès du clan Metkayina de Pandora. Ils doivent s’adapter à une nouvelle culture et faire face à l’opposition de ceux qui s’opposent à leur hybride humain-Na’vi. Tout en apprenant les traditions et les croyances de leur nouveau clan, ils s’allient aux autres Na’vi pour se défendre contre les humains et protéger Pandora.

Quel est le budget d’Avatar ?

Avatar 2 la voie de l’eau a un budget de 250 millions de dollars.

Quelle est la durée d’Avatar 2 : la voie de l’eau ?

Avatar a une durée de 192 minutes, soit 3 heures et 12 minutes.

Quelles ont été les performances d’Avatar 2 au box-office ?

Avatar 2 a été un succès au box-office en 2022, rapportant 1,401 milliard de dollars dans le monde entier et se classant au 14e rang des films les plus rentables de tous les temps. Il a également reçu de nombreuses nominations et récompenses, dont celles du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur lors de la 80e édition des Golden Globes. Il sera encore au cinéma une bonne partie de l’année 2023 !

