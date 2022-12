Ajaccio est l’une des villes les plus visitées de Corse. Il faut dire qu’il est facile d’y accéder par avion ou par bateau, que le climat y est très agréable toute l’année et que la situation géographique de la ville, près de la mer Méditerranée, en fait rêver plus d’un ! La cité impériale regorge de quelques incontournables qu’il faut voir lors de votre séjour.

Visiter la vieille ville

Ajaccio est la ville la plus touristique de Corse du sud. Elle se compose de quartiers modernes et de grandes voies et avenues. Toutefois, le centre-ville a su garder une belle authenticité et un charme particulier qui rappelle les petits villages méditerranéens typiques. Si vous devez commencer quelque part pendant votre séjour, commencez par vous perdre dans les petites ruelles labyrinthiques d’Ajaccio !

Vous découvrirez de belles façades colorées et des palmiers qui donnent un air romantique à la ville.Arrêtez-vous à la citadelle, découvrez les remparts, la place Foch ou la place du Casone ou encore la chapelle impériale. Que des lieux avec une histoire riche et mystérieuse !

Partir sur les traces de Napoléon

Si vous ne le saviez pas encore, Napoléon Bonaparte est né et a grandi à Ajaccio. La ville rend hommage de bien des façons à l’empereur et enfant du pays. Vous pouvez déjà découvrir sa maison d’enfance qui a été transformée en musée national.

La maison a été classée monument historique et les férus d’histoire seront comblés ! Vous pourrez découvrir à l’intérieur du mobilier d’époque et des traces de l’histoire de Napoléon et de sa famille. Vous verrez son arbre généalogique et découvrirez des anecdotes méconnues.

Si vous visitez Ajaccio, découvrir l’histoire de Napoléon est un passage obligé ! La ville possède aussi plusieurs statues de l’empereur ainsi que des rues qui portent son nom. C’est dire l’importance de Napoléon pour Ajaccio et ses habitants.

Un détour par le musée Fesch

L’art en Corse a une importance toute particulière. Et c’est au Palais Fesch que vous pourrez découvrir quelques-unes des plus belles œuvres d’art. En effet, le Palais Fesch abrite le Musée des Beaux-Arts, qui se place juste derrière le Louvre en matière de chefs-d’œuvre.

Excusez du peu ! Le musée a, en plus, la chance d’être situé en bord de mer, ce qui lui offre un cadre magique. Il abrite des œuvres absolument hors du commun de plusieurs grands artistes italiens comme Botticelli, Poussin ou Titien.

Une aile du Musée est même totalement dédiée à la famille Bonaparte. Vous y verrez des portraits de la famille, notamment.

Faire le tour des plages

Évidemment, qui dit vacances en Corse du Sud dit farniente sur les différentes plages de la région, même si vous avez choisi un hôtel avec piscine à Ajaccio ! Ajaccio abrite quelques-unes des plages les plus emblématiques de Corse comme celles de Capo di Feno, particulièrement appréciées des surfeurs.

Juste aux pieds de la citadelle, vous pouvez aussi rejoindre la plage de Saint-François, celle de Barbicaja ou celle de Trottel. Si vous vous éloignez un peu, vous découvrirez aussi la célèbre plage d’argent, qui est considérée comme l’une des plus belles plages de Corse. Ne manquez pas non plus la plage de la Terre Sacrée et ses gros blocs de granite.

Faire une excursion en mer depuis Ajaccio

Après avoir découvert les quais et le port d’Ajaccio, pourquoi ne pas en profiter pour louer un bateau et partir pour une excursion en mer ? Le port d’Ajaccio est le point de départ de nombreuses balades en mer, vers le Golfe de Porto, les îles Sanguinaires ou les îles Lavezzi notamment. D’ailleurs, il n’est possible de découvrir les îles Sanguinaires que par la mer.

C’est un site naturel protégé où prolifèrent une faune et une flore d’exception ! Vous pouvez aussi réserver pour une croisière et vous laisser porter par les vagues. Avec un guide, vous découvrirez les secrets du Golfe d’Ajaccio, de la Corse, et de la Méditerranée pour un moment vraiment inoubliable ! Plus d’informations sur ce site.

Faire une excursion dans les terres, vers les montagnes

La Corse est aussi une terre de nature, de montagnes escarpées et de maquis verdoyants. Dans la région d’Ajaccio, vous pouvez prévoir de belles randonnées dans l’arrière-pays, plutôt dans les terres, vers les montagnes.

Sur le Sentier des Douaniers, qui longe la côte plus sauvage et escarpée de la Corse, vous pourrez découvrir des paysages incroyables et la faune et la flore typiques du coin.

Aux alentours d’Ajaccio, vous avez aussi plein de petits villages et des chemins qui parcourent le maquis. Le charme médiéval de ces petits villages, leur authenticité, vous feront craquer à coup sûr !

Éloignez-vous des sentiers battus et partez à la découverte de villages comme Bocognano, Tavaco ou encore Cuttoli Corticchiato.