Le Vietnam est une destination de rêve avec ses paysages magnifiques, ses monuments historiques ainsi que sa culture. Le dépaysement sera garanti. Vous envisagez de vous y rendre pour vos prochaines vacances ou pour affaires ? Cependant, vous ne savez pas grand-chose de l’administration. Pour vous aider, nous allons faire un tour d’horizon sur les questions relatives au passeport et la délivrance du visa dans ce pays.

Quelle est la procédure pour obtenir un visa pour le Vietnam ?

Le visa est une autorisation pour pouvoir entrer sur le territoire d’un pays étranger et d’y voyager. Pour votre prochain séjour au pays du matin calme, il existe différentes manières de se procurer ce fameux sésame.

Le visa en ligne

Effectuer votre demande en ligne est la démarche la plus simple et la plus pratique : il vous suffit de vous connecter à internet afin de télécharger les formulaires pour un visa Vietnam et de les remplir correctement. Vous allez ajouter en pièces jointes le scan de votre passeport et une photo d’identité. Ensuite, vous allez procéder au paiement de manière sécurisée via votre carte bancaire ou toute autre forme de règlement en ligne. Cet e-visa vous évitera de vous déplacer et vous fera gagner du temps. Vous avez en plus la possibilité de le faire à n’importe quelle heure.

Le visa auprès de l’ambassade du Vietnam

C’est la manière classique qui consiste à passer par le service consulaire installé dans votre pays. Vous y avez recours lorsque vous n’êtes pas éligible pour l’e-visa Vietnam comme dans le cas où votre séjour excède les trente jours. Vous devez vous informer au préalable de la liste des pièces à fournir et à veiller impérativement à ce que votre dossier soit complet. S’il est incomplet, il sera irrecevable. Un formulaire est également à remplir par vos soins. En cas d’urgence, vous pouvez également passer par le consulat pour une demande de visa express.

Le visa par des particuliers

Il existe des entités spécialisées dans le domaine qui effectuent toute la procédure à votre place. Vous leur remettez tous les papiers vous concernant dont ils ont besoin et ils se chargent du reste. Tout cela moyennant finance bien évidemment. Votre agence de voyage peut également effectuer la demande pour vous afin de vous faciliter la tâche. Cela entraînera des coûts supplémentaires.

Combien de temps pouvez-vous rester au Vietnam avec et sans visa ?

Vous avez la possibilité de résider sur place jusqu’à trois mois. Voici quelques conseils avant de partir pour un voyage sans encombre. Il existe deux types de visa adaptés à vos besoins. Vous avez les entrées simples et les entrées multiples. Si vous projetez de ne rester que deux semaines ou même moins là-bas, vous n’avez cependant pas besoin d’un visa.

Un séjour sans visa

Si vous êtes un ressortissant français, vous avez droit à une visite d’une durée de quinze jours exempts de visa. Dans ce cas précis, la procédure est très simple. Une fois arrivé à l’aéroport, il vous suffit de présenter votre passeport qui doit être valide encore six mois après votre date de retour. Celui-ci doit contenir une page vierge que la police des frontières tamponnera. La date de votre retour, marquée sur votre billet d’avion, ne doit pas excéder les quinze jours. Malheureusement, vous n’avez pas la possibilité de prolonger votre séjour.

Le visa simple entrée

Comme son nom l’indique, avec ce type de visa, vous ne disposez que d’un seul accès sur le territoire. Il est valable pour un mois ou pour trois mois et vous offre la possibilité de circuler librement sur le sol vietnamien. La seule restriction est que vous n’avez absolument pas le droit de sortir du pays durant votre séjour.

Le visa multi-entrées

Il est également valide pour un voyage de trente jours ou pour quatre-vingt-dix jours. Grâce à lui, vous pouvez entrer et sortir du Vietnam à votre guise. C’est l’option idéale pour profiter au maximum de votre voyage. Vous pouvez savourer tous ces instants tout en élargissant votre horizon avec une totale liberté.

Quels sont les coûts associés à l’obtention d’un visa vietnamien ?

Au-delà de quinze jours, vous n’êtes plus exempt d’un visa au Vietnam. Vous devez vous acquitter de diverses taxes pour pouvoir en bénéficier. Un délai est aussi appliqué entre le dépôt de votre dossier et la réponse à votre demande.

Le coût des opérations

Le visa électronique valable pour un mois est l’option la plus courante. Son coût moyen est d’environ une quarantaine d’euros tous les services compris. Comptez entre 50 et 80 euros de frais consulaires pour les autres types de visa que ce soit en simple entrée ou en multiples entrées. Si vous passez par des sociétés intermédiaires, cela vous coûtera à peu près 80 euros de notes de frais.

Le délai d’attente

Le temps de délivrance varie d’un visa à l’autre. Pour l’e-visa, vous avez la réponse moyenne par mail dans les soixante-douze heures après l’envoi de votre dossier. Dans le cas d’une demande effectuée auprès de l’ambassade, le délai approximatif de traitement est d’une semaine. Il vous faudra patienter trois jours pour le visa express dédié aux urgences. Des coûts supplémentaires de quelques dizaines d’euros sont à prévoir.

De quel type de visa avez-vous besoin pour votre voyage au Vietnam ?

Le choix de votre visa se fait en fonction du type de séjour que vous pensez effectuer sur place. Ce sera soit un visa touristique, un visa affaires ou encore un visa transit. Vous devez savoir que chacun d’eux nécessite une autorisation émanant des autorités du pays. Celle-ci est indispensable pour l’obtention de votre sésame. Elle vous sera envoyée par courrier électronique dans le cas d’une requête en ligne.

Le visa touristique

C’est le visa le plus demandé étant donné que c’est la principale vocation du pays tout en étant sa principale source de revenus. Il peut être un e-visa ou un visa classique demandé auprès de l’ambassade, si c’est pour un séjour n’excédant pas un mois. Gardez cependant en tête que le nombre de régions et de villes touristiques au Vietnam est limité. Cela veut dire que certaines circonscriptions ne peuvent pas faire l’objet d’une visite. Nous vous conseillons alors de vous informer au préalable. Vous pouvez ensuite partir tranquillement à la découverte du pays du matin calme, à la rencontre de sa faune, de sa flore, de son histoire et de sa population.

Le visa affaires

Celui-ci peut également s’obtenir en ligne ou auprès de l’ambassade si vous comptez rester là-bas pour moins de trente jours. Vous demandez à votre contact sur place de vous procurer votre demande d’autorisation délivrée par le Bureau de l’immigration du Vietnam. Elle vous permet d’avoir un avis favorable pour votre visa afin de mener à bien votre mission sur place. Il est à noter que les services de l’immigration sont très pointilleux, alors il vous faut impérativement préciser la teneur exacte de votre séjour. Un système de codification a d’ailleurs été mis en place par leurs soins. Il est plus sage de s’informer sur les forums à ce propos pour éviter toute mauvaise surprise.

Le visa transit

Si vous ne quittez pas l’aéroport et que vous demeurez dans son enceinte, vous n’avez pas besoin d’un visa. Dans le cas où vous devez sortir en attendant votre prochain vol, un visa transit est requis. Cette fois encore, comme vous avez la nationalité française, vous en serez exempt, car votre passage ne va pas excéder les deux semaines. Toutefois, si vous êtes d’une autre nationalité, un visa entrée simple est ce qui vous convient le mieux.

Peut-on prolonger la durée d’un visa pour le Vietnam ?

Pour une raison ou une autre, vous devez demeurer encore sur place au-delà de la limite autorisée par votre visa. Selon la réglementation en vigueur, seul le visa touristique peut faire l’objet d’une rallonge. Vous pouvez aller jusqu’à un mois, mais vous ne pouvez l’utiliser qu’une seule fois. Cette démarche est à effectuer absolument avant l’expiration de votre visa initial. Surtout, n’attendez pas la dernière minute sinon vous vous heurterez à un refus catégorique. La demande se fait auprès d’une agence de voyages locale ou des services de l’immigration dont les bureaux se trouvent à Hô-Chi-Minh-Ville ou Hanoï. En cas de dépassement, vous devrez vous acquitter d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 euros par jour. Cela entraînera également d’autres désagréments qui risquent fort de gâcher votre séjour.

Le visa est-il visible sur votre passeport ?

Par principe, le visa ne peut être dissocié de votre passeport. Il se présente sous forme d’un tampon apposé sur une des feuilles de cette pièce d’identité. Si vous voyagez dans un autre pays, c’est la pièce justificative qui va vous permettre de franchir ses frontières. L’ambassade du Vietnam et les autorités aéroportuaires sont seules habilitées à apposer ce fameux tampon. Son obtention est soumise à la présentation d’une autorisation émanant du ministère de l’Immigration vietnamienne. Une page vierge de votre passeport est toujours requise pour l’estampillage de cette vignette officielle. Rappelez-vous également que votre passeport doit être toujours valide pour les six mois à venir. Votre visa sur passeport vous sera délivré une semaine après le dépôt de votre dossier auprès des autorités consulaires.