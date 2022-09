Les vacances ne sont pas seulement réservées aux personnes ayant une bonne condition physique. Ceux ou celles qui ont un handicap psychique, moteur, visuel, auditif ou mental ont également droit aux détentes. Cependant, partir en congé lorsqu’on est infirme peut-être parfois difficile. En l’occurrence pour trouver un gîte, un camping et autres. Heureusement, il existe des astuces pour réussir ses vacances adaptées. Abordons davantage le sujet dans le corps de cet article.

Bien choisir sa destination

En France comme dans d’autres pays de l’Europe, il existe des milliers de destinations qui permettent aux vacanciers de passer des moments inoubliables. S’il est facile pour les personnes qui ont une bonne condition de choisir une destination, ce n’est pas le cas avec ceux qui ont un handicap. En effet, la plupart des sites de vacances sont difficiles d’accès pour les handicapés. De plus, rares sont les établissements (campings, restaurants, hôtels, etc.) qui proposent des services pour les infirmes.

De nombreux sites à travers le monde organisent quand même des vacances adaptées et organisées. Avant de faire le choix, il faudra faire le point de vos besoins et envies. Vous aimez les vacances au bord de la mer ou de l’océan ? Où dans les campagnes ? Vous aimez visiter les sites touristiques ou culturels ? La réponse à ces questions vous permettra de choisir le lieu idéal où vous rendre.

Préparer en amont ses vacances

Afin que tout se déroule à merveille, les centres d’organisation des vacances adaptées demandent aux handicapés de garder sur eux leur pièce d’identité valide d’au moins six mois. À cela s’ajoute un visa, un passeport en fonction de la destination choisie et une carte européenne d’assurance maladie. Rappelons qu’avant le départ, vous devrez remplir un bulletin et fournir quelques informations, notamment sur votre niveau d’autonomie.

Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé de préparer ses pièces des semaines avant le jour du voyage. Pensez aussi à faire la liste de tout ce dont vous aurez besoin à destination. Sac de voyage, crème solaire (selon la période de voyage), chapeau, lampe, chaussures, vêtements, gourde… autant d’éléments qui sont importants pour des vacances adaptées réussies.

Pour être sûr de ne rien oublier, faites appel à un ami ou membre de votre famille. Il pourra vérifier ce que vous pensez garder et vous dire s’ils sont suffisants ou pas. Aussi, pensez à prévoir un budget pour l’achat des souvenirs de vacances.

Discuter avec des personnes dans le même cas que vous

Si c’est votre première fois d’aller en vacances adaptées, vous aurez sûrement des questions à poser. Et si vous hésitez à les faire parvenir aux organisateurs, les anciens voyageurs seront ravis de répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux avant le jour du départ, cela vous permet aussi de passer des séjours de vacances réussis.

En somme, pour réussir les vacances adaptées, toutes les personnes en situation de handicap doivent choisir la bonne destination. Ensuite, il faut qu’elles préparent en amont leur séjour en apprêtant tout ce qui leur sera utile. Elles peuvent aussi échanger avec les organisateurs ou les autres participants sur les interrogations qu’elles pourraient avoir sur l’organisation en général.