Rachel, qui a 40 ans, est sans enfant. Elle adore tout de sa vie, y compris ses amis, ses ex-petits amis et ses élèves du lycée.

Elle développe un lien avec Leila, sa fille de 4 ans, après être tombée amoureuse d’Ali.

Elle s’occupe d’elle, l’adore et la prend en charge comme si elle était sa propre fille. Mais c’est risqué d’aimer les enfants des autres…

Virginie Efira parfaite une fois de plus, dans ce film Virginie Efira réinvente avec profondeur l’image de la belle-mère et Rebecca Zlotowski magnifie son jeu dans un film intelligent et pour le moins original pour la réalisatrice.

Rachel professeure de littérature toujours célibataire découvre les avantages et les responsabilités de devenir mère. Elle est sans enfants et l’heure tourne surtout pour son horloge biologique, heureusement son médecin veille sans la brusquer même si celle-ci se questionne de plus en plus.

Ali parent séparé lui est attachant et attire de plus en plus la belle Rachel mais au milieu il y a encore, malgré le cloisonnement de sa vie la belle ex-compagne Chiara Mastroianni, sublime dans ce rôle, qui est fragile et déconnecté.

Roschdy Zem, Ali donc, compartimente tout mais ce n’est pas si simple il y a la petite Leila qui prend de la place et qui avec Rachel (Virginie Efira) commence à nouer une relation, créer quelque chose.

Ali lui semble déchiré au milieu de tout cela, il avance dans la relation mais sans savoir comment se positionner totalement.

Rachel, Virginie Efira, apprend son rôle, tâtonne, expérimente, découvre. Tout n’est pas simple, tout est à créer à apprendre.

Ce n’est pas un énième film sur une famille moderne, recomposée, de notre époque. Mais encore une fois un superbe portrait de femme Rebecca Zlotowski réalise ici une nouvelle fois avec de la qualité, de l’élégance, de la nouveauté et de la vérité. Il y avait le cœur des hommes c’est ici le cœur d’une femme.

Les micros tragédies intimistes de la vie la réalisatrice les sublimes, et ce que certains verront comme des tranches de vie sont des morts et des renaissances réelles portées par un casting parfait pour un film personnel que nous conseillons.

Date de sortie : 21 septembre 2022

Durée : 1h43

Note : 5/5

Réalisatrice : Rebecca Zlotowski

Casting : Virginie Efira, Roschdy Zem, Callie Ferreira-Goncalves, Chiara Mastroianni