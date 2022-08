Très utilisé dans les Hammams et les centres de bien-être, le savon noir est un rituel de beauté naturel riche en bienfaits pour la peau… et plus encore !

Le savon noir africain (ou savon marocain) doit son nom au fait qu’en Afrique de l’Ouest sa préparation est une véritable tradition séculaire. C’est un savon de couleur très foncée (vert foncé, marron ou noir de jais, selon les ingrédients) et de consistance pâteuse.

Caractéristique de la région d’Essaouira, il est obtenu à partir de l’huile d’olive et lui doit d’ailleurs son parfum typique. Dans le monde marocain, il a toujours été utilisé pour les soins et la toilette du corps. Aujourd’hui, il est utilisé dans les hammams, les spas, généralement associé à un gant exfoliant. Vous pouvez aussi l’acheter via ce site à l’adresse suivante : Cap-Nature.ch. C’est un magasin en ligne certifié Suisse. Un spécialiste dans le monde des produits bio pour votre maison.

Les soins corporels au savon noir conviennent à tous, hommes et femmes. Moins recommandée est l’utilisation sur le visage, où la peau est plus délicate, notamment au niveau du contour des yeux. Dans ce cas, plus que du savon noir, de l’argile blanche et verte et du ghassoul ou une formulation de savon noir plus délicate et diluée conviennent.

Mais les usages du savon noir ne s’arrêtent pas à ceux de l’esthétique et de la beauté.

Savon noir : mode d’emploi et propriétés

Le savon noir regorge de vitamines A, E et D, contrecarre l’action des radicaux libres et le vieillissement cellulaire. Il a des propriétés antioxydantes et stimule la production de collagène, essentiel pour garder la peau souple et sans rides. Sa consistance particulière le rend adapté à différentes utilisations. En effet, malgré sa solidité, une fois travaillée avec les mains on obtient une sorte de crème, facile à masser ou à diluer. La peau bénéficie de cette application, mais elle peut également être utilisée d’autres manières.

Il y a au moins 5 raisons pour lesquelles cela vaut la peine d’essayer et autant d’utilisations :