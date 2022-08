Dans cet article je souhaite vous expliquer tout ce dont vous avez besoin si vous décidez de vous attaquer à un parcours équestre. C’est un sport très ancien, un sport qui a la réputation d’être l’un des plus chers. Il se demande souvent s’il convient uniquement aux enfants, ou s’il convient également aux adultes. Je vais vous expliquer tout ce dont vous avez besoin pour les soins du cheval. Comment préparer le cheval chaque jour avant d’être monté et ce dont vous avez besoin pour monter. De nombreux conseils vous attendent également sur la manière de se comporter avec le cheval qui vu de l’extérieur avec un si gros tonnage beaucoup peuvent penser qu’il est agressif, qu’il fait peur.

Mais entrons dans les faits :

L’origine de l’équitation

L’équitation est un sport très ancien, en fait le cheval est entré dans la vie de l’homme déjà à l’époque des Romains et des Grecs

Préparez le cheval.

Si vous êtes débutant, vous n’imaginez peut-être pas tout ce qu’il faut faire avant de monter à cheval. C’est pourquoi je vais essayer de résumer étape par étape toutes les étapes à suivre avant l’entraînement, afin que ceux qui ne savent pas comment se comporter aient une idée plus claire.

Tout d’abord il faut mettre le licou sur le cheval s’il est dans le box en entrant dans le box. Une fois enfilé, prenez une laisse et laissez sortir le cheval. Dans les écuries, il y a généralement des endroits exprès pour attacher les chevaux, mais sinon, ils peuvent également être attachés en toute sécurité aux barreaux du box.

Les chevaux sont très joueurs, en effet une chose qu’ils aiment faire c’est se rouler et malheureusement à notre détriment, il faut user de la brusquerie pour enlever la boue et la terre qui se coince souvent dans le manteau. Une fois nettoyé, le cheval aime être brossé et c’est aussi nécessaire car le cheval doit changer de robe à certaines périodes de l’année, et donc le brosser l’aide à enlever l’excédent. Ensuite, le cheval doit être ferré. Les sabots sont de gros clous, que le maréchal peut ferrer,

Le cheval vous tend son sabot, en effet avant de prendre son sabot vous devez faire comprendre au cheval quels sabots vous souhaitez lever afin qu’il puisse reporter le poids sur les 3 autres pattes.

Comment faites-vous? Il suffit de ne pas le surprendre ou de l’irriter, en caressant la jambe depuis la cuisse, le cheval aura immédiatement tendance à plier la jambe. C’est évidemment un travail que le maréchal-ferrant doit faire mais il est toujours juste de savoir tout ce qui arrive à votre cheval ou au cheval que vous avez en fiducie.

Le nettoyage du cheval est terminé, mais maintenant il faut tout mettre pour que l’équitation puisse commencer. Parfois sur les « chevilles » des chevaux on remarque des protège-tibias et on se demande à quoi ils servent ; ils ne sont pas nécessaires pour un entraînement normal, ils sont nécessaires lorsque vous devez faire des sauts car les chevilles sont les parties les plus importantes d’un cheval. Donc, au cas où les chevaux auraient des bosses, mieux vaut les utiliser.

Mors avec bride

Tapis de selle • Éponge (facultative qui sert d’autre rembourrage)

Selle

Sangle (qui permet d’attacher la selle au cheval, mais n’a pas besoin d’être serrée immédiatement car le cheval a besoin de s’échauffer avant peut être serré)

Une fois que le cheval est prêt, il est temps de monter.

Quelle est la confiance? Que signifie avoir un cheval de confiance ?

Une autre chose à savoir lorsque vous commencez à monter à cheval est ce qu’est la confiance. Lorsque vous aimeriez avoir un cheval, mais que vous n’avez peut-être pas la possibilité de l’acheter ou l’espace, vous pouvez prendre un cheval en fiducie. Qu’est-ce que c’est?