Le jardinage et la culture de la terre gagnent de plus en plus d’adeptes. D’ailleurs, se mettre à cultiver un jardin potager en ville ou à la campagne est devenu une véritable tendance. Il faut reconnaître que cette pratique présente de nombreux avantages. Si vous hésitez encore à vous lancer, laissez-vous convaincre par ces 7 bonnes raisons de commencer un jardin potager. C’est parti !

Retrouver le vrai goût des aliments

L’un des plus grands avantages à avoir son propre jardin potager, c’est avant tout la fraîcheur des aliments cultivés. Il est bien connu que la teneur en vitamines et en minéraux des légumes diminue considérablement à leur cueillette. Mais grâce à un jardin potager, il est possible de les récolter au fur et à mesure de vos besoins et de préserver la richesse nutritionnelle de vos légumes.

Avoir des produits de qualité et traçables

La culture intensive de légumes fait l’objet de nombreuses dérives qui peuvent nuire à la santé. Produire ses propres légumes, c’est s’assurer d’avoir une alimentation de qualité dont la traçabilité n’est pas remise en cause. Il s’agit aussi d’une aubaine pour manger bio en évitant les pesticides et autres produits chimiques.

La saveur et le choix au rendez-vous

Avoir un jardin potager, c’est aussi se donner la possibilité de cultiver des légumes savoureux. Surtout que cette pratique vous permet de faire pousser des variétés de légumes goûteuses et spécifiques que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce.

Développer sa créativité

Mettre en place et s’occuper d’un jardin potager implique diverses activités qui stimulent la créativité. Dessiner un parterre de fleurs, décider des variétés de légumes à planter et où les planter, disposer le tout de manière harmonieuse sont autant de missions qui permettent de laisser parler l’artiste qui sommeille en vous. Vous aurez le loisir d’aménager votre jardin potager comme vous le souhaitez.

Jardiner permet d’entretenir sa santé mentale

Vous ne le savez peut-être pas, mais jardiner, c’est aussi bon pour le moral. Entretenir votre potager, c’est s’exposer à l’air frais, au soleil, à la nature. Voilà donc une activité qui permet de casser la routine, de penser à autre chose que les soucis liés au travail, et de se détendre. Une étude menée en Angleterre a d’ailleurs permis de mettre en avant les effets positifs du jardinage sur l’humeur et l’estime de soi.

Brûler des calories de manière agréable

Prendre soin de son jardin potager permet aussi de travailler tous ses muscles et ses articulations. Arroser, se baisser pour semer, enlever les mauvaises herbes… toutes ces activités aident à brûler des calories sans même y penser. Toutefois, il faut que vous pensiez à préserver votre dos en optant pour les bonnes postures.

Le jardin potager, aide à préserver la planète

La majorité du temps, les légumes (carottes, pommes de terre, choux-fleur…) que l’on retrouve sur le marché parcourent des kilomètres. Ce qui entraîne une pollution atmosphérique, mais aussi la consommation de carburant à base de ressource fossile. En commençant votre jardin potager, vous pouvez diminuer votre empreinte écologique.