Vous pourrez également être surpris par des lamas dans les pâturages, ne vous inquiété pas ils se trouvent tout à fait dans son environnement. C’est un éleveur de la vallée laisse brouter son troupeau en toute liberté et il y récupère la laine avec des techniques artisanales. Il n’y aucun danger, les lamas bouterons sans vous prêter d’attention. Cette rencontre surprenante, donne au site une autre image du paysage.

Entre ciel et terre, vous verrez apparaître le lac d’Oncet, qui est l’un des lacs du Col de Tourmalet qui se trouve au pied du Midi de Bigorre du côté de la vallée de Barèges. Vous pourrez admirer la silhouette du pic se reflétant dans les eaux clair du lac. Par la clarté de l’eau du lac, vous pourrez entrevoir des truitelles. A c’est 2254 mètres d’altitude, il vous procurera une sensation de dépaysement totale et de liberté.

Vous pourrez également visiter l’espace muséographique et ses autres installations. Envie d’observer le coucher du soleil depuis la terrasse et s’observer les étoiles avec des instruments qui vous permettrons de croire à l’existence d’une autre planète. Le pic du midi est un lieu à ne pas maquer pour les fans d’étoile.

Le pic du midi de Bigorre est accessible par le téléphérique et se visite aussi bien en été quand hiver. Mais surtout au départ de la station de la Tourmalet-Barèges-la Mongie. Durant l’été, vous pourrez profiter d’un panorama exceptionnel pour identifier les sommets. Vous pourrez identifier le Massif de Néouvielle qui se révélera dans toute sa splendeur. Et des ateliers thématiques sont organisés pour vous faire observer en détail les sommets. Même si le temps se trouve couvert, vous pourrez rencontrer de belle surprise. Vous pourrez également accéder au sommet à pied en empruntant le chemin des Muletiers.

Le pic du Midi de Bigorre est rattaché au Pic du Midi. Il est situé dans les Pyrénées Françaises, dans le département des Hautes-Pyrénées. atteignant 2876 mètres d’altitudes. Il est réputé pour présenter un panorama exceptionnel sur la chaîne de montagne franco-espagnol. Il est réputé pour disposer d’un observatoire astronomique et d’un relais de télévision.

Venez découvrir les charmes de la montagne l’été et succombez à la montagne dans les hautes Pyrénées pour découvrir le panorama surprenant du Pic du Midi de Bigorre.

View All Result

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD