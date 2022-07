Lorsqu’il s’agit d’acheter un produit d’occasion, cela permet toujours de faire des économies. Il en est de même pour l’achat de véhicule d’occasion. Certes, le prix peut varier en fonction du modèle, de la marque, de l’année, … mais il est certain que vous économiserez de l’argent. Enfin cela est vrai si vous faites attention à quelques critères avant votre achat, notamment l’état du véhicule et son kilométrage.

En choisissant Le bon Véhicule pour l’achat de véhicule d’occasion, vous pourrez alors être rassuré quant à cela car chaque véhicule est révisé pour vous assurer une parfaite sécurité. De plus, une garantie de 12 mois est mise en place lors de l’achat de votre véhicule d’occasion, comme pour l’achat d’un véhicule neuf.

Découvrons ensemble tous les atouts de la plateforme.

Achat de véhicule d’occasion : les critères à prendre en compte

Étant donné la multiplicité des modèles proposés sur le marché, il est conseillé de prendre en considération quelques critères avant d’effectuer un achat de véhicule d’occasion.

Chaque année, de plus en plus de voitures d’occasion sont mises en vente. De ce fait, il est nécessaire de vérifier que toutes les informations obligatoires soient visibles ou soient communiquées. Parmi ces informations, nous pouvons citer entre autres la marque, le type de véhicule, le modèle, la version, le mois et l’année de la première mise en circulation, les options s’il y en a, etc. Vous devez également vérifier le kilométrage total du véhicule et le prix de vente TTC.

Avant d’effectuer un achat de véhicule d’occasion, il est aussi recommandé de contrôler l’état général de la voiture en question. Pour ce faire, examinez la carrosserie, le moteur, l’intérieur de la voiture, les pneus, etc. Ensuite, jetez un œil aux éléments de la voiture à savoir les ceintures de sécurité, les pédales, le chauffage, la climatisation, les essuie- glaces, les clignotants, les sièges, les vitres, etc. Il est nécessaire de vérifier le numéro de châssis indiqué sur la carrosserie. Celui-ci doit correspondre à celui qui est inscrit sur le certificat d’immatriculation.

Toutefois, pour éviter d’avoir à effectuer toutes ces vérifications, vous pouvez toujours choisir une plateforme professionnelle comme Le bon Véhicule.

L’achat de véhicule d’occasion sur Internet

Il est effectivement plus intéressant d’opter pour l’achat de véhicule d’occasion sur Internet, à condition de ne pas se rendre n’importe où ! En effet, le risque est alors d’opter pour un véhicule au kilométrage élevé, aux réparations à prévoir, au contrôle technique à effectuer, soit de se faire avoir.

L’achat entre particuliers n’est pas toujours une solution optimale. Le mieux est alors de disposer d’un intermédiaire pouvant assurer la sécurité de la vente effectuée. Ainsi, pour acheter un véhicule d’occasion en étant certain de la qualité de ce dernier, il est préférable de se tourner vers les sites spécialisés comme Le bon Véhicule. Sur ce site, vous avez plus de chance de trouver le modèle qui répond exactement à vos attentes et à votre budget.

Pourquoi choisir Le bon Véhicule ?

Etant donné que cette plateforme propose chaque jour plus d’1,4 million de véhicules en provenance d’Europe et 30 000 voitures venant de France, le choix parmi ces véhicules est étendu, vous ouvrant alors le champ des possibles ! Le site Le bon Véhicule comprend une équipe de professionnels disposant des compétences requises pour réviser chaque voiture comme elle se doit avant d’être mise en vente. De plus, la plateforme Le bon Véhicule ne propose que des véhicules disposant d’une garantie pouvant aller jusqu’à 12 mois.

Le site Le bon Véhicule est aussi la meilleure alternative pour dénicher des voitures d’occasion de grandes marques. Avec une interface intuitive, la comparaison entre tous ces modèles se fait en quelques clics seulement. Pour en découvrir davantage, rendez-vous sur le site internet !