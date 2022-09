Ce matin à Montpellier un avion à raté son atterrissage à l’aéroport de Montpellier en finissant sa course dans l’étang en bout de piste.

La sortie de la piste n’a pas fait de blessés mais l’aéroport restera fermé de façon indéterminée pour tous les vols.

Les images du Boeing 737 avec le nez de l’appareil dans l’étang sont incroyables.

⚠️ Accident du @BoeingFrance #737 immatriculé EC-NLS exploité par #WestAtlantic / sortie de piste pendant atterrissage survenue le 24/09/22 à l’aéroport de @mplaeroport / 4 enquêteurs @BEA_Aero sur place / ouverture d’une enquête de sécurité. pic.twitter.com/H76U3BbRxk — BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) September 24, 2022

La plupart des vols qu’ils soient commerciaux ou de frets se déroulent bien, mais cette nuit pour l’avion immatriculé EC-NLS exploité par la compagnie West Atlantic pour un vol de fret ne s’est pas déroulé comme prévu.

Le communique de presse et fermeture de l’aéroport

« Ce mardi 24 septembre 2022, vers 2h50 un avion de l’aéropostale (Boeing 737) chargé en fret, en phase d’atterissage à l’aéroport de Montpellier, est sorti de la piste pour finir sa route dans l’étang de Mauguio. Les 3 personnes présentes dans l’appareil sont indemnes. »

Le communiqué précise que

L’aéroport de Montpellier est fermé pour une durée indéterminée aux vols de frets ainsi qu’aux vols commerciaux.

De gros moyens pour les secours

De gros moyens ont été mis en avec place avec plus de 60 sapeurs-pompiers dont des spécialistes du secours aquatique.

Des équipes du SAMU et de la gendarmerie sont également sur place.

Le BEA bureau enquête accident commence son enquête ce 24 septembre pour comprendre comment cet avion a pu finir le bec de l’appareil (Boeing 737) dans l’eau et une partie du fuselage dans l’étang heureusement sans plus de dommages et de blessés.

La sortie de piste est rare et d’autant plus impressionnante avec les images Twitter du BEA après son arrivée sur place (CF début d’article) montrant l’appareil en partit dans l’étang Mauguio.