Un classement indique que Paris serait moins sûre que Medellin ou Lyon pire que certaines villes d’Ukraine pour la liste 2022 des villes avec le l’indice de criminalité au taux le plus élevé.

Est-ce une réalité, encore un sentiment d’insécurité ? Que dit ce classement ?

Le classement des villes les moins sûres

Selon ce classement Paris serait donc derrière Medellin, et les villes françaises seraient classées derrière un grand nombre de villes réputées pourtant bien plus dangereuses, moins sûres et avec un taux de criminalité pourtant plus conséquent.

Par exemple donc Paris est 363ième sur 470 par le taux de criminalité donc bien 108 ième sur 470 quasiment dans le top 100 des villes les moins sûres.

Lyon se classe 155ième (en corrélation avec l’actualité ou la réalité ?)

Une seule ville française dans le top 200 des villes les plus sûres

12 villes françaises sont présentes dans le classement et une seule, Strasbourg, est présente parmi les 200 premières villes les plus sûres au monde.

Alors que les 11 autres sont malheureusement en tête de peloton parmi les villes les moins sûres au monde.

Une réalité ou un sentiment d’insécurité

Lorsque l’on écoute les relais du classement dans la presse cela serait donc bien la réalité et non pas un sentiment d’insécurité.

Sauf que d’une part il est bien précisé sur le site que « Cette section est basée sur les sondages des visiteurs de ce site web. »

Et si ce n’est avec au moins une part de sentiment de ressenti, peut-être autant que d’un vécu comment être certain de la réalité des faits ?

De plus « Nous n’incluons que les villes pour lesquelles il existe au moins un certain nombre de contributeurs. »

précise encore le site basé en Serbie. Sans préciser la quantité de datas nécessaires.

Visibilité, tourisme, quantité et représentativité

Sans avoir la quantité de données nécessaires il suffit de cliquer sur les villes plus précisément pour s’apercevoir qu’il peut forcément y avoir une problématique entre la quantité et la qualité des données et la réalité des chiffres.

« Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années. » Et déjà nous revenons bien à la notion de sentiment vs réalité. En cas de problème par exemple vous aurez plutôt tendance à le notifier que quelqu’un qui vit une bonne expérience.

D’autre part pour Caracas vous avez « Contributeurs: 461 » alors que pour Lyon vous avez « Contributeurs: 178 » et Paris « Contributeurs: 836 ».

Alors il serait simple de juste dire qu’il est facile de pondérer les chiffres s’ils vont tous dans le même sens déjà et de créer un taux logique par rapport au volume des contributeurs. Mais c’est plus compliqué.

Représentatif de la population

En effet il s’agit d’un faible volume de contributeurs bien en deçà d’un sondage de plus de 1001 personnes représentatives de toutes les couches de la population (même pour Paris parmi les villes les plus visités au monde avec 11 millions d’habitants) ou bien en deçà des statistiques Insee ou gouvernementale sur des milliers de personnes.

Effectivement donc impossible de savoir les âges, pays etc… des contributeurs ce qui accentue la problématique de qualité et de réalité, tout autant que le fait la faible quantité des contributeurs.

Pour finir prenons Strasbourg qui arrive en tête alors que comme Mulhouse d’ailleurs dans le secteur ce ne sont pas les villes réputés les plus paisibles pas plus que Lyon avec seulement « Contributeurs: 59 » elle arrive dans le Top 200 des villes les plus sûres.

Ce classement représente donc plutôt sentiment, sur une population avec une strat totalement inconnue et sans certitude sur sa représentativité, et non avec objectivité la réalité de la criminalité ou l’indice de criminalité et de la sécurité dans ces villes.

Il serait plus juste d’indiquer qu’il s’agit d’un relais du sentiment d’insécurité des visiteurs du site à un instant T.

Classement des villes avec l’Indice de Criminalité le plus élevés – Top des villes les moins sûres au monde (par Numbeo)