Quelle est la fonction d’une biellette de barre stabilisatrice ?

La biellette de barre stabilisatrice d’une voiture est aussi appelée biellette de suspension. C’est un système de liaison reliant la carrosserie et le châssis. Elle est située entre la barre stabilisatrice et les triangles ou bras de suspension. Les deux articulations de la biellette ont pour rôle d’accoupler les éléments. Grâce à la biellette de barre stabilisatrice, la géométrie ainsi que le parallélisme du véhicule pourront être assurés.

Si la biellette de barre stabilisatrice de votre Opel Corsa est en mauvais état, elle peut engendrer une érosion des pneumatiques ou une usure prématurée des amortisseurs. De ce fait, il est nécessaire de contrôler le système régulièrement.

Lorsque la biellette de barre stabilisatrice de votre Opel Corsa commence à manifester ne serait-ce qu’un petit dysfonctionnement, il est conseillé de la remplacer.

Les signes de dysfonctionnement de la biellette de suspension

Les premiers signes de dysfonctionnement de la biellette de barre stabilisatrice d’Opel Corsa sont l’usure prématurée des pneumatiques, en particulier au niveau des flancs. Les roues présentent une perte d’adhérence. Elles ont du mal à se fixer au sol surtout dans les virages. La voiture n’arrive plus à maintenir une bonne tenue de route et devient moins confortable à conduire. Comme l’automobile est de plus en plus instable, il a tendance à tirer sur la droite ou sur la gauche en fonction de l’emplacement de la biellette de barre stabilisatrice usée. A cela s’ajoutent une géométrie défectueuse, des amortisseurs qui se désagrègent, une conduite brutale et abrupte avec des à-coups, l’apparition de vibrations anormales, etc.

Quoi qu’il en soit, il est conseillé de ne pas tenter de changer la biellette de barre stabilisatrice de votre Opel Corsa vous-même. C’est une opération qui est assez compliquée et risquée. Un simple mauvais réglage pourrait entraîner une déstabilisation du véhicule. De ce fait, il est recommandé de faire appel aux services d’un professionnel.

Comme il a été dit plus haut, le remplacement de la biellette de barre stabilisatrice de votre Opel Corsa doit s’effectuer le plus vite possible. Si vous continuez de rouler malgré les premiers signaux d’alerte, vous allez prendre beaucoup de risques aussi bien pour vous que pour vos passagers et les autres usagers de la route. De surcroît, si vous attendez trop longtemps, vous serez probablement amenés à changer les pneus et le système de suspension qui se seront fatigués à cause de la défaillance de votre biellette de suspension ; ce qui fera augmenter vos dépenses.

