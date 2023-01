Avec la prolifération des plateformes de streaming, il peut être difficile de s’y retrouver parmi toutes les séries disponibles.

Le film, réalisé par Antoine Bardou Jacquet et produit par BETC, suit un jeune couple obsédé par une série fantastique qu’il regarde saison après saison. La campagne a débuté le 30 décembre 2022 et elle est soutenue par un dispositif puissant et une large distribution.

Les meilleures raisons de voir « The Secret of Wakany »

Les séries ont pris une place (parfois trop) importante dans nos vies, ce qui peut parfois laisser perplexe surtout au moment d’un season finale souvent décevant. C’est de ce constat qu’est née la nouvelle campagne de Canal+, Le Secret de Wakany qui propose :

Une publicité originale et divertissante sur un sujet que nous avons tous en commun : notre amour des séries.

Une campagne innovante de la marque Canal+.

La réalisation excellente d’Antoine Bardou Jacquet.

L’occasion de redécouvrir notre côté puriste des scénarios et des fins souvent ratées.

Une campagne de pub parfaite qui reprend tous les codes de nos séries tout en chopant tous nos travers et en relevant tous les problèmes liés à la multiplication des séries des enjeux. Mettant surtout en avant le côté captivant, même envahissant avec une tendance folle à l’appropriation totale et au débordement complet dans nos vies.

Un dispositif avec une diffusion tri-média pour une visibilité maximale

Vous êtes probablement fan de séries ou les regardez régulièrement. « Le secret de Wakany » s’adresse donc à vous, en apportant un regard original sur cet univers que nous adorons tous. La campagne de la marque Canal+ promet de vous divertir et de vous donner envie de découvrir de nouvelles séries. Ne manquez pas cette expérience unique et hilarante de découvrir comment nous réagissons et vivons intensément notre amour pour les séries et le streaming.

Conclusion

» Le secret de Wakany » est une campagne de marque Canal+ originale et divertissante qui promet de vous inciter à découvrir de nouvelles séries à travers les recommandations de personnages fictifs mais attachants. Ne laissez pas passer cette chance de vous plonger dans l’univers fascinant des séries télévisées tout en appréciant la qualité de la réalisation d’Antoine Bardou Jacquet. La diffusion de « Le Secret de Wakany » est à retrouver en début d’article.

Ne manquez donc pas cet événement en ligne depuis le 30 décembre 2022. Pour être honnête, nous aimerions voir cette série exister, pas vous ?

FAQ – Foire aux questions

Quand la campagne publicitaire « Le secret de Wakany » de Canal+ débutera-t-elle ?

La campagne est diffusée depuis le 30 décembre 2022.

Qui était le réalisateur de « Le Secret de Wakany » ?

Antoine Bardou Jacquet a réalisé le film.

Qui a créé « Le Secret de Wakany » ?

BETC a été chargé de la production du film.

De quoi parle « Le Secret de Wakany » ?

« Le Secret de Wakany » raconte l’histoire d’un jeune couple obsédé par une série fantastique qu’il regarde saison après saison.

La campagne sera-t-elle diffusée sur plusieurs plateformes ?

Oui, « Le secret de Wakany » sera soutenu par une campagne multimédia.