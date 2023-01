– Découvrez comment faire un pain aux bananes et aux noix humide et délectable à la maison.

Le pain aux bananes et aux noix est une recette simple et délicieuse qui convient à tous les niveaux de compétence. Cette recette est simple à réaliser et donne des résultats professionnels, que vous soyez un novice ou un cuisinier expérimenté. Grâce aux noix ajoutées, le pain aux bananes et aux noix est une bonne source de protéines et de fibres, ce qui en fait une collation saine ou une option de petit déjeuner. Cette recette est également idéale pour utiliser les bananes trop mûres que vous pouvez avoir au lieu de les jeter. Si vous en avez assez des pains traditionnels, essayez cette recette de pain aux bananes et aux noix pour changer. Enfin, si vous avez des visiteurs, cette recette de pain aux bananes et aux noix est une façon unique et délicieuse de les accueillir.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment réaliser, étape par étape, ce pain aux bananes et aux noix humide et délicieux. Nous vous donnerons également quelques conseils pour obtenir des résultats professionnels à chaque fois. Donc, si vous êtes prêt à faire un pain aux bananes et aux noix qui impressionnera votre famille et vos amis, suivez attentivement les instructions ci-dessous.

Les 5 meilleurs raison de faire ce pain aux bananes et aux noix

C’est simple et rapide à préparer. Ce pain aux bananes et aux noix ne nécessite que quelques ingrédients simples et peu de temps pour le préparer.

C’est une excellente recette pour utiliser les bananes trop mûres que vous avez sous la main. Au lieu de les jeter, faites ce délicieux pain aux bananes et aux noix avec elles.

Il contient beaucoup de protéines et de fibres. Les noix ajoutent des protéines et des fibres à ce pain aux bananes, ce qui en fait une option saine pour le goûter ou le petit-déjeuner.

C’est une façon unique de pimenter vos recettes de pain. Si vous en avez assez des pains traditionnels, essayez cette recette de pain aux bananes et aux noix pour changer.

C’est un excellent moyen d’impressionner vos invités. Si vous avez des visiteurs, cette recette de pain aux bananes et aux noix est une façon unique et délicieuse de les accueillir.

Ingrédients

120 ml de beurre

295 ml de sucre

5 ml de vanille

2 œufs battus

3 bananes mûres

60 ml de lait

475 ml de farine

2.5 ml de sel

2.5 ml de bicarbonate de soude

120 à 240 ml de noix de pécan hachées (optionnel)

ou 120 à 240 ml de noix (optionnel)

La préparation

Voici comment procéder

Dans un saladier, mélangez la crème au beurre et le sucre. Incorporez l’extrait de vanille et les œufs.

Dans un autre bol, mélangez les ingrédients secs (farine, sel et bicarbonate de soude).

Au mélange précédent, ajoutez alternativement les autres ingrédients, les bananes et le lait, et mélangez jusqu’à ce que tout soit bien combiné.

Si vous le souhaitez, ajoutez des noix hachées à la pâte.

Beurrez et farinez votre ou vos moules.

Temps de préparation

La durée de préparation est d’environ 1h.

Le choix du moule

Choisir un moule à pain ou des moules à muffins. Si vous utilisez un moule à pain, vous pouvez faire deux ou trois petits pains ou un plus grand. Vous obtiendrez environ 18 muffins si vous utilisez des moules à muffins !

Cuisson

Faites cuire au four à 180°C pendant 45-60 minutes pour le moule à pain ou 20-25 minutes pour les moules à muffins.

Pour savoir si le pain est cuit, insérez-y un cure-dent ; s’il en ressort propre, il est parfaitement cuit. Si vous utilisez un moule à pain plus grand, vous devrez peut-être pousser la cuisse jusqu’à heure et 30 minutes.

Laissez refroidir complètement avant de démouler et de servir.

Conclusion

Le pain aux bananes et aux noix est une recette simple et délicieuse qui convient à tous les niveaux de compétence. Cette recette est simple à réaliser et donne des résultats professionnels, que vous soyez un novice ou un cuisinier expérimenté. Vous obtiendrez un pain aux bananes et aux noix humide et délicieux à chaque fois si vous suivez attentivement les étapes ci-dessus. N’oubliez pas d’ajouter des noix pour un apport en protéines et en fibres. Si vous avez des bananes trop mûres à la maison, c’est un excellent moyen de les utiliser plutôt que de les jeter. N’ayez donc pas peur d’essayer cette recette de pain aux bananes et aux noix si vous voulez surprendre votre famille et vos amis avec un petit-déjeuner ou un goûter unique et nutritif.

FAQ – Foire aux questions

Puis-je remplacer d’autres noix dans cette recette de pain aux bananes et aux noix ?

Vous pouvez utiliser toutes les noix que vous avez sous la main, comme les noix de cajou, les noix de pécan ou les amandes. Vous pouvez également expérimenter avec différents types de noix pour obtenir un pain aux noix et aux bananes plus savoureux.

Puis-je faire ce pain aux bananes et aux noix avec des bananes surgelées ?

Oui, vous pouvez faire ce pain aux bananes et aux noix avec des bananes surgelées. Laissez-les décongeler avant de les écraser et de les ajouter à la pâte.

Est-il possible de congeler ce pain aux bananes et aux noix une fois qu’il a été cuit ?

Oui, une fois cuit, ce pain aux bananes et aux noix peut être congelé. Laissez-le refroidir complètement avant de le placer dans un sac de congélation. Avant de servir, décongelez-le au besoin et réchauffez-le au four ou au micro-ondes.

Puis-je remplacer d’autres ingrédients dans cette recette de pain aux bananes et aux noix ?

Oui, vous pouvez personnaliser cette recette de pain aux bananes et aux noix en ajoutant des ingrédients supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, ajouter des raisins secs, des pépites de chocolat ou des épices comme la cannelle ou la muscade. Pour faire votre propre version de ce pain aux bananes et aux noix, utilisez les ingrédients que vous voulez.