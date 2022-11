Lorsqu’on va chez le dentiste en France, il y a principalement deux peurs. La première, c’est celle de ressentir une forte douleur, puisque les solutions anesthésiantes ne permettent pas toujours d’être totalement insensible. La seconde peur, plus rationnelle encore, est de payer une facture salée à cause d’actes non remboursables. Par exemple, le polissage de taches superficielles ou bien le maquillage d’un défaut dentaire. Dans cet article, on va aborder des soins dentaires remboursables à l’heure actuelle que l’on ne soupçonne pas.

Les détartrages (jusqu’à 2 détartrages par an)

Dans l’imaginaire collectif, un détartrage a surtout une fonction esthétique où l’on va nettoyer les dents de manière superficielle pour les rendre plus blanches et plus propres. Toutefois, contrairement à une idée reçue, ce n’est pas en effectuant un détartrage que vos dents apparaîtront plus blanches. Si cet acte consiste à éliminer le dépôt dur qui se forme à la surface de la dent soit par grattage, soit avec la méthode des ultrasons, seules les colorations superficielles vont être effacées.

Alors oui, dans l’absolu, vos dents devraient vous sembler légèrement plus blanches, surtout si vous êtes fumeur ou que vous buvez beaucoup de café. Toutefois, le but d’un détartrage est davantage de prévenir l’apparition de maladies comme les gingivites et les parodonties. En effet, comme le tartre est poreux, celui-ci va retenir plus facilement les bactéries. C’est pourquoi le remboursement d’un détartrage est à hauteur de 70% par l’assurance maladie, votre mutuelle santé se chargeant des 30% restants. Vous avez droit à 2 détartrages remboursés par an, autant en profiter !

Les couronnes dentaires céramométalliques (depuis 2020)

Depuis le premier janvier 2020, notamment avec l’apparition du panier 100% santé, on a assisté à une petite révolution concernant le remboursement des couronnes dentaires. En effet, alors qu’auparavant, seules les couronnes métalliques (très résistantes, mais peu attirantes d’un point de vue esthétique) étaient entièrement remboursées lorsqu’on prenait un contrat de mutuelle standard, les modèles en céramique sont désormais inclus. C’est-à-dire les couronnes céramométalliques et les couronnes céramiques monolithiques (hors zircone).

Bien sûr, ceci ne s’applique pas à toutes les dents, seules celles qui sont les plus exposées sont concernées. Autrement dit les incisives, les canines et les premières prémolaires. Toutefois, il s’agit là d’une sacrée avancée, surtout lorsqu’on sait qu’il fallait payer en moyenne 200€ de sa poche pour la couronne d’une dent en céramique avant cela, toujours avec une mutuelle standard. D’ailleurs au passage, les bridges en céramique sont également intégralement remboursés pour les incisives. Une bonne nouvelle !