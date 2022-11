Noël est une période où la famille, les amis et les proches se réunissent pour faire la fête. C’est aussi un moment où les gens échangent des cadeaux. L’une des choses les plus populaires à offrir et à recevoir pendant la période de Noël est la nourriture. En France, le saumon fumé est l’un des aliments les plus populaires que l’on prépare à Noël.

Le saumon fumé est un type de saumon qui a été séché puis fumé. Le processus de fumage donne au saumon un goût fumé et une couleur légèrement rose. Le saumon fumé est souvent consommé sur des bagels avec du fromage frais ou dans des salades.

De nombreuses personnes pensent que le saumon fumé est un aliment réservé aux fêtes de fin d’année, mais il peut être dégusté toute l’année. En fait, le saumon fumé constitue un excellent hors-d’œuvre ou un plat principal pour toute occasion spéciale.

Si vous êtes à la recherche d’une recette unique et délicieuse à offrir pendant la période de Noël, pensez au saumon fumé. Il sera certainement apprécié par tous les amateurs de cuisine.

Ingrédients pour 4 personnes

700 g de saumon fumé

1 botte de ciboulette

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

4 tranches de pain de campagne

1 citron

Poivre

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

Dans un plat allant au four, disposez les tranches de pain de campagne.

Coupez le saumon fumé en lanières et parsemez-en généreusement les tranches de pain.

Hachez finement la ciboulette et répartissez-la sur le saumon.

Versez un filet de jus de citron sur chaque tranche et enfournez pour 10 à 12 minutes.

Sortez le plat du four, parsemez de poivre et dégustez aussitôt accompagné d’une salade verte.

Vins conseillés

Un vin blanc sec et fruité accompagnera à merveille ce plat.

Variantes possibles

Vous pouvez remplacer le saumon fumé par du saumon frais.

Les petits conseils du chef

Pour une version plus light, utilisez du pain complet et de la crème allégée.