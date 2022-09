Médias – tout le monde les connaît et tout le monde en a besoin. Nous utilisons tous les médias quotidiennement et naturellement. Mais avons-nous déjà pensé à les utiliser pour la publicité d’une entreprise ?

Aujourd’hui, gifs, clips, animations, audio : la communication audiovisuel a changé nos habitudes de visionnage et a ouvert de nouveaux univers de communication. Nous vous donnons un aperçu de la manière dont vous pouvez l’utiliser pour votre entreprise d’une manière adaptée au public cible et au canal.

Tout d’abord, qu’est-ce que la communication audiovisuelle ?

Nous définissons les « médias audiovisuels » ou la communication visuelle comme tous les moyens de communication techniques synchrones qui font appel aux sens visuels ou auditifs de l’être humain. Cela signifie des caméras, des enregistreurs, des projecteurs ou des écrans en général.

Les médias numériques sont utilisés dans la numérisation, le calcul, l’enregistrement, le stockage et le traitement. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, il nous est possible d’utiliser la radio numérique, la télévision numérique, Internet, les téléphones portables, les jeux informatiques et bien plus encore. Les médias numériques représentent un changement profond dans l’histoire.

Communication audiovisuelle : possibilités illimitées avec multimédia

Film, vidéos, réalité virtuelle : communiquez de manière plus colorée

Communiquez du contenu rapidement, intuitivement et émotionnellement : avec les formats multimédias, vous utilisez les possibilités des plateformes numériques pour vous-même et êtes très proche de votre public cible. De la déclaration vidéo produite rapidement et facilement à l’expérience complète de réalité virtuelle, il n’y a pas de limites à votre imagination.

Qu’il s’agisse d’un film d’image ou d’un clip sur les réseaux sociaux, d’une vidéo de formation pour les employés ou d’une documentation d’événements, qu’il s’agisse d’un vrai film, d’une animation ou d’archives.

La vidéo est l’atout principal des médias sociaux en particulier : avec un clip vidéo court et attrayant, vous avez les meilleures chances d’attirer l’attention des utilisateurs. Mais vous pouvez également marquer des points avec des images animées sur d’autres canaux. Faites parler directement votre PDG aux collaborateurs via un message vidéo sur l’intranet ou accompagnez le déploiement d’une nouvelle stratégie d’entreprise avec un film d’image de haute qualité. La bonne torsion peut être trouvée pour (presque) tous les budgets et toutes les occasions.

Les applications de réalité virtuelle sont de véritables accroches-regards pour les événements en direct et les événements numériques. Par exemple, les visiteurs de votre stand de salon peuvent se faire une idée des innovations que vous développez actuellement. Vos formations et événements virtuels bénéficient également d’une solution de réalité augmentée ou mixte, dans laquelle tous les participants ont littéralement la même chose en tête.

Podcasts : une communication d’entreprise qui attire l’attention

L’audio est en train de conquérir l’industrie des communications : les podcasts permettent aux entreprises de se présenter à un large public et de rendre leur propre expertise tangible de manière personnalisée.

L’audio conquiert la communication d’entreprise : les podcasts permettent de se présenter à un large public de manière accessible, humaine et compétente.

Environ un tiers des Français écoutent régulièrement des podcasts. En tant que format mobile, ils sont accessibles partout et conviennent comme « média d’accompagnement » pratique en voiture ou à la maison – certainement c’est une des raisons pour lesquelles de nombreux auditeurs restent à l’écoute pendant une demi-heure ou plus.

Pas étonnant que de plus en plus d’entreprises sautent sur la tendance des podcasts. Surtout pour la communication interne, le format offre la possibilité de s’adresser à la clientèle de manière directe, accessible et personnelle – et avec un effort de production raisonnable.

Nos cinq conseils vous indiquent ce qu’il faut prendre en compte lors du développement de votre podcast. Pour que votre podcast ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd, vous devez réfléchir en amont aux points suivants :

Le maximum de podcast ; temps et fréquences

Que voulez-vous réaliser et qui voulez-vous atteindre ? Quel est votre groupe cible, quels sont vos sujets ? Dans tous les cas, votre question doit fournir suffisamment de contenu pour décrire au moins les cinq premiers épisodes.

De plus, il y a les pierres angulaires du format : interview d’expert, pièce explicative ou cadre de conversation décontractée ? Combien de temps durent les épisodes ? À quelle fréquence doivent-ils être publiés ? S’il s’écoule plus d’un mois entre chaque épisode, vous courez le risque de désintéresser vos fans. Vous souhaitez héberger le podcast sur votre site web et intranet ou sur une plateforme externe comme Spotify ? Enfin et surtout, vous devez prévoir une communication d’accompagnement appropriée pour l’introduction afin de susciter l’intérêt et l’attention pour votre nouveau podcast.

Artwork et sound design – plus que des accessoires décoratifs

L’accent est souvent mis sur la parole. Néanmoins, les podcasts sont ennuyeux sans aucune musique ou autres clips. Les intros créent une structure, facilitent l’écoute et agissent comme des cartes de visite acoustiques. Il est également logique de développer un visuel clé qui assure la reconnaissance visuelle dans la communication d’accompagnement.

Le podcast dépend du modérateur

L’authenticité est un facteur clé de succès pour les podcasts. Cela nécessite un hôte sympathique que vous aimez écouter et qui initie une conversation avec ses invités. En tant que représentant de votre entreprise, il influence la façon dont vous êtes perçu par les parties prenantes externes et également par votre propre personnel. Par conséquent, votre modérateur doit transmettre le sujet de manière crédible et adopter le bon ton pour votre groupe cible. Les manuscrits lus avec rigueur sont tout aussi tabous que la désinvolture forcée.

Technologie et équipement : équilibre entre coût et qualité

Un bon équipement est essentiel, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit coûteux. Un podcast de qualité acceptable ne peut pas être produit avec un casque et un enregistreur vocal Windows. Un studio radio entièrement équipé est tout aussi peu nécessaire.

Comme juste milieu, nous recommandons avant tout un micro professionnel (fourchette de prix autour de 300 euros) et un bon logiciel de montage (dans le domaine Windows, le payant Adobe Audition ou le gratuit Audacity sont idéaux). De plus, il y a une pièce la plus insonorisée possible – souvent une salle de réunion suffit pour créer une ambiance studio.

Un podcast n’est pas une plateforme publicitaire

Alors que les podcasts peuvent renforcer la fidélité des clients, soutenir l’image de marque de l’employeur, augmenter l’identification des employés et mettre en lumière la compétence et l’importance sociale de votre entreprise, ne conviennent certainement pas à une chose : les prospects rapides ne peuvent pas être générés via ce format. Les messages marketing n’ont pas leur place dans un podcast. L’accent est mis ici sur une bonne narration et sur des sujets intéressants pour vos auditeurs.