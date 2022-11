N’oubliez jamais de faire appel à des personnes compétentes pour assurer l’impact fort et réussi de votre entreprise.

Il est désormais temps de faire bon usage de votre identité graphique et de choisir les supports les plus adaptés à votre activité pour la faire connaître !

Une fois que les professionnels auxquels vous avez fait appel vous ont proposé une identité graphique, nous vous recommandons de la faire approuver par vos collaborateurs. Vous pouvez choisir de la valider seul, mais bénéficier d’un œil extérieur est toujours un plus… De plus, cela permettra à vos collaborateurs de se sentir davantage investi dans le projet, de ressentir votre confiance, ce qui a toute son importance pour la suite.

La diffusion de votre identité visuelle via des brochures, la mise en place de vos réseaux sociaux, des flyers, des stickers ou autres, arrive en dernière étape. En effet, ne mettons pas la charrue avant les bœufs : en ce moment même, vous n’avez même pas encore défini et validé tous les éléments de votre charte graphique !

Des professionnels peuvent vous conseiller de vous diriger vers une identité graphique intemporelle qui vous assurera une fidélisation constante. Cependant, il n’est pas rare de voir des entreprises faire évoluer leur logo au fil du temps pour coller davantage aux goûts et aux tendances du moment. Nous avons pu le constater avec des grosses entreprises comme Apple, Coca Cola, Shell, Peugeot, KIA ou encore Google.

Cette réflexion approfondie va concerner plusieurs aspects : l’image de la marque, les cibles, le positionnement que vous souhaitez avoir dans votre secteur d’activité, les tendances du marché… Tous ces sujets vont permettre de conclure sur une stratégie marketing et, donc, sur une identité graphique. Cette dernière doit être claire, et mémorisable, de façon à attirer au maximum l’intérêt du client.

Créer son identité visuelle passe par l’analyse et la définition des éléments graphiques. Si certains professionnels définissent cette étape comme étant une session workshop, d’autres l’appellent plus communément « moment d’échange ». Tout dépend si l’on préfère la connotation anglaise ou la connotation française ! Dans tous les cas, peu importent ceux auxquels vous faites appel pour vous aider dans la création de votre identité visuelle ; leur objectif reste le même. Lors de cette première étape, il va être important de faire un tour complet de tout ce que vous attendez de votre projet.

Il est important de retenir qu’une mauvaise identité visuelle peut être fatale et avoir des impacts néfastes pour une entreprise ; vous pouvez facilement ne pas sembler professionnel !

Pour considérer qu’une identité graphique est bien réussie, dans la sphère professionnelle mais aussi dans la sphère privée, il faut que cette dernière permette de communiquer en quelques secondes, en quelques mots, quelques couleurs ou quelques formes, les valeurs, la mission et la vision d’une entreprise.

Une identité visuelle désigne tous les éléments graphiques qui vont être utilisés pour vous signaler, vous nommer, voire vous représenter auprès de vos clients, de vos collaborateurs, de vos partenaires, etc. C’est certainement ce qu’il y a de plus important pour votre entreprise.

Coca Cola, Adidas, Lutti, Peugeot, Apple… Nous pouvons rallonger la liste de plusieurs centaines de noms de marque dont nous connaissons tous l’identité visuelle. Et cela n’est pas pour rien ! Cela est tout simplement dû au fait qu’elles ont réussi leur pari : avoir une image de marque forte, reposant sur une identité graphique simple. Mais pour arriver à un tel résultat, il faut franchir quelques étapes !

