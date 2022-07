Dans les Alpes du Nord et au pied du Mont-Blanc, se trouve la charmante station de Chamonix, une des stations de ski les plus prisées par les amateurs de glisse. Chamonix vous permettra de découvrir et de goûter les plaisirs de la glisse en famille ou entre amis comme aucune autre station. En effet, à Chamonix, il y en a pour tous les goûts…

Activités sportives et extrêmes

Snowboard, télémark, freeride, freestyle, snow park, speedriding toutes les activités extrêmes et sportives sont à Chamonix mais également le ski de découverte et itinéraire en hors-piste, il ne vous reste plus qu’à choisir ! La qualité des équipements, les merveilleux sites naturels à couper le souffle vous procureront des sensations uniques face au Mont-Blanc… Alors profitez-en, débutants ou experts, vous serez conquis !

Après le ski

de nombreuses activités vous sont proposées : parapente, randonnées en raquettes, patinoire, speed- riding, cascades de glace, piscine, luge, espace ludique, toboggan, bowling, tout ce dont vous avez besoin pour vous éclater ! Et comme rien ne vaut un moment de détente après une journée sportive, Chamonix vous offre un cadre unique pour vous délasser et vous détendre : sauna, hammam, jacuzzis, bars, restaurants, cinéma, casino agrémenteront vos soirées comme il se doit !

Les points forts de la station de Chamonix

Une station privilégiée

En effet, la station de Chamonix est privilégiée de par sa situation géographique au pied de l’incontournable Mont- Blanc et à proximité de la Suisse et de l’Italie.

Un enneigement remarquable

Chamonix, en raison de son altitude et de son orientation, vous offre la garantie d’un enneigement optimal jusqu’au mois de mai. Autrement dit, si vous souhaitez bénéficier de neige à tous les coups, c’est à Chamonix qu’il faut y aller !

Un après ski réussi

La station de Chamonix a mis à la disposition de ses vacanciers de nombreuses activités pour rendre votre séjour au ski des plus agréables… Vous pourrez en effet profiter d’un centre de bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, piscine et salle de fitness… Bref, vous serez en forme !

Quelle location choisir pour vos vacances au ski !

Les vacances aux sports d’hiver arrivent à grands pas et vous êtes à la recherche d’une location de vacances au ski ? L’appartement de particulier reste une formule très appréciée par certains vacanciers.

Vous trouverez absolument tout type de locations vous n’avez qu’à faire votre choix ! La location de chalet demeure une location à privilégier si vous partez en groupe, en famille ou entre amis… Vous vous offrirez ainsi un séjour au ski inoubliable !

Quoique de plus en plus de familles sont séduites par un hébergement en club ou village vacances… Alors n’hésitez surtout pas à consulter les offres et choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins ! Location sèche ou formule ski tout compris pour profiter en plus de la location de votre matériel ou encore de votre forfait, il n’y a plus qu’à faire son choix.

Les domaines skiables de Chamonix

Chamonix est un cas un peu à part en termes de domaine skiable. La station propose en effet aux skieurs l’accès non pas à un mais à 4 domaines skiables qui forment la Vallée de Chamonix : Le Brévent – La Flégère, Balme, les Grands Montets et les Houches.

Domaines très différents, voici les principales caractéristiques de chacun de ces domaines :

Les Grands Montets

Les Grands Montets est incontestablement le domaine le plus célèbre. C’est ici qu’on trouve les pistes de ski les plus impressionnantes en termes de descente ou encore les itinéraires de hors-pistes qui ont fait la renommée de la station. Pour tout dire, il s’agit d’un domaine à déconseiller aux débutants. Echelonné entre 1235 et 3275 mètres d’altitude, Les Grands Montets mettra à votre disposition 6 pistes noires, 4 pistes rouges et 5 pistes bleues. Il est également à noter que l’enneigement y est appréciable jusqu’au mois de mai.

Balme

Balme, contrairement aux Grands Montets, est davantage conseillé aux débutants. Echelonné entre 1453 et 2270 mètres d’altitudes, le domaine est constitué de 8 pistes rouges et 11 pistes bleues. Les pistes du domaine sont accessibles depuis 2 versants : Charamillon (avec des pistes larges et faciles pour un ski tout en douceur) et Valloricine (avec des pistes tout aussi agréables qui serpentent entre les sapins).

Brévent – La Flégère

Le domaine de Brévent – La Flégère s’étend de 1 030 mètres à 2 525 mètres d’altitude. Vous y trouverez 7 pistes noires, 7 pistes rouges, 13 pistes bleues et 4 pistes vertes. D’une manière générale, le domaine skiable de Brévent – Flégère s’adresse aux skieurs de tout niveau.

Les Houches

Le domaine skiable des Houches s’étend de 950 à 1 900 mètres d’altitude pour offrir, en tout, 55 km de pistes aux skieurs. Le domaine se caractérise par des panoramas d’exception qui vous feront découvrir la montagne comme jamais. Tandis que 16 remontées mécaniques relient le domaine, tous les skieurs y trouveront leur compte. Il est également à noter que les amateurs de freestyle pourront profiter de 2 snowparks.