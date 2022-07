La Norma, vous connaissez ? Si ce n’est pas le cas c’est une lacune qu’il faut combler au plus vite… Ca tombe bien, vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur cette magnifique station 😉 ! La Norma la station qui donne le pas !

Une station sans voiture

Ce qu’il y a de bien, avec La Norma, c’est qu’il s’agit d’une station 100 % piétonne. Alors exit la voiture et à vous le grand air pur ! De grands parkings sont là pour garer votre voiture et après vous n’en avez plus besoin ! Il faut dire que tout a été fait pour faciliter la vie aux vacanciers : le cœur de la station est réservé au piétions tandis que les hébergements se trouvent au pied des pistes. Que demandez de plus ?

Pour être plus proche de la nature !

Si vous aimez les stations de ski à taille humaine et les ambiances bucoliques, à La Norma, vous allez être servis. Tandis que les hébergements sont situés au cœur d’une forêt de mélèzes et de bouleaux, des sentiers de raquettes balisés n’attendent plus que vous aux abords de la station. Et, pour tout dire, il s’agit d’une occasion en or de découvrir le Parc de la Vanoise et sa faune précieuse… Préparez à croiser des bouquetins ! 😉

La Norma, terre de ski alpin

Toutes les glisses mènent à La Norma ! En effet pour ce qui est du ski alpin, il se décline selon les envies et les niveaux à La Norma. Pour les amateurs de grands espaces et de liberté, direction les hauts sommets pour une vue imprenable sur les Alpes… Et si vous décidez de descendre d’un étage, prêts à enchaîner les virages en pleine forêt tout en profitant d’une neige excellente… Amis freeriders, préparez-vous !

La Norma, terre de tout le reste aussi !

Si à la Norma on aime la tranquillité et la douceur de vivre, les amateurs de glisse et de sensations fortes ne seront pas en reste pour autant ! L’objet du délice ? Tout un éventail d’activités aussi drôles qu’originales qui agrémenteront votre séjour d’un petit plus indéniable… Snake gliss, big air bag, télémark et même de la plongée sous-glace pour les plus aventureux feront de La Norma LA station incontournable pour vos vacances au ski…

La Norma forfait 5 domaines !

On voit les choses en grand La Norma. Avec le forfait Eski-Mo vous aurez accès à 4 autres domaines en plus de celui de la station, soit, en tout et pour tout, plus de 300 km de pistes ! Et tous ces domaines sont reliés par des navettes gratuites. Qui dit mieux ?

Alors, c’est décidé, vous craquez pour La Norma ?