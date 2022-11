Internet est un lieu vaste et en constante évolution, avec de nouveaux sites Web et des entreprises en ligne qui apparaissent chaque jour. Il n’est donc pas surprenant que déterminer les sites Web les plus populaires puisse être une tâche importante. Nous avons maintenant une idée des sites Web les plus visités dans le monde. Voici le classement actuel des sites les plus visités au monde ainsi qu’en France.

TOP 10 des sites web les plus visités en France

youtube.com

google.com

pornhub.com

wikipedia.org

facebook.com

xvideos.com

twitter.com

google.fr

amazon.fr

xhamster.com

Pourquoi ces sites sont-ils populaires

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces sites Web sont les plus populaires. Tout d’abord, ce sont tous des sites connus et très fréquentés. Ensuite, ils offrent une gamme de services et de produits que les gens utilisent régulièrement.

Enfin, ils existent depuis un certain temps et se sont forgé une solide réputation et une base d’utilisateurs (fans base) fidèles.

Comment fonctionne le classement de ces sites Web

Pour déterminer les sites Web les plus populaires, quelques facteurs sont pris en considération. Le premier facteur, et le plus important, est le trafic du site Web. Celui-ci est déterminé en mesurant le nombre total de visiteurs mondiaux que chaque site Web reçoit.

Un autre facteur pris en compte est la notoriété du site. Cela se mesure en examinant le degré de présence en ligne du site Web. Les sites ayant un niveau élevé de visibilité en ligne sont généralement plus connus.

Enfin, la longévité est également prise en compte. Les sites Web qui existent depuis un certain temps sont généralement plus populaires que ceux qui sont plus récents et moins bien établis.

TOP 100 : les sites web les plus visités en France

youtube.com

google.com

pornhub.com

wikipedia.org

facebook.com

xvideos.com

twitter.com

google.fr

amazon.fr

xhamster.com

jeuxvideo.com

xnxx.com

leboncoin.fr

instagram.com

lemonde.fr

bing.com

reddit.com

meteofrance.com

francetvinfo.fr

yahoo.com

lefigaro.fr

lequipe.fr

live.com

programme-tv.net

ouest-france.fr

orange.fr

footmercato.net

cdiscount.com

bfmtv.com

twitch.tv

20minutes.fr

allocine.fr

tukif.com

journaldesfemmes.fr

tiktok.com

linkedin.com

marmiton.org

service-public.fr

ameli.fr

free.fr

doctolib.fr

youporn.com

leparisien.fr

meteociel.fr

leroymerlin.fr

boursorama.com

fnac.com

dailymotion.com

netflix.com

laposte.fr

education.gouv.fr

aliexpress.com

linternaute.com

lachainemeteo.com

pole-emploi.fr

sfr.fr

credit-agricole.fr

tripadvisor.fr

decathlon.fr

impots.gouv.fr

microsoft.com

booking.com

ladepeche.fr

france.tv

actu.fr

office.com

pagesjaunes.fr

pinterest.fr

paypal.com

radiofrance.fr

seloger.com

eurosport.fr

amazon.com

qwant.com

uptobox.com

dealabs.com

indeed.com

1fichier.com

discord.com

reverso.net

ebay.fr

interieur.gouv.fr

darty.com

huffingtonpost.fr

liberation.fr

vinted.fr

wordpress.com

sudouest.fr

carrefour.fr

parcoursup.fr

onlyfans.com

franceconnect.gouv.fr

cuisineaz.com

deepl.com

bouyguestelecom.fr

apple.com

boulanger.com

caf.fr

tf1.fr

cnews.fr

Top 50 des sites les plus visités au monde

google.com

youtube.com

facebook.com

twitter.com

instagram.com

baidu.com

wikipedia.org

yandex.ru

yahoo.com

xvideos.com

whatsapp.com

pornhub.com

amazon.com

xnxx.com

yahoo.co.jp

live.com

netflix.com

docomo.ne.jp

tiktok.com

reddit.com

office.com

linkedin.com

dzen.ru

vk.com

xhamster.com

samsung.com

turbopages.org

mail.ru

bing.com

naver.com

microsoftonline.com

twitch.tv

discord.com

bilibili.com

pinterest.com

zoom.us

weather.com

qq.com

microsoft.com

globo.com

roblox.com

duckduckgo.com

news.yahoo.co.jp

quora.com

msn.com

realsrv.com

fandom.com

ebay.com

aajtak.in

ok.ru

Classement des sites les plus populaires

youtube.com : Un site web de partage de vidéos où les utilisateurs peuvent télécharger, partager et visionner des vidéos.

google.com : Un moteur de recherche qui indexe le World Wide Web.

facebook.com : Un site de réseautage social où les utilisateurs peuvent créer des profils, se connecter avec des amis et partager des photos et des vidéos.

twitter.com : Une plateforme de microblogging où les utilisateurs peuvent publier de courts messages (jusqu’à 280 caractères) appelés « tweets ».

instagram.com : Une application de partage de photos et de vidéos où les utilisateurs peuvent partager leurs photos et leurs vidéos avec d’autres personnes sur l’application.

baidu.com : Un moteur de recherche chinois qui propose également toute une série d’autres services, dont le shopping en ligne et le streaming musical.

wikipedia.org : Une encyclopédie en ligne que tout le monde peut modifier.

yandex.ru : Un moteur de recherche russe qui offre également un certain nombre d’autres services, notamment le shopping en ligne et le streaming musical.

yahoo.com : Un portail Web, un moteur de recherche et un site d’actualités américains.

xvideos.com : Un site web de partage de vidéos pornographiques dont les utilisateurs enregistrés téléchargent des vidéos qui sont ensuite regardées par d’autres personnes sur le site

whatsapp.com : Une application de messagerie instantanée pour smartphones qui permet aux utilisateurs d’échanger des messages sans utiliser de données cellulaires ou de Wi-Fi.

pornhub.com : Un site web de partage de vidéos pornographiques dont les utilisateurs enregistrés téléchargent des vidéos qui sont ensuite regardées par d’autres personnes sur le site.

amazon.com : Un détaillant en ligne qui vend un large éventail de produits, notamment des livres, de la musique, des appareils électroniques, des vêtements, de la nourriture et des jouets.

xnxx.com : Un site Web de partage de vidéos pornographiques dont les utilisateurs enregistrés téléchargent des vidéos qui sont ensuite regardées par d’autres personnes sur le site.

Les sites Web les plus populaires en France, tels que déterminés par le trafic, sont un mélange de noms familiers et de quelques surprises. Google est sans surprise en tête, avec YouTube et Facebook non loin derrière.

S’il existe certaines similitudes entre la liste du top français et mondial, il existe également des différences notables – par exemple Baidu fait une apparition dans le classement mondial mais pas dans le classement Français.

Il est intéressant de noter que Pornhub, Xvideos et Xnxx sont dans le top 15 mondial, alors qu’en France pornhub.com, xvideos.com, xhamster.com caracole dans le top 10. Et que Pornhub est troisième et Xvideos 5ième alors que Xhamster 10ième prend la place Xnxx en tant que troisième site pornographique le plus visité.

A noter qu’Amazon arrive en 13e position mondiale et 9ième en France !

Les sites Web les plus visités au monde présentent une diversité similaire, Google prenant à nouveau la première place, suivi de YouTube, Facebook et Twitter.

Alors pour vous disent ces classements des internautes français et mondiaux de votre consommation d’internet ?