La WWE a connu de nombreuses superstars au cours des années 2000. Certains ont eu un impact plus important que d’autres et ont su se démarquer des autres. Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleures superstars de la WWE des années 2000.

Les années 2000 ont été une décennie mémorable pour la WWE. C’est l’ère ou de nombreuses superstars ont fait leurs débuts dans les années 2000. Les fans ont été témoins de quelques-uns des meilleurs matchs et moments jamais vus dans l’histoire de la WWE. Ces années ont été dominées par quelques-unes des plus grandes superstars de tous les temps, et il est difficile de les classer. Voici les meilleures superstars de la WWE des années 2000.

Top 25 des meilleurs catcheurs et catcheuses WWE des années 2000

Chris Jericho

Triple H

John Cena

Randy Orton

The Undertaker

Kurt Angle

Edge

Trish Stratus

Shawn Michaels

Batista

The Rock

Rob Van Dam

Booker T

Chris Benoit

Eddie Guererro

Rey Mysterio

Jeff Hardy

Brock Lesnar

Big Show

CM Punk

Kane

Shelton Benjamin

Lita

John Morrison

MVP

Les meilleurs catcheurs de la WWE des années 2000

Les meilleurs catcheurs de la WWE des années 2000La World Wrestling Entertainment (WWE) a connu une période de renouveau au cours des années 2000. De nouvelles superstars ont fait leur apparition et ont rapidement conquis le public. Les fans ont eu le plaisir de voir évoluer les plus grands catcheurs de cette génération. Parmi eux, on peut citer The Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Kurt Angle et Brock Lesnar. Ces catcheurs ont su se démarquer par leur talent et par leur charisme. Ils ont su captiver le public et ont contribué à faire de la WWE un véritable phénomène mondial.

The Rock est sans aucun doute l’une des plus grandes superstars de la WWE des années 2000. Il a fait ses débuts dans la WWE en 1996. The Rock a rapidement gagné en popularité auprès des fans. Il a su imposer son style unique et ses phrases cultes. The Rock était un catcheur polyvalent, capable de jouer aussi bien les méchants que les gentils. Il a été l’un des principaux protagonistes de la guerre entre l’Alliance et la WWE. The Rock a également eu un impact considérable en dehors du ring. Il a en effet participé à plusieurs films, dont certains ont été des succès commerciaux et a eu des combats avec certains des plus grands noms de la WWE, comme Stone Cold Steve Austin et Triple H. The Rock a été un champion de la WWE à plusieurs reprises, The Rock a quitté la WWE en 2004 pour se concentrer sur sa carrière d’acteur, mais il est toujours considéré comme l’une des plus grandes superstars de la WWE.

Stone Cold Steve Austin est une autre superstar qui a marqué les années 2000. Il a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1989, et a rapidement gagné en popularité auprès des fans. Il était connu pour son attitude rebelle et sa propension à boire de la bière. Stone Cold Steve Austin était un catcheur redoutable, capable de mettre K.-O. ses adversaires les plus coriaces. Il était également très populaire auprès du public. Il a notamment eu un impact considérable lors du « Monday Night Wars » entre la WWE et l’organisation rivale WCW. Stone Cold Steve Austin a été un champion de la WWE à plusieurs reprises, et a eu des combats avec certains des plus grands noms de la WWE, comme The Rock et Triple H. Stone Cold Steve Austin est considéré comme l’un des meilleurs talkers de l’histoire de la WWE, et il est souvent cité comme l’une des raisons pour lesquelles cet ère était si populaire. Steve Austin est un Hall of Famer de la WWE, et il est considéré comme l’une des plus grandes superstars de la WWE. Stone Cold Steve Austin reste l’une des figures les plus emblématiques de la WWE.

Triple H est un autre catcheur qui a connu un immense succès au cours des années 2000. Triple H est l’un des meilleurs performeur sur le ring de l’histoire de la WWE. Il a fait ses débuts dans la WWE en 1995, et a rapidement gravi les échelons de la compagnie. Il est notamment connu pour être l’un des membres fondateurs du groupe de catcheurs « Evolution ». Triple H était un catcheur technique et très puissant. Il a notamment eu plusieurs confrontations mémorables avec The Rock et Stone Cold Steve Austin. Il est également devenu une star en dehors du ring en étant l’un des principaux dirigeants de la WW. Triple H est un Hall of Famer de la WWE, et il est considéré comme l’une des plus grandes superstars de la WWE.

Kurt Angle est un autre catcheur qui a marqué les années 2000. Il était connu pour sa technique irréprochable et son style agressif. Kurt Angle était capable de mettre K.-O. ses adversaires les plus coriaces grâce à sa prise signature, l’« Angle Slam ». Kurt Angle a notamment eu plusieurs confrontations mémorables avec The Rock et Stone Cold Steve Austin. Il est également devenu une star en dehors du ring en étant l’un des principaux dirigeants de la WWE.

Brock Lesnar est sans doute l’une des plus grandes superstars de la WWE des années 2000. Il est connu pour être l’un des catcheurs les plus puissants de tous les temps. Brock Lesnar était capable de mettre K.-O. ses adversaires les plus coriaces grâce à sa prise signature, le « F-5 ». Brock Lesnar a notamment eu plusieurs confrontations mémorables avec The Rock et Stone Cold Steve Austin. Il est également devenu une star en dehors du ring en étant l’un des principaux dirigeants de l’UFC.

Les meilleures catcheuses (Divas) de la WWE des années 2000

Le 21ème siècle a été une période prolifique pour la WWE, avec de nombreuses superstars et catcheuses ayant marqué l’histoire du catch. Parmi les plus populaires, on peut citer Triple H, The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena et Brock Lesnar. La World Wrestling Entertainment (WWE) a connu de nombreuses superstars durant les années 2000. Parmi celles-ci, certaines ont particulièrement marqué les esprits et ont su se démarquer des autres Divas.

Pour beaucoup, la WWE des années 2000 a été l’âge d’or du catch, avec de grands matchs et de grandes histoires. Parmi les catcheuses qui ont brillé à cette époque, on peut citer Trish Stratus, Lita, Chyna et Ivory. Ces Divas ont toutes contribué à faire de la WWE un divertissement encore plus populaire auprès du grand public.

Trish Stratus

Trish Stratus a été l’une des catcheuses les plus populaires de la WWE entre 2000 et 2006. Elle a tout d’abord fait ses débuts en tant que «valet» de Test et du British Bulldog avant de devenir une lutteuse à part entière. Au fil des années, elle a su gagner le respect et la considération de ses pairs et est devenue l’une des lutteuses les plus accomplies de l’histoire de la WWE. Elle a notamment été sacrée sept fois Championne du Women’s Championship et a été élue «Diva of the Year» à trois reprises. Elle a eu des moments mémorables avec des catcheuses comme Lita et Victoria. Trish est également connue pour son look sexy et pour ses performances en coulisses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Trish Stratus (@trishstratuscom)

Lita

Lita est une autre catcheuse très populaire des années 2000. Elle a été championne quatre fois et a eu de nombreux matchs mémorables contre des catcheuses comme Trish Stratus et Molly Holly. Lita est également connue pour son style agressif et pour ses acrobaties dangereuses.

Chyna

Chyna était une catcheuse unique en son genre et elle a été la première femme à participer à un match masculin à la WWE. Elle a eu un impact considérable sur le catch féminin et a ouvert la voie à de nombreuses autres catcheuses. Chyna est également connue pour son look androgyne et pour sa force surprenante.

Ivory

Ivory était une catcheuse expérimentée lorsqu’elle est arrivée à la WWE en 1999. Elle a rapidement gagné en popularité en raison de son style old-school et de ses performances solides en coulisses. Ivory a été championne trois fois et elle est considérée comme l’une des meilleures catcheuses de l’histoire de la WWE.

Beth Phoenix

Beth Phoenix est une ancienne diva de la WWE qui a fait ses débuts en 2006. Elle a rapidement su se faire un nom dans le business et est devenue une superstar reconnue au sein de la fédération. Elle a notamment été sacrée trois fois Championne du Women’s Championship et a également été élue «Diva of the Year» en 2009. Beth Phoenix est considérée comme l’une des meilleures lutteuses de l’histoire de la WWE et elle a su marquer les esprits par sa prestance et son talent au sein de la fédération.

Melina

Melina est une ancienne catcheuse de la WWE qui a fait ses débuts en 2005. Elle a rapidement su se faire un nom grâce à sa prestance et son talent au sein de la fédération. Elle a notamment été sacrée trois fois Championne du Women’s Championship et est considérée comme l’une des meilleures lutteuses de l’histoire de la WWE. Melina a su marquer les esprits par sa carrière accomplie et son impact sur le business de la WWE.

Les meilleurs moments de la WWE des années 2000

Les années 2000 ont été une période de transition pour la WWE. Après le départ de « Stone Cold » Steve Austin et de The Rock, les nouvelles superstars ont dû prendre le relais. Les fans ont eu du mal à s’identifier à ces nouveaux visages, mais certaines superstars ont su se démarquer et sont devenues des légendes. Voici les meilleures superstars de la WWE des années 2000.

The Rock est sans aucun doute l’une des plus grandes superstars de la WWE. Il a tout gagné dans la fédération : le titre WWE, le titre Intercontinental, le titre de la WWF et même le Royal Rumble. Il a su charmer le public avec son charisme et ses blagues cinglants. The Rock est également devenu une vraie star Hollywoodienne grâce à des films comme « Fast and Furious » et « Tooth Fairy ».

Triple H est l’un des plus grands talent de l’histoire de la WWE. Il a commencé sa carrière en tant que membre du clan DX avant de devenir un vrai méchant. Triple H a gagné tous les titres majeurs de la WWE, y compris le titre WWE et le titre World Heavyweight. Il a été un incroyable champion et a su maintenir l’intérêt du public pendant de nombreuses années.

Edge est un autre grand talent de la WWE. Il a gagné tous les titres majeurs, y compris le titre WWE, le titre World Heavyweight et même le Royal Rumble. Edge est connu pour être un excellent catcheur et un grand showman. Il a su captiver le public avec ses prises dangereuses et ses provocations.

Chris Jericho est l’une des plus grandes superstars de la WWE. Il a tout gagné dans la fédération : le titre WWE, le titre Intercontinental, le titre World Heavyweight et même le Royal Rumble. Chris Jericho est connu pour être un excellent catcheur et un grand showman. Il a su captiver le public avec ses prises dangereuses et ses provocations.

Kurt Angle est l’un des plus grands catcheurs de l’histoire de la WWE. Il a tout gagné dans la fédération : le titre WWE, le titre World Heavyweight, le Royal Rumble et même l’Olympia Gold Medal. Kurt Angle est connu pour être un excellent catcheur et un grand showman. Il a su captiver le public avec ses prises dangereuses et ses provocations.

Les années 2000 ont été une période dorée pour la WWE. De « Stone Cold » Steve Austin à The Rock, en passant par Triple H et Kurt Angle, la fédération a connu une période de croissance sans précédent. Les fans ont eu droit à des matchs et des conflits et combats mémorables, et la WWE est devenue une véritable machine de divertissement.