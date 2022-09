Le cinéma est une forme d’art qui a évolué au fil du temps. De nombreux films ont été produits et il est parfois difficile de les comparer.

Cependant, certains films ont marqué l’histoire du cinéma et ont été reconnus comme étant les meilleurs de tous les temps.

Dans cet article, nous allons vous présenter les 100 meilleurs films de tous les temps.

Ces films ont été sélectionnés en fonction de leur qualité, de leur popularité et de leur influence sur la culture populaire dans différentes listes représentant le top les meilleurs films de tous les temps.

Il y a peu de choses aussi subjectives que les goûts en matière de cinéma. Certains préfèrent les films d’action, d’autres les comédies, les drames ou les thrillers.

Mais il y a certains films qui sont universellement aimés et qui ont marqué l’histoire du cinéma. Certains de ces films sont devenus des classiques et ont été imités et parodiés à maintes reprises.

D’autres ont été des pionniers dans leur genre et ont ouvert la voie à de nouvelles formes de cinéma. Certains ont tout simplement été si bien faits qu’ils ont captivé le public et ont été des succès commerciaux monstres.

Quels sont ces films qui ont captivé le monde entier ?

La liste des 100 meilleurs films de tous les temps est une liste incontournable pour tous les amateurs de cinéma.

Cette liste a été établie à partir de votes de centaines de professionnels du cinéma, de critiques et de réalisateurs. Parmi les films qui figurent dans ce classement, on retrouve des classiques intemporels comme « Le Parrain », « Le Lauréat » ou « La liste de Schindler ».

On y retrouve également des films plus récents, comme « Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau » ou « Pulp Fiction » ou encore le fameux « Les évadés ».

Il y a certains films qui sont plus controversés, comme « Psychose » ou « Le silence des agneaux », mais qui ont quand même été salués par la critique.

D’autres films, comme « Citizen Kane » ou « 2001, l’odyssée de l’espace », ont été plébiscités par les critiques, mais parfois moins aimés du grand public.

Quoi qu’il en soit, cette liste est un incontournable pour tous les amateurs de cinéma, et elle permet de découvrir ou redécouvrir certains des films les plus populaires et les plus influents de tous les temps.

Des classiques indémodables

Il y a des films qui marquent une époque, des films qui résistent au passage du temps et des films qui sont des chefs-d’œuvre intemporels.

Les classiques indémodables sont ceux qui ont marqué leur époque et qui ont résisté au passage du temps.

Parmi ces films, on retrouve des chefs-d’œuvre intemporels tels que La Guerre des étoiles, Les Quatre cents coups, La Dolce Vita, Taxi Driver, Apocalypse Now et bien d’autres.

Ces films ont tous été des chefs-d’œuvre à leur époque et ils le sont toujours aujourd’hui. Ils ont marqué leur époque et ont résisté au passage du temps grâce à leur qualité et à leur pertinence.

La liste des 100 plus grands films comportent donc beaucoup de ces films indémodables et encore à voir aujourd’hui.

Les incontournables du cinéma

Quels sont les films qui ont marqué l’histoire du cinéma ? Quels sont les chefs-d’œuvre intemporels qui méritent une place dans cette liste ?

Ce classement a été établi à partir de la sélection des professionnels du cinéma provenant de pays différents.

Parmi les critères pris en compte pour établir ce classement, on retrouve la qualité artistique du film, son influence sur l’histoire du cinéma, sa résonance auprès du public et sa longévité.

Le film de Stanley Kubrick, 2001 : L’Odyssée de l’espace, occupe une place dans tous les classements des meilleurs films. Ce film, sorti en 1968, a profondément marqué les esprits par sa vision futuriste et audacieuse de l’espace.

La première place du classement est souvent occupée par Le Parrain, de Francis Ford Coppola. Ce film, sorti en 1972, est considéré comme l’un des meilleurs films de gangsters de tous les temps.

D’autres films figurent également dans ce classement, comme Citizen Kane, d’Orson Welles, sorti en 1941, Le Parrain Partie II, de Francis Ford Coppola, sorti en 1974, Taxi Driver, de Martin Scorsese, sorti en 1976 et Raging Bull, de Martin Scorsese, sorti en 1980.

Il y a peu de choses qui suscitent autant la passion et les débats que la liste des 100 meilleurs films de tous les temps.

Des chefs-d’oeuvre du 7ème art qu’Il est toujours difficile de déterminer. Les goûts et les opinions varient tellement d’une personne à l’autre. Cependant, il y a certains films qui ont marqué l’histoire du cinéma et qui ont été aimés par le public et la critique.

Une sélection de films inoubliables

Pour beaucoup de cinéphiles, la liste des 100 meilleurs films de tous les temps est un sujet de discussion passionnant.

Quels films méritent d’être inclus dans cette sélection ? Lesquels sont les plus importants ? Les 100 meilleurs films de tous les temps est une sélection de films inoubliables.

Il y a plusieurs critères qui entrent en compte lorsqu’on établit une telle liste. Tout d’abord, il faut prendre en considération l’importance historique du film. Ensuite, il faut tenir compte de l’influence qu’il a eue sur le cinéma et sur la culture populaire. Enfin, il faut évaluer la qualité artistique du film.

Il y a plusieurs films qui, selon ces critères, méritent d’être inclus dans une telle liste.

Parmi eux, on peut citer Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, un film qui a ouvert la voie à l’ère du cinéma moderne et qui pourtant n’est pas dans les classements.

Il y a aussi Les Quatre Cents Coups de François Truffaut, un film qui a marqué une génération de cinéphiles. Et enfin, il y a La Règle du Jeu de Jean Renoir, un film qui a été considéré comme l’un des plus importants. Ces films sont tous les trois des chefs-d’oeuvre du cinéma qui méritent d’être vus et revus. Ils sont inoubliables et ont marqué l’histoire du cinéma et font partie des meilleurs films de tous les temps comme incontournables.

Les 100 meilleurs films de tous les temps sont une liste de films incontournables à voir au moins une fois dans sa vie. Cette liste a été établie par des professionnels de l’industrie du cinéma, et elle est donc très pertinente. Elle comprend des films de tous les genres et de toutes les époques, ce qui la rend encore plus intéressante.

N’attendez plus, et regardez les 100 meilleurs films de tous les temps !

La liste des 100 meilleurs films de tous les temps

Sueurs froides (1958)

Citizen Kane (1941)

Voyage à Tokyo (1953)

La Règle du jeu (1939)

L’Aurore (1927)

2001, l’odyssée de l’espace (1968)

La Prisonnière du désert (1956)

L’Homme à la caméra (1929)

La Passion de Jeanne d’Arc (1928)

Huit et demi (1963)

Le Cuirassé Potemkine (1925)

L’Atalante (1934)

À bout de souffle (1960)

Apocalypse Now (1979)

La fin du printemps (1949)

Au hasard Balthazar (1966)

Les 7 Samouraïs (1954)

Persona (1966)

Le Miroir (1975)

Chantons sous la pluie (1952)

L’Avventura (1960)

Le Mépris (1963)

Le Parrain (1972)

La parole (1955)

In the Mood for Love (2000)

Rashōmon (1950)

Andreï Roublev (1966)

Mulholland Drive (2001)

Stalker (1979)

Shoah (1985)

Le Parrain, 2e partie (1974)

Taxi Driver (1976)

Le Voleur de bicyclette (1948)

Le Mécano de la Générale (1926)

Metropolis (1927)

Psychose (1960)

Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)

Le Tango de Satan (1994)

Les Quatre Cents Coups (1959)

La Dolce Vita (1960)

Voyage en Italie (1954)

La Complainte du sentier (1955)

Certains l’aiment chaud (1959)

Gertrud (1964)

Pierrot le Fou (1965)

Playtime (1967)

Close-up (1990)

La Bataille d’Alger (1966)

Histoire(s) du cinéma (1998)

Les Lumières de la ville (1931)

Les Contes de la lune vague après la pluie (1953)

La Jetée (1962)

Fenêtre sur cour (1954)

La Mort aux trousses (1959)

Raging Bull (1980)

M le Maudit (1931)

La Soif du Mal (1958)

Le Guépard (1963)

Sherlock Junior (1924)

L’Intendant Sansho (1954)

La Maman et la Putain (1973)

Barry Lyndon (1975)

Les Temps modernes (1936)

Boulevard du Crépuscule (1950)

La Nuit du chasseur (1955)

Les Fraises sauvages (1957)

Rio Bravo (1959)

Pickpocket (1959)

Un condamné à mort s’est échappé (1956)

Blade Runner (1982)

Sans Soleil (1983)

Blue Velvet (1986)

La Grande illusion (1937)

Les Enfants du paradis (1945)

Le Troisième homme (1949)

L’Eclipse (1962)

Nashville (1975)

Il était une fois dans l’Ouest (1968)

Chinatown (1974)

Beau travail (1999)

La Splendeur des Amberson (1942)

Lawrence d’Arabie (1962)

L’Esprit de la ruche (1973)

Les Rapaces (1924)

Casablanca (1942)

La Couleur de la grenade (1969)

La Horde sauvage (1969)

Fanny et Alexandre (1982)

A Brighter Summer Day (1991)

Partie de campagne (1946)

Une question de vie ou de mort (1946)

Aguirre, la colère de Dieu (1972)

Intolérance (1916)

Un Chien andalou (1929)

Colonel Blimp (1943)

Madame de… (1953)

Le Septième Sceau (1957)

Images de la vie (1934)

Touki-bouki (1973)

Yi Yi (2000)

La liste des 100 meilleurs films de tous les temps selon le magazine Empire

Le Parrain (1972)

Star Wars, épisode V: L’Empire contre-attaque (1980)

The Dark Knight (2008)

Les évadés (1994)

Pulp Fiction (1994)

Les Affranchis (1990)

Les Aventuriers de l’arche perdue (1981)

Les Dents de la mer (1975)

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir (1977)

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (2001)

Retour vers le futur (1985)

Le Parrain, 2e partie (1974)

Blade Runner (1982)

Alien (1979)

Aliens (1986)

Le Seigneur des anneaux: Le Retour du roi (2003)

Fight Club de David Fincher (1999)

Inception (2010)

Jurrasic Park (1993)

Die Hard, Piège de cristal (1988)

2001: l’Odyssée de l’espace (1968)

Apocalypse Now (1979)

Le Seigneur des anneaux ( 2002)

Matrix (1999)

Terminator 2: Le Jugement dernier (1991)

Heat (1996)

Le Bon, la Brute et le Truand (1968)

Casablanca (1947)

The Big Lebowski (1998)

Seven (1996)

Taxi Driver (1976)

Usual Suspects (1995)

La Liste de Schindler (1994)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Shining (1980)

Les Infiltrés (2006)

The Thing (1982)

Mad Max: Fury Road (2015)

l faut sauver le soldat Ryan (1998)

12 hommes en colère (1957)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

There Will Be Blood (2008)

Vol au-dessus d’un nid de coucou (1976)

Gladiator (2000)

Drive (2011)

Citizen Kane (1946)

Interstellar (2014)

Le Silence des Agneaux (1991)

Trainspotting (1996)

Lawrence d’Arabie (1963)

La vie est belle (1948)

Il était une fois dans l’Ouest (1969)

Psychose (1960)

Sueurs Froides (1958)

Le Labyrinthe de Pan (2006)

Reservoir Dogs (1992)

Whiplash (2014)

Inglourious Basterds (2009)

E.T. (1982)

American Beauty (2000)

Forrest Gump (1994)

La La Land (2017)

Donnie Darko (2002)

L.A. Confidential (1997)

Avengers (2012)

Star Wars, épisode VI: Le Retour du Jedi (1983)

Memento (2000)

Ghostbusters (1984)

Chantons sous la pluie (1953)

Le Roi Lion (1994)

Hot Fuzz (2007)

Fenêtre sur Cour (1955)

Les Sept Samouraïs (1955)

Mulholland Drive (2001)

Fargo (1996)

Orange Mécanique (1972)

Toy Story (1996)

Old Boy (2004)

Captain America: Civil War (2016)

Le Voyage de Chihiro (2002)

The Social Network (2010)

Certains l’aiment chaud (1959)

True Romance (1993)

Rocky (1976)

Léon (1994)

Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989)

Predator (1987)

L’Exorciste (1974)

Shaun of the Dead (2005)

No Country For Old Men (2008)

Le Prestige (2006)

Terminator (1985)

Princess Bride (1989)

Lost in Translation (2004)

Premier Contact (2016)

Will Hunting (1998)

Titanic (1998)

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)

Raging Bull (1981)

Stand by me (1987)

La liste des 100 meilleurs films de tous les temps selon le magazine IMDB

Les Évadés (1994)

Le Parrain (1972)

Le Parrain, 2ᵉ partie (1974)

The Dark Knight : Le Chevalier noir (2008)

12 Hommes en colère (1957)

La liste de Schindler (1993)

Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003)

Pulp Fiction (1994)

Le Bon, la brute, le truand (1966)

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (2001)

Fight Club (1999)

Forrest Gump (1994)

Inception (2010)

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (2002)

L’Empire contre-attaque (1980)

Matrix (1999)

Les affranchis (1990)

Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975)

Les 7 Samouraïs (1954)

Seven (1995)

Le Silence des agneaux (1991)

La Cité de Dieu (2002)

La vie est belle (1997)

La vie est belle (1946)

La guerre des étoiles (1977)

Il faut sauver le soldat Ryan (1998)

Interstellar (2014)

Le voyage de Chihiro (2001)

La ligne verte (1999)

Parasite (2019)

Léon (1994)

Harakiri (1962)

Le pianiste (2002)

Usual Suspects (1995)

Terminator 2 : Le jugement dernier (1991)

Retour vers le futur (1985)

Psychose (1960)

Le Roi Lion (1994)

Les temps modernes (1936)

American History X (1998)

Le tombeau des lucioles (1988)

Les lumières de la ville (1931)

Whiplash (2014)

Gladiator (2000)

Les infiltrés (2006)

Intouchables (2011)

Le Prestige (2006)

Casablanca (1942)

Il était une fois dans l’Ouest (1968)

Fenêtre sur cour (1954)

Cinéma Paradiso (1988)

Alien -Le 8ème passager (1979)

Apocalypse Now (1979)

Memento (2000)

Les Aventuriers de l’arche perdue (1981)

Le Dictateur (1940)

La Vie des autres (2006)

Django Unchained (2012)

Les sentiers de la gloire (1957)

Boulevard du Crépuscule (1950)

Wall-E (2008)

Avengers : Infinity War (2018)

Témoin à charge (1957)

Shining (1980)

Spider-Man : New Generation (2018)

Folamour ou : Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe ! (1964)

Joker (2019)

Princesse Mononoké (1997)

Old Boy (2003)

Your Name. (2016)

The Dark Knight Rises (2012)

Coco (2017)

Aliens : Le Retour (1986)

Il était une fois en Amérique (1984)

Capharnaüm (2018)

Avengers : Endgame (2019)

Le Bateau (1981)

Entre le ciel et l’enfer (1963)

Hamilton (2020)

American Beauty (1999)

Toy Story (1995)

3 Idiots (2009)

Amadeus (1984)

Braveheart (1995)

Inglourious Basterds (2009)

Will Hunting (1997)

Le Retour du Jedi (1983)

2001 : L’Odyssée de l’espace (1968)

Reservoir Dogs (1992)

M le maudit (1931)

Sueurs froides (1958)

Taare Zameen Par (2007)

Citizen Kane (1941)

Requiem pour un massacre – Va et regarde (1985)

La chasse (2012)

Requiem for a Dream (2000)

Chantons sous la pluie (1952)

La mort aux trousses (1959)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Voleur de bicyclette (1948)

Les 100 meilleurs films américains de tous les temps d’après l’AFI

Citizen Kane

Le Parrain

Casablanca

Raging Bull

Chantons sous la pluie

Autant en emporte le vent

Lawrence d’Arabie

La Liste de Schindler

Sueurs froides

Le Magicien d’Oz

Les Lumières de la ville

La Prisonnière du désert

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir

Psychose

2001 : L’Odyssée de l’espace

Boulevard du crépuscule

Le Lauréat

Le Mécano de la Générale

Sur les quais

La vie est belle

Chinatown

Certains l’aiment chaud

Les Raisins de la colère

E.T. l’extra-terrestre

Du silence et des ombres

Monsieur Smith au Sénat

Le train sifflera trois fois

Ève

Assurance sur la mort

Apocalypse Now

Le Faucon maltais

Le Parrain 2

Vol au-dessus d’un nid de coucou

Blanche-Neige et les Sept Nains

Annie Hall

Le Pont de la rivière Kwaï

Les Plus Belles Années de notre vie

Le Trésor de la Sierra Madre

Docteur Folamour

La Mélodie du bonheur

King Kong

Bonnie and Clyde

Macadam Cowboy

Indiscrétions

L’Homme des vallées perdues

New York – Miami

Un tramway nommé Désir

Fenêtre sur cour

Intolérance

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau

West Side Story

Taxi Driver

Voyage au bout de l’enfer

M.A.S.H

La Mort aux trousses

Les Dents de la mer

Rocky

La Ruée vers l’or

Nashville

La Soupe au canard

Les Voyages de Sullivan

American Graffiti

Cabaret

Network : Main basse sur la TV

The African Queen

Les Aventuriers de l’arche perdue

Qui a peur de Virginia Woolf ?

Impitoyable

Tootsie

Orange mécanique

Il faut sauver le soldat Ryan

Les Évadés

Butch Cassidy et le Kid

Le Silence des agneaux

Dans la chaleur de la nuit

Forrest Gump

Les Hommes du président

Les Temps modernes

La Horde sauvage

La Garçonnière

Spartacus

L’Aurore

Titanic

Easy Rider

Une nuit à l’opéra

Platoon

Douze hommes en colère

L’Impossible Monsieur Bébé

Sixième Sens

Sur les ailes de la danse

Le Choix de Sophie

Les Affranchis

French Connection

Pulp Fiction

La Dernière Séance

Do the Right Thing

Blade Runner

La Glorieuse Parade

Toy Story

Ben-Hur

FAQ

Question : Quel est le film qui a été classé numéro 1 des 100 meilleurs films de tous les temps ?

Réponse : Le film qui a été classé numéro 1 des 100 meilleurs films de tous les temps est selon les classements : Citizen Kane, Le Parrain, Sueurs Froides ou encore Les Evadés.

Question : Quel le film qui a été classé numéro 100 des 100 meilleurs films de tous les temps ?

Réponse : Ben-Hur, Voleur de bicyclette, ou encore Stand by me et Yi Yi ont été classés 100 ième des 100 meilleurs films de tous les temps.