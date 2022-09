Que ce soit pour vivre, comme résidence de vacances ou comme investissement locatif, acheter une maison au Maroc est une option très attractive en raison de ses paysages extraordinaires, d’une situation politique relativement calme alors que l’économie marocaine continue de croître de 3,2% en 2019 et de 3,8 % en 2020. De plus, le prix d’achat d’une maison est relativement bon marché et le rendement locatif se situe entre 3,7 % et 7,0 %.

Dans ce guide, nous répondons à certains questionnements concernant l’immobilier Maroc et des sites Web où trouver une propriété. De plus, nous vous expliquerons quelles sont les démarches nécessaires pour acheter la maison, les frais administratifs et comment éviter de payer une fortune avec le change de devises lorsque vous devez transférer votre argent à votre banque au Maroc.

Prix ​​de l’immobilier au Maroc

Le prix moyen² du mètre carré dans le centre d’une ville comme Marrakech ou Casablanca est de 14 590 dirhams marocains ( Équivalent à 1400 euros )

Type de logement Prix ​​moyen Prix ​​moyen Casablanca Prix ​​moyen Marrakech Prix ​​moyen Agadir Villa 8.000.000 MAD 10.036.949 MAD 4.566.666 MAD 6.197.059 MAD Riad 11.551.800 MAD 10.084.615 MAD 5.250.000 MAD 7.500.000 MAD Appartement 150 m² 2.175.169 MAD 2.789.422 MAD 1.774.999 MAD 1.997.217 MAD

Comment effectuer le paiement en dirhams marocains pour acheter la maison

Tous les paiements, tant pour la propriété que vous achetez que pour les dépenses administratives, doivent normalement être payés en dirhams marocains.

Avant d’acheter votre propriété au Maroc, vous devez probablement créer un compte bancaire marocain ou utiliser celui d’un proche résidant au Maroc.

Vous pouvez faire des virements directement de votre compte européen ou américain directement à votre compte marocain ou choisissez une plateforme de transfert comme Wise ou PayPal. La deuxième option est souvent moins cher.

Les frais de Wise par exemple sont très bas et transparents et utilisent le taux de change moyen que vous pouvez trouver sur Google pour convertir entre les devises.

Gardez à l’esprit que votre banque peut vous proposer d’effectuer ce type de virement international mais même si elle indique qu’elle ne vous facturera pas de commission, elle utilisera généralement un taux de change hors de prix qui peut vous faire perdre beaucoup d’argent.

L’immobilier au Maroc

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des agences immobilières et sites d’annonces les plus importantes au Maroc. Nous les nommons à titre informatif, nous n’avons aucune relation avec eux et nous ne sommes pas responsables de leurs activités :

Maroc Annonce : Site de petites annonces immobilières spécialisé dans la vente et la location des propriétés de luxe en particuliers.

Remax Maroc : Cette société est dédiée à la vente, la location et la location de biens immobiliers et fonciers. Vous pouvez trouver toutes sortes de propriétés.

Maroc Propriety : Ils proposent des villas et des appartements dans une large gamme de prix. Le site Web date un peu, mais vous pouvez les contacter pour connaître les propriétés dont ils disposent.

M2 Maroc : agence spécialisée dans la vente et la location d’appartements, maisons, terrains et locaux commerciaux.

Jibril Immo : opère principalement avec des propriétés situées dans la région d’Agadir.

Vous pouvez également trouver des agents immobiliers indépendants dans presque toutes les villes du Maroc. Ils sont connus sous le nom de Samsars .

Il est important que vous gardiez les yeux ouverts pour une éventuelle fraude. L’achat par l’intermédiaire d’un agent immobilier ou d’un agent réputé minimise vos chances d’être victime d’une arnaque. Les plus courants sont généralement liés à :

Les dimensions de la propriété : Certains vendeurs mentent sur la taille de la maison pour facturer des prix plus élevés.

Le vendeur n’est pas le véritable propriétaire : Dans certains cas, vous pouvez rencontrer des personnes qui prétendent être propriétaires d’un bien, mais en réalité elles ne le sont pas. Ou la propriété appartient à plus d’un propriétaire.

Le bien est hypothéqué ou saisi et ils ne vous l’ont pas indiqué.

Qui peut acheter une maison au Maroc ?

Quiconque a l’argent nécessaire peut acheter une maison au Maroc. Aussi bien les ressortissants du pays que les étrangers. Il n’est pas nécessaire d’être résident ou d’avoir un visa spécial. Vous pouvez acheter la propriété et y vivre pendant la durée autorisée par le visa touristique ou la louer.

La seule limite lorsqu’il s’agit d’acquérir une propriété au Maroc concerne les terres dédiées à l’agriculture. Ceux-ci ne peuvent pas être achetés par des étrangers. Si vous envisagez d’acheter une maison avec terrain, il est important de vérifier la dénomination du terrain sur lequel elle est construite. Car si elle apparaît définie comme terre agricole, vous ne pourrez pas l’acquérir légalement.

Dans certains cas, il est possible de changer le nom du terrain et de le rendre sans labour. De cette façon, oui, vous pourriez l’acheter.

Étapes pour pouvoir acheter la maison au Maroc

Les lois marocaines sont un peu alambiquées et il existe de nombreux agents immobiliers qui ne parlent ni espagnol ni anglais. Pour ces deux raisons, il est fortement recommandé d’engager un avocat et un traducteur pour vous aider dans l’ensemble du processus.

Une fois que vous aurez trouvé la maison de vos rêves au Maroc, ce seront :

Contactez le vendeur et dites-lui que vous êtes intéressé à acquérir la propriété. Normalement, vous devez payer un acompte de 10% de la valeur de la propriété. Signez un avant-contrat précisant le prix, le signal payé et toutes les conditions qui affecteront l’opération. Votre avocat devrait l’examiner pour confirmer qu’il n’y a pas d’irrégularité. Et si vous l’autorisez, il peut faire la signature pour vous. Signez une ébauche du contrat d’achat final. Rendez-vous chez le notaire pour signer le contrat d’achat-vente. Payer les frais correspondants.

Le paiement de la maison et les frais administratifs peuvent être payés en utilisant un service de transfert d’argent en ligne qui vous aidera à ne pas perdre une fortune avec la conversion de devises ou encore par virement international.

Quels sont les frais administratifs pour l’achat?

Lors de l’achat d’une maison au Maroc, tous les frais découlant de l’opération sont à votre charge. Parmi les principaux que vous devrez payer figurent :

Enregistrement de la propriété : 6% de la valeur de la propriété

Frais de notaire : 0,5% à 1%

Droit de timbre fiscal : 1%

Frais juridiques : 1% à 5%

Inscription au registre foncier : 1%

Frais d’agence immobilière : généralement autour de 2,5% ou 3% de la valeur, bien que cela dépende de chacun

Le total approximatif que vous devrez payer lors de l’achat d’une maison au Maroc se situe entre 12% et 17% de la valeur de la propriété.

Comme vous venez de le voir, il est possible pour un étranger d’acheter une maison au Maroc. Le prix du logement est très intéressant et il existe de bonnes opportunités pour rentabiliser le bien avec des rendements locatifs très attractifs si vous êtes un investisseur à la recherche d’un bien relativement sûr. De plus, acheter une maison au Maroc peut être une option pour ceux qui cherchent à prendre leur retraite avec leurs économies dans un pays qui offre une extraordinaire diversité gastronomique et culturelle.