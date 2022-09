Le portage de bébé façonne la relation entre un parent et son enfant. C’est le moyen le plus pratique pour être proche de son nourrisson tout en lui faisant découvrir le monde qui l’entoure. Ce tissu relativement long peut être utilisé à tout moment, que ce soit pour une balade ou pour porter bébé à la maison. Si l’écharpe de portage est simple d’utilisation, il peut être difficile de choisir le bon modèle, compte tenu du large choix disponible. Alors, voici nos conseils afin que vous sachiez enfin comment choisir votre écharpe de portage pour bébé !

Choisir son écharpe de portage selon sa taille

Pour réaliser différents nouages avec une écharpe de portage, il faut tenir compte de la taille de celle-ci. Une écharpe de 3,6 mètres de long est idéale pour la réalisation d’un nœud kangourou. Cette technique permet d’envelopper son enfant de moitié, et de le porter sur le ventre, sur le dos ou encore sur la hanche. Pour une personne menue, un tissu faisant 2,7 m de long est alors conseillé.

Pour envelopper bébéjusqu’au cou, une écharpe de portage faisant 4,1 mètres sera conseillée. Cette longueur d’écharpe permet un nouage enveloppé croisé avec une taille fine. Pour un enveloppé croisé avec une bande plus ou moins épaisse, il y a l’écharpe de portage de 4,6 mètres de long. Si le porteur possède une morphologie assez imposante, un tissu de 5,2 mètres sera recommandé.

Choisir son écharpe de portage pour bébé selon son tissage

Une écharpe de portage se choisit également en fonction des caractéristiques techniques du tissu utilisé pour sa conception.

Écharpe de portage tissée

Une écharpe de portage tissée est une étoffe ou un tissu en coton tissé qui peut s’étirer en diagonale. La technique de tissage utilisée pour sa conception lui confère une longévité considérable et une robustesse exceptionnelle. Or, ce type d’écharpe de portage pour bébé peut servir à porter un enfant dont le poids n’excède pas les 15 kilos.

Une écharpe de portage tissée peut être nouée de différentes manières afin de porter le bébé de façon ergonomique et confortable. Elle se noue seulement lorsque le nourrisson est confortablement installé dans la position désirée.

Le coton est une matière facile d’entretien et qui s’avère particulièrement pratique en été lorsqu’il fait chaud. En effet, le coton est respirant et permet d’évacuer correctement la chaleur pour maintenir le bébé aux frais. Alors, rien de tel qu’une écharpe de portage en coton, notamment en période estivale.

Écharpe extensible

Ce modèle d’écharpe de portage est conçu en tricot souple. Il est étirable sur le côté et en diagonale. Tout comme l’écharpe de portage pour bébé tissée, l’écharpe extensible peut servir à porter un bébé sur la hanche, le ventre et le dos.

Contrairement au précédent modèle, il n’y a qu’un seul nœud de base à apprendre pour adopter les différentes positions de portage. Son utilisation est particulièrement recommandée pour porter un bébé né de façon prématurée, car il offre un confort accru au nourrisson.

La majorité des modèles en vente sur le marché peuvent supporter un poids maximal de 15 kg.

Choisir son tissu de portage suivant son grammage

Le choix d’une écharpe de portage implique aussi le choix du grammage. Cela traduit la densité de tissu utilisé au mètre carré pour la conception de l’accessoire de portage. Plus le grammage de l’étoffe est petit et plus elle est fine, ce qui convient parfaitement à un nouveau-né. Un grammage important est recommandé pour une écharpe de portage pour bébé destinée à un enfant plus âgé et plus lourd, ne dépassant toujours pas les 15 à 20 kg.

Ce modèle d'accessoire de portage est polyvalent car il peut servir dès la naissance et jusqu'à ce que l'enfant soit un peu plus grand.