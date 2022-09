La Ferrari Purosangue est une SUV très puissante. Elle est équipée d’un moteur V12 de 6,5 litres de cylindrée qui développe 725 chevaux.

Cette puissance lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Purosangue suv le plus puissant

Dans le monde de l’automobile, il y a les voitures de luxe et puis il y a les Ferrari. La marque italienne est connue pour ses voitures de course et ses bolides de rue, et elle a récemment décidé d’entrer dans le marché des SUV avec sa nouvelle Ferrari Purosangue.

Le Purosangue est un SUV de luxe qui a été conçu pour offrir une expérience de conduite ultime. Il est doté d’un moteur V12 qui développe 725 chevaux.

La motorisation

Le moteur F140IA de la Ferrari Purosangue est construit pour fournir un excellent couple à bas régime sans sacrifier la puissance linéaire et douce qui caractérise le V12 atmosphérique de la marque.

Ainsi, à seulement 2 100 tr/min, 80 % du couple maximal est déjà accessible, avec une pointe à 716 Nm à 6 250 tr/min.

We are delighted to introduce the #FerrariPurosangue, Maranello’s first ever four-door four-seater, sporting a naturally-aspirated V12.

Opening up new frontiers, #Ferrari has created a car that marries signature Prancing Horse performance with the ultimate in luxurious comfort. pic.twitter.com/nZ8JG8q7oo — Ferrari (@Ferrari) September 13, 2022

La puissance maximale de 725 chevaux de la Purosangue est donc entièrement utilisée à 7 750 tr/min, ce qui lui confère l’accélération vive d’une véritable voiture de sport.

Les culasses sont directement dérivées de la 812 Competizione, mais les systèmes d’admission, de distribution et d’échappement ont tous été profondément remaniés. Les améliorations de la combustion et de l’efficacité mécanique ont également fait l’objet d’une attention particulière, y compris les idées de calibration influencées par la Formule 1.

Cela le rend capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 310 km/h.

Ce SUV est équipé de la technologie Ferrari qui permet au conducteur de choisir son mode de conduite. Chacun de ces modes offre une expérience de conduite unique. Et une vitesse unique avec sa boîte automatique de 8 rapports.

Le Purosangue est également doté d’un système audio Surround Sound qui permet aux passagers de profiter d’une expérience sonore immersive. En outre, le SUV est équipé d’un toit ouvrant panoramique qui offre une vue imprenable sur l’extérieur.

Si vous cherchez un SUV haut de gamme qui offre une expérience de conduite ultime, alors la Ferrari Purosangue est faite pour vous.

La consommation

La Ferrari purosangue est le SUV le plus puissant au monde. C’est une voiture de luxe qui a été conçue pour offrir une expérience de conduite inégalée. La purosangue est équipée d’un moteur V12 qui développe 725 chevaux. Cette puissance permet comme nous l’indiquions en préambule à la voiture d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Mais le revers de la médaille pour la Ferrari purosangue qui est un véhicule ultra puissant c’est donc la consommation de carburant qui est un facteur important à prendre en compte lorsqu’on choisit un véhicule.

La Ferrari purosangue est une voiture très puissante et elle consomme donc à ce titre beaucoup de carburant.

En effet, sa consommation définitive n’est pas connue (en cours d’homologation) mais elle devrait du fait de son poids de 2033 Kg et la moyenne de sa catégorie consommer de façon importante en cycle mixte.

Le Design

C’est une question que beaucoup se posent, car c’est une voiture qui a un design très élaboré et des performances remarquables. La Ferrari purosangue est un véhicule haut de gamme qui a été conçu pour offrir aux conducteurs une expérience de conduite unique.

La voiture a été élaborée en collaboration avec les meilleurs ingénieurs et designers de Ferrari, ce qui explique son design élaboré et ses performances impressionnantes.

La Ferrari Purosangue a une apparence sportive. Cette voiture intègre parfaitement l’ADN de la marque italienne alors que tout le monde s’attendait à un faux pas pour ce premier SUV de la marque.

Sa calandre extrêmement basse et son capot incliné sont deux indices particulièrement évidents de son identité. Les feux de jour constitués de LED extrêmement fines sont juste uniques pour ce type de véhicule. Une bordure noire protectrice sublime entoure les passages de roues pour une finition fine.

Une apparence unique

La calandre de la Ferrari Purosangue a été remplacée par un dièdre à la moitié inférieure.

Les deux sections du carénage de ce splendide SUV se rejoignent alors afin de former un disque divisé par une fente qui garantie une intégration parfaite des capteurs et de la caméra. De la technologie associée au design avec de la qualité et de la finesse de la pureté.

Afin de renforcer l’esthétique de la Purosangue, deux bouches d’aération sont ajoutées aux feux de chaque côté du capot et se fondent alors très discrètement dans la partie supérieure des ailes sur le flanc du véhicule.

La carrosserie

Le coefficient cx doit être juste génial malgré la hauteur du véhicule tant la carrosserie, le dessous de caisse et le diffuseur arrière sont d’un aérodynamisme flagrant.

L’habillage du passage de roue en liaison parfaite avec le pare-chocs permet de créer un véritable rideau d’air aérodynamique pour les roues avant ce qui garantie une meilleure pénétration et évite ainsi un flux d’air turbulent impactant pour la conduite, la vitesse et la consommation.

Le design de la Ferrari purosangue est semble-til basé sur du langage esthétique des Ferrari Roma et 296, mais il a été modifié pour l’adapter aux besoins des conducteurs de SUV. La voiture a une carrosserie en fibre de carbone, ce qui lui permet d’être légère et résistante.

La voiture est également équipée d’un système de suspension pneumatique ajustable, ce qui permet aux conducteurs de régler la hauteur de la voiture en fonction de leur besoin.

La Ferrari purosangue est un véhicule très puissant et elle offre une expérience de conduite unique. Si vous cherchez un SUV haut de gamme, la Ferrari purosangue est le véhicule qu’il vous faut.

Le châssis

Le châssis de la Ferrari Purosangue est fait d’un acier de haute qualité, d’aluminium et de fibre de carbone.

La taille du véhicule est aussi impressionnante que saisissante et enivrante avec un empattement de 3,018 mètres et mesure 4,97 mètres de long, 2,03 mètres de large et 1,59 mètre de haut.

Le coffre qui s’intègre parfaitement au châssis est le plus grand coffre jamais vu sur une Ferrari et mesure 473 l.

La Ferrari purosangue est également équipée d’un système de suspension pneumatique qui lui permet d’améliorer sa maniabilité et son confort sur tous les types de terrain.

Les pneumatiques

Les dimensions sont connues pour les pneus avec 315/30 R23 à l’arrière et J11.0 255/35 à l’avant R22.

La voiture est donc soutenue par des roues arrière de pas moins de 23 pouces et des roues avant de 22 pouces.

La répartition du poids de la bête est de 51% à l’arrière, 49% à l’avant.

Les accessoires

Le passager dispose également d’un écran de 10,2 pouces afin de se divertir un must.

Alors que le cockpit avant s’apparente à celui d’une 296 ou d’une SF90 avec des ports USB, des capacités de stockage unique ainsi qu’un chargeur à induction.

Ferrari proposera pour la première fois CarPlay et Android Auto en standard oui oui en standard pour le prix normal non ?

Il n’y aura pas de GPS embarqué dont Ferrari sonne le glas comme beaucoup de constructeur surtout avec Waze, Google Map, Coyote, ou TomTom (version appli).

Ferrari ajoute d’autres plus comme des systèmes hi-fi Burmester ou des sièges massants (du haut de gamme on vous dit) et également pour la sécurité pas moins de dix airbags.

Le prix

En plus de ses excellentes performances, le SUV offre une expérience de conduite luxueuse et confortable, avec des sièges en cuir et des finitions très haut de gamme.

Le SUV est également équipé d’une technologie de pointe, comme un système audio premium, des sièges chauffants et un toit ouvrant panoramique, des sièges baquets à réglage électrique et un climatiseur séparé pour les occupants de la banquette arrière.

La Ferrari purosangue est un véhicule de luxe haut de gamme, avec un prix, qui reflète sa qualité et ses performances et qui démarre à 390 000 €.