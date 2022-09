Une crèche doit à la fois être plaisante pour les enfants, rassurante pour les parents, et pratique pour ceux qui y travaillent. Pour créer cette ambiance idéale, il est important de penser à la décoration, aux infrastructures, à l’organisation de l’espace intérieur et extérieur… mais aussi à la luminosité !

C’est sur cet aspect essentiel que nous allons aujourd’hui nous concentrer, pour vous aider à créer l’ambiance parfaite pour votre crèche.

L’importance de la lumière naturelle

Dès les années 60, les bienfaits de la lumière naturelle sur la vision des enfants étaient connus, notamment pour diminuer le risque de myopie.

60 ans plus tard, de nombreuses études sont venues confirmer que la lumière naturelle apporte de nombreux bénéfices au développement de l’enfant :

Régulation du cycle circadien (notre horloge interne)

Élévation du niveau de sérotonine

Impact positif sur le niveau d’énergie

Meilleures facultés de mémorisation

Par ailleurs, la lumière naturelle aide à contrecarrer les effets néfastes de la lumière bleue émise par les écrans. Sachant que les jeunes enfants, dont les yeux ne seront totalement développés qu’à l’adolescence, sont beaucoup plus sensibles à cette lumière bleue, on comprend l’importance de la lumière naturelle dans une crèche !

Comment profiter de la lumière naturelle ?

La solution pour créer l’ambiance idéale au bon développement de l’enfant parait donc simple : de grandes fenêtres aux orientations diverses, pour laisser entrer le maximum de lumière naturelle.

Mais, selon l’orientation de vos fenêtres, les choses ne sont pas toujours aussi simples…

Si la lumière naturelle est globalement bénéfique, elle n’est pas sans inconvénient à l’intérieur d’une crèche :

Les rayons du soleil peuvent vite faire monter la température intérieure à des niveaux qui s’avèrent rapidement désagréables — et même potentiellement dangereux – , pour les plus jeunes.

La lumière de l’après-midi empêche les plus petits d’avoir une sieste réparatrice, ce qui est nécessaire à leur âge.

Une trop grande luminosité (ce qui est le cas si le soleil donne directement sur la fenêtre) peut être une gène pour les yeux des enfants, et des adultes travaillant dans la crèche.

Il est donc souhaitable de pouvoir maîtriser le flux de lumière naturelle en fonction des circonstances, dans le but de jouir de tous les bienfaits qu’elle procure tout en minimisant l’impact de ses effets négatifs.

Comment maîtriser la lumière naturelle

En partant du principe que nous ne pouvons pas toujours adapter l’extérieur des lieux en rajoutant des arbres, arbustes ou d’autres éléments qui peuvent limiter l’impact du soleil direct en été, il semble plus raisonnable de se tourner vers des solutions éprouvées pour régler la lumière naturelle.

Celles-ci sont au nombre de trois :

Les rideaux

Les stores

Les volets

Avantages et inconvénients des rideaux

Élément de décoration plébiscité dans les maisons, les rideaux peuvent donner un élément coloré et joyeux à votre intérieur, qui plait aux enfants. Mais, même si à la maison les rideaux sont en vogue, ils ne sont cependant pas les mieux adaptés à un lieu d’accueil, comme une crèche.

En effet, ils n’offrent qu’un contrôle limité de l’intensité lumineuse :

Des rideaux opaques sont « tout ou rien »

Des rideaux semi-transparents n’ont qu’une efficacité limitée en plein été

Mais surtout, les rideaux en tissu sont un véritable nid à poussières, saletés et autres bactéries et virus en tout genre. Ceci oblige à les laver souvent pour que la crèche remplisse les conditions minium d’hygiène, et donc à avoir deux jeux de rideau (ou une très bonne organisation).

Les rideaux sont donc une solution acceptable, mais pas forcément la meilleure.

Avantages et inconvénients des stores

Les stores, qu’ils soient vénitiens ou de type jour-nuit, sont l’une des meilleures options disponibles sur le marché pour le contrôle de la lumière naturelle.

Très simples à utiliser, ils permettent de laisser passer exactement la quantité de lumière désirée et se règlent en quelques secondes pour s’adapter au moment de la journée et aux conditions extérieures. De plus, ils s’installent facilement et sont très économiques.

Mais il est important de savoir que les stores sont une source d’accident avec les jeunes enfants, principalement pour deux raisons :

Les cordes qui pendent sont une invitation à jouer, et peuvent coincer des parties du corps de l’enfant et le blesser.

Pour les stores vénitiens avec grosses lattes, il est tentant de s’agripper aux lattes pour se mettre debout quand on apprend à marcher… Avec pour résultat une chute, et un store cassé !

Il existe des solutions pour rendre les stores parfaitement sûrs pour les enfants : si vous décidez de faire confiance à cette option, n’oubliez surtout pas de les mettre en place.

Avantages et inconvénients des volets

Souvent installés d’office dans les constructions neuves, les volets roulants motorisés actionnables par télécommande sont le summum de la praticité !

On exagère peut-être un peu, mais pour créer les bonnes conditions de luminosité, on ne fait pas mieux :

Actionnement simple et rapide

Possibilité de régler le flux de lumière selon les besoins

Les enfants ne sont pas directement en contact, car il est situé à l’extérieur

Le contrôle se fait depuis une télécommande, qui reste en possession des adultes

C’est simple, les volets roulants n’ont que des avantages… ainsi qu’un seul inconvénient, qu’il faut connaître : en cas de panne d’électricité, vous ne pouvez plus les ouvrir ou les fermer !

Contrairement à une idée reçue assez répandue, les volets roulants ne sont pas réservés à la construction neuve et ne demandent pas de changer les fenêtres. Il existe de nombreuses possibilités pour monter des volets roulants sur une fenêtre déjà en place, et, le plus souvent, c’est un chantier simple qui ne demande pas l’intervention de professionnels !

Un dernier mot

Stores et rideaux ne sont pas de mauvaises solutions pour créer une ambiance appropriée dans une crèche. Au contraire, ils permettent bien d’obtenir les résultats escomptés, et rajoutent un élément décoratif avec un large choix de couleurs et motifs. Seulement, ils demandent plus d’entretien et de vigilance.

C’est pour cela que le volet roulant est sans conteste le meilleur choix. Même si l’investissement initial pour des volets roulants est supérieur à celui pour des rideaux ou des stores, il se retrouve rapidement rentabilisé.

Les enfants comme les adultes peuvent maintenant profiter d’une crèche à l’ambiance lumineuse idéale à toute heure de la journée.