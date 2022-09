Le président américain a de nouveau déclaré hier soir que les « Américains défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise » les propos du Président Américain sont pour la Chine une « grave violation » des récentes promesses diplomatiques et surtout des promesses passées de Washington concernant le principe d’une seule chine.

En effet comme nous vous l’évoquions Joe Biden avait répondu lors d’une interview sur CBS ce week-end à de nouveau indiqué que « oui, si une attaque sans précédent venait à se produire » … « les Américains défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise »

La Chine plus qu’irritée

Mao Ning porte-parole du ministère des affaires étrangères chinoises précise ce lundi que les propos de Biden sont «une grave violation de l’engagement important des États-Unis à ne pas soutenir l’indépendance de Taïwan».

De plus « cela envoie un mauvais signal, grave, de soutien aux forces séparatistes militant pour l’indépendance de Taïwan ».

Politique « d’une seule Chine » maintenue

Mao Ning avait déjà indiqué par ailleurs « Nous exhortons la partie américaine à reconnaître pleinement l’extrême importance et la haute sensibilité de la question de Taïwan … afin de ne pas nuire encore davantage aux relations sino-américaines »

Un porte-parole de la Maison blanche a affirmé à l’AFP dès dimanche que la politique des États-Unis à l’égard de Taïwan n' »avait pas changé », une façon de souffler le chaud et le froid ? Ou de désamorcer une fois de plus les propos du président de façon plus diplomatique ?