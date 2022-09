La décoration peut coûter cher, surtout si vous devez refaire une pièce ou une maison entière en une seule fois. Un budget de décoration précis sera votre outil le plus important pour vous assurer que vous ne videz pas votre porte-monnaie tout en remplissant votre maison.

Faites une liste de souhaits

La première chose à faire est de laisser libre cours à votre imagination. Pensez à toutes les choses que vous aimeriez avoir, que vous pensiez que cela rentre dans votre budget de décoration ou non. Rassemblez des photos d’inspiration et notez toutes vos idées.

Vous êtes amoureux du papier peint ? Vous aimez l’aspect des lambris ? Un style particulier de tableaux ou de toiles vous intéresse ?

Avoir une liste des éléments que vous voulez inclure vous aidera grandement lorsque viendra le moment de faire un plan de décoration.

Déterminez votre budget

Il est maintenant l’heure d’établir un budget pour la ou les pièces que vous voulez décorer. Soyez honnête quant à vos dépenses habituelles. C’est la clé pour déterminer réellement le montant que vous pouvez consacrer à ce projet. Aucun élément de décoration ne vaut la peine d’être acquis s’il doit vous faire culpabiliser ou compromettre votre style de vie.

Déterminez donc combien vous devriez dépenser.

Faites un plan de décoration

Un plan de décoration comprend la création d’une ambiance générale, la détermination d’un ou de plusieurs style(s) particulier(s) et l’ajout d’éléments supplémentaires comme le papier peint, les luminaires et les œuvres d’art. C’est à peu près tout ce qui va entrer dans la pièce.

C’est sur ce plan que vous devez travailler à partir de votre liste de souhaits. Prenez toutes les choses que vous avez écrites et déterminez ce que vous voulez vraiment mettre dans votre intérieur tout en gardant votre budget en tête.

Comparez les prix

Il est très important de comparer les prix avant d’acheter. Vous devez vous familiariser avec le coût réel des choses. N’oubliez pas d’inclure des éléments qui ne figurent pas sur l’étiquette de prix original d’un article. Nous entendons par exemple le coût de la main-d’œuvre pour les travaux sur mesure, les frais d’expédition et de livraison, et tous les autres frais supplémentaires. Surtout, ne vous laissez pas décourager pendant ce processus. Même si les prix s’additionnent rapidement, il existe souvent des moyens d’obtenir ce que vous souhaitez à un prix abordable, à condition d’avoir un peu d’imagination et de savoir bien chercher.

Vous devez également être prêt à faire des compromis. Il n’est pas aussi difficile qu’il y paraît de décorer une pièce avec un budget limité, mais il faut savoir être flexible.

Réduisez les possibilités

Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas faire entrer tout ce qui figure sur votre liste de souhaits dans votre budget. Une fois que vous aurez fait quelques comparaisons, vous devriez avoir une idée plus claire du montant des dépenses. Il est maintenant temps de réduire votre liste de souhaits initiale. Supprimez les éléments qui ne rentrent pas dans votre budget et faites des ajustements là où vous le pouvez. Cela peut signifier opter pour des étagères préfabriquées au lieu d’armoires encastrées, ou des rideaux achetés en magasin au lieu de traitements de fenêtre personnalisés. Dans certains cas, il s’agit de faire des ajustements mineurs pour obtenir le même design.

Par exemple, si vous tombez amoureux d’un canapé à 5 000 €, cherchez un modèle de forme similaire, mais peut-être avec un autre type de matériaux. Vous trouverez sûrement une alternative qui vous plaira tout autant et pour un prix inférieur.

Classez vos achats par ordre de priorité

Il est important de hiérarchiser vos acquisitions car, quel que soit votre budget, vous ne pourrez peut-être pas tout payer en une seule fois. Par exemple, dans de nombreux cas, un canapé passera en priorité avant les accessoires comme les œuvres d’art et les miroirs. Vous pouvez aussi vouloir installer des tapis et du papier peint avant de faire venir des meubles. Cela est propre à chacun et à chaque maison, c’est donc à vous de concevoir l’ordre d’importance de vos achats.

Respectez votre budget de décoration

La partie la plus difficile de tout ce processus est de respecter le budget une fois que vous l’avez établi. Il est très facile de perdre le fil. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, mettez un point d’honneur à votre organisation : notez tout ce que vous payez pendant le processus de décoration. N’oubliez pas que si vous dépensez trop dans un domaine, vous devrez vous rattraper dans un autre. A vous, donc de répartir intelligemment votre budget dans les diverses catégories d’objets déco pour votre intérieur.